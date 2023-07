Discurso del Presidente Herzog ante el Congreso Norteamericano

Semanario Hebreo Jai

El Presidente de Israel Itzhak Herzog se dirigió ayer a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su discurso afirmó que EEUU e Israel son “irreemplazables” entre sí y manifestó que “Israel tiene la democracia en su ADN”.

RECUERDOS PERSONALES

Señor presidente, señora vicepresidenta, el 10 de noviembre de 1987, estaba sentado en casa con mi esposa, Mijal, esperando nuestro primer hijo. Estábamos viendo al primer presidente israelí invitado a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, en honor al 40° aniversario de la Independencia del Estado de Israel. Ese presidente era mi padre. Estar aquí hoy, representando al Estado judío y democrático de Israel en su 75º aniversario, en el mismo podio desde el cual habló mi difunto padre, el presidente Jaim Herzog, es el honor de toda una vida.

Nací y crecí en Israel. Pero el puesto diplomático de mi padre en las Naciones Unidas trajo a mi familia a Nueva York en la década de 1970. Durante la escuela secundaria me ofrecí como voluntario en la Sociedad de Ayuda Legal para Ancianos en Brooklyn, Nueva York. Me ofrecí como voluntario con los ancianos empobrecidos y desfavorecidos, incluidos los veteranos de guerra y los sobrevivientes del Holocausto, que dieron sus mejores años al país que amaban. Mi mentor en la organización era una profesional sutil y reservada. El momento en que abrió ante mí su corazón, me acompaña ya casi 50 años. Fue el día que me dijo que el amor de su vida murió luchando por Israel. Su prometido, un joven judío estadounidense alto y de ojos brillantes, se inspiró en el sueño sionista y el deseo de independencia del pueblo judío. Voluntariamente abordó un barco a Haifa, luchó en el ejército israelí, y cayó en la batalla por la independencia de Israel, solo unas semanas antes de su boda. Aunque habían pasado décadas y había reconstruido su vida, las grietas en su corazón permanecían.

Ese momento, en el que supe de la vida que dio por el Estado de Israel, me dijo mucho sobre la esencia misma del vínculo forjado entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Israel. Cómo las naciones que construimos superaron la pérdida. Cuán profundamente nuestras historias se complementan entre sí. Hasta dónde hemos llegado todos juntos.

AGRADECIMIENTOS

Presidente McCarthy, le agradezco por organizar esta sesión festiva conjunta del Congreso que celebra los primeros 75 años del Estado de Israel. Hace solo unas semanas, durante su primer viaje al extranjero como presidente, honró al pueblo israelí al dirigirse a la Kneset en Jerusalem, la capital del Estado de Israel, y al pueblo judío.

Su sincera expresión de amistad en nombre de los Estados Unidos de América realmente resonó en los israelíes. Gracias.

Vicepresidente Harris, es un placer volver a verla. Recuerdo vívidamente haberla recibido en la Knesset hace unos años. Sus conmovedores comentarios en la recepción del Día de la Independencia en la Embajada de Israel hace unas semanas, reflejan tanto su férrea amistad férrea como la del presidente Biden con Israel durante décadas.

Un agradecimiento especial para la expresidenta Nancy Pelosi, quien me invitó por primera vez hace menos de un año, junto con el senador Chuck Schumer.

Gracias a mis queridos amigos, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría de la Cámara, el congresista Hakeem Jeffries, por esta invitación bipartidista y bicameral.

Mi agradecimiento también a los distinguidos miembros del comité de escolta, por recibirme tan cordialmente.

