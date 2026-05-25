«Disfruten de su comida, hoy matamos a 30 de ustedes»: El escalofriante testimonio de Elkana Bohbot, sobreviviente del cautiverio

Elkana Bohbot, quien regresó del cautiverio de Hamás en Gaza, relata en una entrevista abierta los momentos de horror y la brutal guerra psicológica que sufrió a manos de los terroristas de Hamás. En un conmovedor monólogo, describe cómo una comida festiva y abundante, supuestamente destinada a mostrar «honor», se convirtió en un instrumento de tortura mental.

Elkana Bohbot, superviviente del cautiverio, compartió recientemente su historia personal sobre las horas de lucha en la Ruta 232 y el largo periodo que pasó en cautividad con Hamás en un episodio del podcast «Voice of Nova». Uno de los momentos más memorables y difíciles de su testimonio se refiere a un suceso que comenzó con una copiosa comida y terminó con una guerra psicológica sádica.

Bohbot describe un día en que los terroristas de Hamás les sirvieron una comida extraordinaria: «Nos trajeron una pierna de cordero, llamada «mandi», el plato más exquisito de Gaza». Según él, la bandeja era enorme, repleta de arroz basmati y carne cocinada bajo tierra, como es costumbre en la alta cocina árabe.

«En cautiverio, apenas teníamos agua», recordó Bohbot sobre lo que sintió en aquel momento. «No le pregunté, simplemente la compartimos. Me apresuré a decirlo antes de que se arrepintiera, antes de que se confundiera de verdad». Cuando le agradecieron el plato, respondió con cinismo: «Déjenme mostrarles lo que es el honor, déjenme mostrarles por qué lo comieron».

En ese instante, la guerra psicológica quedó al descubierto en toda su crudeza. El terrorista de Hamás proyectó un video frente a él que documentaba el grave incidente en el que un departamento de ingeniería de las FDI fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. «Te enseña el vídeo y te dice: ‘Hoy hemos matado a 30 de vosotros, ¡que aproveche!’»

La noticia de la muerte de los soldados dejó una profunda huella en Bohbot. «Dan ganas de vomitarlo todo», dijo con dolor. «Nunca en mi vida había sufrido semejante abuso».