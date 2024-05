Discurso patético e ignorante en el acto del PIT-CNT por el 1° de mayo

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

A esta altura ya no tendríamos que estar sorprendidos de ninguna postura pública del PIT-CNT en el tema del conflicto israelo-palestino, porque han sido numerosas las distorsiones que ha publicado la sindical obrera en diferentes ocasiones, motivadas indudablemente por un anti –israelismo feroz. Crédito foto: Subrayado

Esta vez, que haya sido en el acto por Día de los Trabajadores que Marcelo Abdala haya dicho varias barbaridades, me parece especialmente grave. Es que fue como aprovechar una fecha digna, que debería estar dedicada toda al respeto a quien se gana la vida luchándola diariamente, para envenenar la mente de los uruguayos con mentiras.

Y por eso calificamos el discurso en el título de “patético e ignorante”.

Yo sé que quienes tienen esta línea de demonizar continuamente a Israel y de culparlo de todo también cuando se defiende, repiten con ligereza conceptos que usa la propaganda palestina. Pero aunque sea automático para el Pit-Cnt repetir los eslóganes de Hamas, por respeto a los trabajadores que representa podría leer un poco.

“Decimos fuerte y claro que condenamos el genocidio del Estado de Israel conducido por la extrema derecha en connivencia con el imperialismo norteamericano”, dijo Abdala, agregando después que lo que hay “no es guerra, ni masacre sino genocidio sistemático del pueblo palestino”.

Pues bien…genocidio es la eliminación de un pueblo o etnia, el intento de borrarlo de la faz de la Tierra. Y digan lo que digan los propagandistas que mienten, los números que publica la propia Oficina Central de Estadísticas Palestina indican claramente un aumento constante, todos los años, de la población palestina tanto en Gaza como en Cisjordania. ¿Tan ineficiente es Israel que el año pasado los palestinos ya eran en dichas zonas casi 5 millones y medio? Y recordemos que en Israel, de los 150.000 que eran los árabes al declararse el Estado en 1948, llegaron a ser hoy algo más de 2 millones.

Si quiere aprender un poco más, para no decir mentiras en un discurso público, Abdala puede también leer alguna estadística de la ONU, como por ejemplo los datos año por año de la población palestina. Es fácil, está también en Wikipedia.

Me limitaré a un ejemplo. Tomo como referencia 1967, el año en el que Israel conquistó Cisjordania y Gaza al repeler los ataques de Jordania y Egipto respectivamente. La población en dichas zonas era de 1. 137.000. En el 2021 ya era 5. 133.00. Y hoy más todavía. ¿Dónde está el genocidio? No dirán que no andemos con pequeñeces semánticas, ¿no?

En Gaza no hay genocidio, hay una guerra de autodefensa de Israel con la intención de destruir a Hamas para que no pueda volver a atacarle, como sus jefes terroristas dijeron que harían. Y sí, también hay muertos civiles, cada uno de ellos lamentable, pero eso es algo que ocurre en todas las guerras. Y basta con leer la Convención de Ginebra para ver que la muerte de civiles, aunque siempre dolorosa, no significa ni genocidio ni crimen de guerra. Y ni que hablar cuando los terroristas a los que se combate emplazaron toda su infraestructura terrorista en el seno de los civiles.

Es casi ridículo, sabiendo que la guerra es contra Hamas, que se invoque la fórmula de dos Estados “con Jerusalem como capital común y la convivencia pacífica entre religiones y pueblos distintos que se merecen la felicidad”. A Hamas no le interesa ningún Estado palestino sino la jihad, la guerra santa contra Israel. Por eso le atacó salvajemente el 7 de octubre. Ahí sí que fue intención genocida. Pero a decir verdad, el tema aquí no es sólo Hamas. Los palestinos tuvieron varias oportunidades de crear un Estado propio y nunca la aceptaron. Siempre optaron por el todo o nada, para seguir el conflicto con Israel.

Lo lamentable ahora es que la izquierda radical se haga eco de las posiciones de los terroristas y omita siquiera la mención de los secuestrados en manos de Hamas ya casi 7 meses. Exigirle a Israel un alto el fuego sin exigir la contraparte de la liberación de todos los secuestrados es pretender que el Estado judío no se defienda. ¿Osarían pedirle algo así a otro país?