Señor Presidente, queridos amigos. En las bodas judías, se coloca una copa en el suelo, pisoteada intencionalmente. Este ritual evoca la destrucción de nuestro Templo en Jerusalem hace dos mil años. Solo después que se rompa el vaso, puede comenzar realmente la celebración. En medio de la ocasión más feliz en la vida de dos personas que se unieron para construir algo completo, recordamos lo que una vez se rompió en nuestra nación. Así, lo amargo se funde con lo dulce. Hoy, el calendario hebreo apunta al 1er día del mes de Av. En la tradición judía, este es un período sombrío en el que lamentamos la pérdida de nuestra soberanía. Las comunidades judías de todo el mundo lamentan el inicio de nuestro exilio nacional, a lo largo de dos milenios,

Sin embargo, hoy, en este momento de la historia de mi pueblo, reunidos en el Capitolio para celebrar los 75 años de la Independencia de Israel con nuestro mayor socio y amigo, los Estados Unidos de América, mi alma rebosa de orgullo y alegría. El pueblo de Israel agradece infinitamente la antigua promesa cumplida y la amistad que hemos formado.

En 1949, el Presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, se reunió con el Gran Rabino del recién establecido Estado de Israel, mi abuelo, el Rabino Yitzhak Isaac Halevi Herzog, en la Oficina Oval. Esto fue solo unos años después que cada uno de ellos hubiera suplicado y hecho campaña por el rescate de los judíos de Europa que los nazis estaban masacrando en el Holocausto. Al hablar con el presidente Truman, el rabino Herzog le agradeció por ser el primer líder mundial en reconocer oficialmente el Estado de Israel, once minutos después de su fundación. Habló de la Divina Providencia que destinó al presidente Truman para ayudar a lograr el renacimiento de Israel, después de dos mil años de exilio. Testigos del encuentro recordaron las lágrimas corriendo por las mejillas del presidente Truman. Nos sentimos honrados de tener con nosotros hoy aquí al nieto del presidente Truman, Clifton Truman Daniel.

SEMBLANZA DE ISRAEL

Cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, la tierra que el Todopoderoso prometió a Abraham, a la que Moisés condujo a los israelitas, la tierra de la Biblia, de leche y miel, se convirtió en una exquisita tierra de democracia. Contra viento y marea, el pueblo judío volvió a casa y construyó un Hogar Nacional, que se convirtió en una hermosa democracia israelí, un mosaico de judíos, musulmanes, cristianos, drusos y circasianos, seculares, tradicionales y ortodoxos, de todas las denominaciones, y todos los puntos de vista y opiniones posibles y de estilos de vida. Una tierra que acogió la reunión de exiliados de cien países diferentes. Una tierra que se convirtió en Startup Nation: un bullicioso centro de innovación y creatividad, acción social y descubrimiento intelectual, despertar espiritual y empresas comerciales, ingenio científico y avances médicos que salvan vidas.

Construimos un estado-nación que se ha enfrentado a una guerra implacable, terror y deslegitimación desde su nacimiento. Un país que lucha para defenderse de enemigos y adversarios, pero cuyos ciudadanos continúan saludándose con la palabra “paz”, Shalom.

Un país que se enorgullece de su vibrante democracia, su protección de las minorías, los derechos humanos y las libertades civiles, según lo establecido por su parlamento, la Knesset, y salvaguardado por su fuerte Corte Suprema y su poder judicial independiente.

Un estado fundado en la completa igualdad de derechos sociales y políticos para todos sus habitantes, independientemente de su religión, raza o género, como se estipula explícitamente en la Declaración de Independencia de Israel.

Un país en constante evolución. Una diversa amalgama de acentos, creencias, orígenes y costumbres. Verdaderamente, un milagro moderno.

Esta es la dulzura con la que ha sido bendecido nuestro país.

LA AMENAZA DE IRÁN

Sin embargo, queridos amigos, lo amargo proyecta una sombra oscura sobre nuestro país, sobre nuestra región, sobre nuestro mundo.

Sr. Presidente, quizás el mayor desafío al que se enfrentan Israel y Estados Unidos en este momento es el programa nuclear iraní.

Que no quede ninguna duda: Irán no se esfuerza por obtener energía nuclear con fines pacíficos. Irán está construyendo capacidades nucleares, que representan una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente y más allá. Todos los países o regiones controlados o infiltrados por Irán han experimentado grandes estragos. Hemos visto esto en Yemen, Gaza, Siria, Líbano e Irak. De hecho, hemos visto esto en el mismo Irán, donde el régimen ha perdido a su gente y los está reprimiendo brutalmente.

