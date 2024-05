Directora de Cultura y CCIU denunciarán penalmente a profesor de UdelaR tras acusación de “nazi”

El País

La directora de Cultura, Mariana Wainstein, y el Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), presentarán una denuncia penal contra el profesor grado 5 de la Facultad de Artes de la Universidad de la República (UdelaR) Carlos Musso Rinaldi. La denuncia del CCIU será por incitación al odio. Foto: Francisco Flores (El País)

En tanto, el caso del docente fue analizado el martes del tarde por el Consejo del centro educativo, que volverá a reunirse el 12 de junio y probablemente tome allí una definición.

Tal como había adelantado a El País, Wainstein ratificó que presentará en primer lugar una denuncia penal por difamación contra Musso Rinaldi, quien publicó en Instagram una foto de ella acompañada de la inscripción “nazi”. Según dijo, ya encargó a un abogado la redacción de la denuncia, que seguramente se radicará antes del lunes.

También prevé presentar una demanda en la Justicia Civil, aunque ese será un paso que defina más adelante. “Esa persona me expuso al escarnio público, me puso en peligro en muchos sentidos”, dijo y añadió que, si bien no se sintió “ofendida” por el docente, sí tiene la “responsabilidad” de denunciarlo “para que no quede en la nada”.

“Lo más aberrante es que este profesor dé clases en la universidad”, señaló y agregó que se mantiene expectante de qué resolución tome la Udelar.

Desde el CCIU, en tanto, informaron a El País que, en conjunto con Wainstein, presentarán una denuncia por incitación al odio.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en tanto, analiza la situación pero no tomó una definición aún.

Consejo de la Facultad de Artes tomará una definición

El Consejo de la Facultad de Artes se reunió este martes e inició un procedimiento que tendrá una nueva instancia el 12 de junio, cuando vuelva a juntarse con este tema como único en el orden del día, luego de que transcurran plazos normativos necesarios para tomar una definición.

Según supo El País, mientras tanto Musso Rinaldi no tiene impedimento alguno para continuar con sus cursos.

El arrepentimiento de Musso Rinaldi

El docente dijo estar “enormemente arrepentido” por haber acusado de “nazi” a la directora de Cultura del MEC. En diálogo con El País, reconoció que fue “un disparate” calificar como nazi a Wainstein, y explicó por qué lo hizo: “Ayer (por el lunes) andaba mal y tiré algo de lo que me arrepiento”.

Según dijo, la situación en Gaza producto de la guerra entre Israel y Hamás es un problema que lo “supera profundamente” y, en medio de una mala situación personal, escribió algo que borró “lo más rápido” que pudo. “Me di cuenta de que había sido un mal momento personal. Inaceptable totalmente. Hay mil maneras de poder manifestar discrepancias pero no así”, admitió.

Musso Rinaldi pidió disculpas públicamente y aseguró que, si le toca responder a un llamado del decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, o del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, lo hará. “Voy a tener que asumir mi error, no tengo otra cosa que decir. Pedir disculpas”.

La postura del decano de la Facultad de Artes

Miranda, decano del centro universitario que tiene sede en 18 de Julio, dijo a El País que se comunicó en la noche del lunes con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y en la mañana del martes con Wainstein, a quienes les manifestó su repudio sobre lo publicado por Musso Rinaldi.

“Inmediatamente” tomó la definición de convocar al Consejo de la Facultad de Artes en una nota que también rechazaba las manifestaciones del profesor “por agraviantes y discriminatorias”, pese a que no fueron en el ámbito de la facultad. “Las expresiones, las imágenes o los epítetos que circularon en la red social por parte del profesor Musso son de su exclusiva responsabilidad, no comprometen desde el punto de visita conceptual ni la opinión ni la tradiciones de la facultad y de la universidad”, expresó.

“Promovemos la más amplia posibilidad de opinión y de posiciones de los integrantes de la facultad siempre que sea en prácticas de convivencia y de respeto social”, señaló, y consideró que este no fue el caso, motivo por el que se comunicó con el profesor, quien tuvo un “desborde”. “Yo me comuniqué con el profesor Musso, le solicité una retractación y un desagravio”, agregó.

“Él se mostró arrepentido, dolido por esta situación”, aseguró Miranda.

La reacción del ministro de Educación y Cultura

La publicación, que ya no aparece en las redes del profesor, fue motivo de críticas de varios integrantes del gobierno y de las fuerzas políticas que lo conforman, pero fundamentalmente del ministro de Educación y Cultura, Da Silveira.

“Este señor que trata de nazi a la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, es profesor grado 5 de la Universidad de la República. Mariana es judía. Lo de Udelar y el antisemitismo empieza a ser hábito. La autonomía no puede amparar cualquier cosa”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Luego agregó: “Confiamos en que las autoridades de la Universidad de la República asuman la gravedad de la situación”.

En diálogo con El País, Da Silveira dijo que se trata de un “caso clarísimo de discurso del odio, y un discurso del odio especialmente monstruoso”. “Tratar de nazi a una persona que pertenece a un pueblo que los nazis intentaron exterminar y al que le mataron seis millones de personas, es una monstruosidad moral”, expresó.

“Pero además de eso está atacando públicamente a un alto jerarca del Poder Ejecutivo y de un gobierno constitucional y democrático. Y lo está haciendo no solo un académico sino una persona sometida a jerarquía dentro de una universidad del Estado. Un señor al que todos los uruguayos le pagamos el sueldo”, expresó el ministro, que aseguró que en su cartera están “analizando los próximos pasos a dar”.

“En estos días hemos tenido episodios de cancelación dentro de la Udelar. La combinación entre cancelación y discurso del odio es algo que está pasando en otros países y ya sabemos a dónde conduce. Creo que los uruguayos estamos a tiempo para reaccionar y evitar recorrer ese mismo camino”, expresó el ministro.