Irán ha propagado el odio, el terror y el sufrimiento por todo el Medio Oriente y más allá, agregando combustible al desastroso fuego y sufrimiento en Ucrania.

Irán es la única nación en el planeta que llama públicamente, conspira y desarrolla medios para aniquilar a otra nación, un miembro de la familia de naciones, el Estado de Israel.

Israel no tiene fronteras con Irán. Israel no tiene recursos impugnados por Irán. Israel no tiene ningún conflicto con el pueblo iraní. Y, sin embargo, el régimen iraní, junto con sus representantes en todo el Medio Oriente, apunta y trabaja para destruir el Estado de Israel, matar a los judíos y desafiar a todo el mundo libre.

Permitir que Irán se convierta en un estado umbral nuclear, ya sea por omisión o por encargo diplomático, es inaceptable. El mundo no puede permanecer indiferente ante el llamado del régimen iraní a borrar a Israel del mapa. Tolerar este llamado y las medidas de Irán para realizarlo es un colapso moral imperdonable. Con el respaldo del mundo libre, Israel y Estados Unidos deben actuar enérgicamente juntos para evitar la amenaza fundamental de Irán a la seguridad internacional. Estoy aquí para reiterar lo que todos los líderes israelíes han declarado durante décadas: el Estado de Israel está decidido a evitar que Irán adquiera capacidades de armas nucleares.

LA RELACIÓN ENTRE ISRAEL Y ESTADOS UNIDOS Y LA PAZ EN LA REGIÓN

Señor presidente, estamos orgullosos de ser el socio y amigo más cercano de los Estados Unidos. Estamos agradecidos a los Estados Unidos por los medios necesarios que nos ha proporcionado para mantener nuestra ventaja militar cualitativa y permitirnos defendernos por nosotros mismos. Esto refleja su compromiso continuo con la seguridad de Israel. También estamos tremendamente orgullosos de que la nuestra sea una alianza bidireccional, en la que Israel ha estado haciendo contribuciones críticas a la seguridad nacional y los intereses de los Estados Unidos de muchas maneras.

Gracias, queridos miembros del Congreso, por su apoyo a Israel a lo largo de la historia y en este momento crítico.

Señor Presidente, no hay duda de que la paz que Estados Unidos negoció entre Israel y sus vecinos ha revolucionado el Medio Oriente. Los tratados de paz históricos con la República Árabe de Egipto y el Reino Hachemita de Jordania han demostrado las muchas ventajas de salirse del ciclo de la guerra. Tanto Jordania como Egipto han contribuido enormemente a consolidar la preciosa paz y mejorar la estabilidad y el bienestar de nuestra región.

Hace tres años, los Acuerdos de Abraham realinearon nuestra imaginación y nuestra región. Israel recibió con entusiasmo a los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahrein y el Reino de Marruecos en una paz cálida y exclusiva entre nuestros pueblos. Desde la firma de los acuerdos, más de un millón de israelíes han visitado las Naciones de Abraham, una clara expresión de nuestra voluntad de integrarnos en la región.

Esta es una paz anclada en la confianza, la esperanza y la prosperidad. Un verdadero cambio de juego. Cada uno de estos acuerdos históricos, que han alterado la trayectoria del Medio Oriente, fue facilitado por nuestro mayor amigo, los Estados Unidos de América.

La mano de Israel está extendida y nuestro corazón está abierto a cualquier socio en la paz, cerca o lejos.

Israel agradece a Estados Unidos por trabajar para establecer relaciones pacíficas entre Israel y el Reino de Arabia Saudita, una nación líder en la región y en el mundo musulmán. Oramos para que llegue este momento. Este sería un gran cambio radical en el curso de la historia en el Medio Oriente y el mundo en general.

EL TEMA PALESTINO

Mi profundo anhelo, señor presidente, es que Israel algún día haga la paz con nuestros vecinos palestinos. A lo largo de los años, Israel ha dado pasos audaces hacia la paz y ha hecho propuestas de gran alcance a nuestros vecinos palestinos. A pesar de las profundas diferencias políticas y los numerosos desafíos que rodean las relaciones israelo-palestinas, y no los ignoro, debe quedar claro que no se puede hablar de paz mientras se tolera o legitima el terrorismo, implícita o explícitamente. La verdadera paz no puede estar anclada en la violencia.

El terror palestino contra Israel o los israelíes socava cualquier posibilidad de un futuro de paz entre nuestros pueblos. Los israelíes son atacados mientras esperan los ómnibus, mientras dan un paseo por la rambla, mientras pasan tiempo con su familia. Al mismo tiempo, se celebran los ataques terroristas exitosos, se glorifica a los terroristas y se recompensa financieramente a sus familias por cada israelí que atacan. Esto es inconcebible. Es una desgracia moral. El terrorismo no es un bache en el camino. El terrorismo es odio y derramamiento de sangre. Contradice los principios de paz más básicos de la humanidad. Israel no puede tolerar ni tolerará el terror, y sabemos que en esto nos acompañan los Estados Unidos de América.

Dos oficiales israelíes, Oron Shaul y Hadar Goldin, y dos civiles, Hisham al-Sayed y Avera Mengistu, son rehenes de Hamas desde hace años, con el único propósito de torturar a las familias que dejaron atrás. El teniente Hadar Goldin fue secuestrado en violación de un alto el fuego humanitario patrocinado por la ONU y negociado por los Estados Unidos. Su familia ha estado luchando durante nueve años para traerlo a casa. Le pedí a la madre de Hadar Goldin, Leah, que estuviera aquí con nosotros hoy. Oramos por el regreso de su hijo, así como el de los otros tres israelíes.

Oramos por el cumplimiento de la profecía de Isaías: “No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra”.

La generación más joven de israelíes y palestinos merece algo mejor. Todos son dignos de un futuro al que mirar, un futuro de paz y prosperidad. Un futuro de esperanza. Estoy totalmente comprometido con esta visión, una visión de esperanza y paz, paz verdadera, sin ningún tipo de terror.

Señor presidente, el vínculo sagrado que compartimos es único en alcance y calidad porque se basa en valores que se extienden a través de generaciones y administraciones, gobiernos y coaliciones, llevándonos a través de tiempos de agitación y euforia.

VALORES E IDEAS COMPARTIDAS

Hace ciento sesenta años, el presidente Abraham Lincoln habló del sueño de restaurar a los judíos a su hogar nacional, compartido por muchos estadounidenses. La inscripción en la Campana de la Libertad de Filadelfia articula el código de ética de la Biblia hebrea: “Proclamad libertad en toda la tierra a todos sus habitantes”. Este versículo de Levítico, que brilla a través del crujido de la Campana de la Libertad, subraya los principios que alimentan el sueño americano. Estas palabras han unido a nuestras naciones a través de los siglos. Al reunirnos hoy, en esta cámara de libertad y libertad, todos estamos realizando las esperanzas de nuestros padres y madres fundadores. Estamos muy orgullosos de la verdadera amistad que hemos forjado. Una asociación mutuamente beneficiosa que ha resistido desafíos y superado grandes desacuerdos, porque no se basa en la uniformidad de enfoque, sino en la confianza. No depende de operar en armonía, sino de la historia que compartimos, de las verdades que apreciamos, de los valores que encarnamos. Esta asociación se basa también en las similitudes y la afinidad entre nuestros pueblos, los inmigrantes valientes y los pioneros pioneros. Tiene sus raíces profundas en nuestras respectivas declaraciones de independencia. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los fundadores apelaron al “Juez Supremo del Mundo”. En la Declaración de Independencia de Israel, influenciada por la de Estados Unidos, nuestros fundadores pusieron su confianza en “la Roca de Israel”. los inmigrantes valientes y los pioneros. . los inmigrantes valientes y los pioneros pioneros.

El venerado líder espiritual judío estadounidense, el rabino Abraham Joshua Heschel, encarnó el puente entre nuestros pueblos y la historia de los judíos estadounidenses. Después de escapar del Holocausto, el rabino Heschel abogó públicamente por el diálogo interreligioso. Luchó por las libertades civiles en Estados Unidos y marchó junto al Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. en la histórica marcha de Selma a Montgomery, en marzo de 1965.

El rabino Heschel escribió: “Ser es representar”. Estoy muy complacido que su hija, la profesora Susannah Heschel de Dartmouth, nos acompañe hoy aquí. Susannah, tu padre nos recuerda que los principios que defendemos nos hacen ser lo que somos.

En última instancia, Israel y Estados Unidos defienden y, de hecho, siempre han defendido los mismos valores. Nuestras dos naciones son sociedades diversas que afirman la vida y defienden la libertad, la igualdad y la libertad. En el fondo, nuestros dos pueblos buscan reparar las grietas en nuestro mundo. Habiendo dicho esto, soy muy consciente que nuestro mundo está cambiando. Una nueva generación de israelíes y estadounidenses está asumiendo roles de liderazgo. Una generación que no estaba al tanto de las dificultades de los años formativos de Israel. Una generación menos comprometida con las raíces que conectan a nuestros pueblos. Una generación que, quizás, da por sentada la relación EE.UU.-Israel. Sin embargo, en este momento elijo el optimismo. Porque para mí está claro que el cambio de generaciones no refleja el cambio de valores. Tampoco indica cambios en nuestros intereses. Cuando Estados Unidos es fuerte, Israel es más fuerte. Y cuando Israel es fuerte, Estados Unidos es más seguro.

Hoy, queridos amigos, se nos brinda la oportunidad de reafirmar y redefinir el futuro de nuestra relación. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un papel decisivo en el futuro que estamos construyendo. Muchos de los desafíos que enfrentan Israel y Estados Unidos son similares. Todos estamos experimentando un cambio tumultuoso en el equilibrio, evidente en innumerables áreas: disturbios geopolíticos, competencia entre las grandes potencias, guerra catastrófica en Ucrania, pandemias, crisis climática, lo desconocido de la inteligencia artificial, escasez de energía, inseguridad alimentaria, escasez de agua y desertificación. el terror global, la polarización social y los intentos de desestabilizar la democracia. Cada uno de estos desafíos presenta una oportunidad para buscar soluciones juntos, lo que beneficiará a la comunidad global. Israel tiene la capacidad de contribuir de manera única y significativa para abordar estos desafíos. Israel y los Estados Unidos son líderes mundiales en ayudar a los países cuyos pueblos han sufrido. Nuestras capacidades de colaboración, junto con nuestra asociación mutuamente beneficiosa, son la clave para el futuro de nuestros niños. Para nosotros, está claro que Estados Unidos es insustituible para Israel e Israel es insustituible para Estados Unidos. Es hora de diseñar juntos la próxima etapa de nuestra amistad en evolución y nuestra creciente asociación.

Damas y caballeros, hagámoslo juntos. Elevemos nuestra asociación a nuevos niveles.

ALUSIÓN A LAS CRÍTICAS DE LEGISLADORAS ANTI ISRAELÍES

Señor presidente, no estoy ajeno a las críticas entre amigos, incluidas algunas expresadas por miembros respetados de esta Cámara. Respeto las críticas, sobre todo de los amigos, aunque no siempre hay que aceptarlas. Pero las críticas a Israel no deben cruzar la línea hacia la negación del derecho a existir del Estado de Israel. Cuestionar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación no es diplomacia legítima, es antisemitismo. Vilipendiar y atacar a los judíos, ya sea en Israel, en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, es antisemitismo. El antisemitismo es una vergüenza en todas sus formas, y felicito al presidente Joe Biden por presentar la primera Estrategia Nacional para Combatir el Antisemitismo de los Estados Unidos.

LA POLÉMICA EN ISRAEL

Queridos amigos, no es ningún secreto que en los últimos meses, el pueblo israelí se ha involucrado en un acalorado y doloroso debate. Hemos estado inmersos en expresar nuestras diferencias y revisar y renegociar el equilibrio de nuestros poderes institucionales en ausencia de una constitución escrita. En la práctica, el intenso debate que está teniendo lugar en casa, incluso mientras hablamos, es el tributo más claro a la fortaleza de la democracia de Israel. La democracia de Israel siempre se ha basado en elecciones libres y justas, en honrar la elección del pueblo, en salvaguardar los derechos de las minorías, en la protección de las libertades humanas y civiles, y en un poder judicial fuerte e independiente. Nuestra democracia también son ciento veinte miembros de la Knesset, compuestos por judíos, musulmanes, cristianos o drusos, que representan todas las opiniones bajo el sol israelí, trabajando y debatiendo codo a codo. Nuestra democracia también es el viernes por la tarde, cuando el sonido del muazin llamando a la oración se mezcla con la sirena que anuncia el sábado en Jerusalem, mientras se lleva a cabo en Tel Aviv uno de los desfiles del orgullo LGBTQ más grandes e impresionantes del mundo. Nuestra democracia también se refleja en los manifestantes que salen a las calles de todo el país, para alzar enfáticamente la voz y demostrar con fervor su punto de vista. Nuestra democracia es la bandera israelí azul y blanca ondeada y amada por todos los israelíes que participan en el debate. Soy muy consciente de las imperfecciones de la democracia israelí y soy consciente de las preguntas planteadas por nuestros mejores amigos. El actual debate en Israel es doloroso y profundamente desconcertante, porque resalta las grietas. Pero como presidente de Israel, estoy aquí para decirle al pueblo estadounidense, y a cada uno de ustedes, que tengo una gran confianza en la democracia israelí. Aunque estamos trabajando en problemas dolorosos, al igual que usted, sé que nuestra democracia es fuerte y resistente. Israel tiene la democracia en su ADN.

Soy muy consciente del desafío que este momento presenta para la sociedad israelí, y he convertido en prioridad de mi presidencia desempeñar un papel de liderazgo en este debate público crítico y emotivo. Les diré a ustedes, nuestros amigos, en inglés, lo que les he dicho a mi pueblo, a mis hermanas y hermanos, en hebreo: como nación, debemos encontrar la manera de hablar entre nosotros sin importar cuánto tiempo tome. Como jefe de Estado, continuaré haciendo todo lo posible para alcanzar un amplio consenso público y para preservar, proteger y defender la democracia del Estado de Israel.

Señor presidente, para tantos israelíes este debate público también es muy personal. Ahora son un poco más de las 6 de la tarde en Israel. Pronto se sentarán a cenar, juntos, al lado de familiares o amigos, con quienes pueden estar muy en desacuerdo. Pero son, y siempre serán familia.

Israel y Estados Unidos inevitablemente estarán en desacuerdo en muchos asuntos. Pero siempre seguiremos siendo familia. Nuestras sociedades evolutivas tienen mucho que dar al mundo y mucho que aprender unos de otros. Nuestro vínculo puede ser desafiado a veces, pero es absolutamente irrompible. El himno nacional israelí, “Hatikva”, es un canto de esperanza. El difunto rabino Lord Jonathan Sacks escribió que en el judaísmo, la esperanza es una virtud activa, que requiere una gran cantidad de coraje. La esperanza es la creencia de que juntos podemos mejorar el mundo, que podemos superar cualquier contratiempo y sanar las fracturas en nuestro mundo.

Los primeros setenta y cinco años de Israel estaban enraizados en un antiguo sueño. Basemos nuestros próximos setenta y cinco años en la esperanza. Nuestra esperanza compartida, que podemos sanar nuestro mundo fracturado, como los aliados y amigos más cercanos.

Gracias, miembros de ambas cámaras, por celebrar la independencia de Israel. Am Yisrael Jai (El pueblo de Israel vive.) Dios bendiga al Estado de Israel ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América!

