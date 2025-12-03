Diputados uruguayos en Israel

Una delegación de 15 parlamentarios uruguayos participan de una visita a Israel, con un variado programa que abarca tanto sitios de interés general desde un punto de vista cultural, social y religioso como encuentros relacionados a la compleja situación geopolítica en la región. Ana Jerozolimski entrevistó a Pedro Jisdonian, Gabriel Gurméndez, Pablo Abdala, Felipe Schipani y Conrado Rodríguez, mientras que El Telégrafo nos informa sobre el diputado sanducero Fermín Farinha. Crédito foto: El Telégrafo

El Telégrafo y Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

La delegación visitará escenarios de la masacre del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel, la frontera con Líbano que también fue frente de guerra por los ataques de Hezbolá y la frontera con Siria.

Conocerán la Universidad Hebrea de Jerusalem, la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, el Museo Recordatorio del Holocausto Yad Vashem y diferentes partes de Jerusalem y Tel Aviv. Se reunirán con parlamentarios israelíes y con altos funcionarios en la Cancillería israelí.

Este tipo de visitas constituye un aporte directo y claro al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Uruguay e Israel. Y aunque siempre sería mejor que estuvieran presentes representantes de todos los partidos, evidentemente también el partido de gobierno, en democracia es importante mantener vínculos constantes también con la oposición, por lo cual la llegada de 15 diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado, tiene gran importancia.

Antes de la partida de la delegación, cuatro de sus miembros (Pedro Jisdonian, Pablo Abdala, Felipe Schipani y Gabriel Gurméndez) compartieron con nosotros lo que les inspira este viaje y ya desde Jerusalem lo hizo también el Diputado Conrado Rodríguez. Algunos de ellos también consideraron oportuno referirse al aumento del antisemitismo en nuestro país.

Evidentemente lo principal será, dentro de unos días, recabar sus impresiones tras haber conocido Israel. Para la mayoría será ésta la primera vez que llegan a Israel.

PEDRO JISDONIAN (Partido Nacional)

Obviamente me genera gran expectativa llega a un lugar tan importante en la historia de la humanidad. , Pienso en todos los imperios que pasaron, las cosas que se vivieron en ese territorio, los cambios, los avances, y siento que será una gran cosa conocer directamente. Es un lugar importante para todos los cristianos, pero también para gente de las otras religiones. Creo que es un lugar que genera mucho, un interés particular por la historia y por el presente también.

Es una gran cosa estar en el lugar de los hechos, lo cual siempre da a uno una perspectiva distinta. Recuerdo que me tocó estar en Armenia en un campamento de refugiados de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, y obviamente es muy fuerte la experiencia de hablar con las personas que pasaron por situaciones tan dramáticas. Así que también en este caso, viajo con la expectativa de conocer los lugares y sobre todo a la gente, hablar con las personas, que nos cuenten su experiencia y poder así entender más de todos los temas candentes de hoy. Es muy importante la visión de los que están en el lugar, más allá de lo que a uno le puede llegar de esa información, para armar una idea clara o por lo menos un pensamiento que tenga cierta cuota también de veracidad y objetividad.

Obviamente hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida sobre muchos de los lugares que visitaremos, pero poder verlos personalmente y sobre todo, conocer a las personas, es otra cosa.

Y creo que será una gran cosa, entre otras partes del programa, que podremos conocer de la actualidad política en Israel en encuentros con parlamentarios de distintos partidos, lo cual nos mostrará la verdad sobre la opinión que tiene cada uno sobre el Primer Ministro. Será interesante porque también a Uruguay llega la información según la cual hay gente que está en contra de la forma que él está actuando .

Una cosa la tengo claro ahora y creo que es bien sabido: yo soy amigo de la causa. He estado siempre en todos los eventos a los que me invitaron la colectividad judía uruguaya y la Embajada de Israel. Pero me parece que puede tener un poco más de fuerza hacerlo después de haber estado personalmente en Israel.

PABLO ABDALA (Partido Nacional)

Iniciamos el viaje al Estado de Israel a partir de una invitación generosa del gobierno de ese país. Lo hacemos con gran alegría, con gran entusiasmo, con gran ilusión, con mucha gratitud además, porque se trata de la oportunidad que no queremos desaprovechar de conocer un país por el que tenemos una gran admiración y con el cual compartimos una misma identidad en lo que tiene que ver con la convivencia pacífica y social y en cuanto al apego a los principios de la democracia. Así que vamos gustosos y deseosos de conocer, de aprender y de recoger información.

Somos conscientes que lo hacemos en un momento muy particular de la vida del mundo, de la región y de Israel en particular o específicamente en función de la situación que allí se vive, en función de la violencia a la que ha sido sometido el Estado de Israel tras el ataque terrorista del 7 de octubre del 2023 que sacudió a ese país, que sacudió a esa sociedad y que sacudió a la comunidad internacional y particularmente al mundo democrático y con relación a lo cual, por supuesto, nuestro país ha sido y todos nosotros hemos sido absolutamente solidarios.

Vamos pues con mucha expectativa por todo lo que dije antes, pero también por algunos aspectos específicos del itinerario, como por ejemplo tenemos mucho interés y mucha curiosidad en cuanto a la visita que vamos a realizar a la Universidad Hebrea, porque sabemos el desarrollo, los niveles de desarrollo académico, profesional, técnico, que ese proyecto universitario reviste. Y sabemos también la situación que tenemos planteada con el Uruguay, que por supuesto nosotros no compartimos, a partir de la decisión del gobierno de suspender el convenio vigente, en lo que claramente representa una pérdida y un perjuicio para nuestro país y para los uruguayos.

Así que también en esa perspectiva nos interesa mucho esa visita porque ojalá nos permita recoger información valiosa y argumentos para esgrimir en nuestro país y para persuadir, como estamos intentando de persuadir y convencer a nuestro gobierno de que revise esa decisión desafortunada que en su momento adoptó.

FELIPE SCHIPANI (Partido Colorado)

Este viaje en el marco de una delegación parlamentaria de visita oficial a Israel, me genera muchas expectativas, no solo por la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de un país con una historia única y una profunda riqueza cultural, sino también por la posibilidad de dialogar con sus instituciones, su comunidad académica y su gente.

Trabajo intensamente en temas de educación, por eso uno de los puntos que más interés me despierta es la visita a la Universidad Hebrea de Jerusalem. Se trata de una instancia particularmente relevante en un momento en que el convenio académico entre Uruguay y dicha institución permanece congelado por razones estrictamente políticas. Poder conocer su funcionamiento, sus programas y su potencial para fortalecer los vínculos con nuestro país es una prioridad.

Asimismo, viajo con el propósito de comprender más de cerca lo que ha sido la vida cotidiana del pueblo israelí tras los ataques del 7 de octubre. Queremos conversar con las personas, escuchar sus testimonios y entender cómo se vive hoy esa situación, más allá de los titulares y de los análisis a distancia.

Uruguay e Israel comparten una relación histórica y un vínculo profundo: fuimos uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, y siempre hemos defendido causas que son pilares de la democracia liberal y de la tradición occidental. Este viaje es también una oportunidad para reafirmar ese compromiso, fortalecer lazos y seguir construyendo puentes entre nuestras sociedades.

GABRIEL GURMÉNDEZ (Partido Colorado)

Yo le asigno a esta visita parlamentaria una gran relevancia política e institucional por el momento bien especial que vive Israel, donde alumbra la esperanza de una paz más duradera y la consolidación de este Estado que es el único democrático de Medio Oriente que se defiende de la agresión brutal, del terrorismo y del ataque feroz. Para nosotros, conversar con parlamentarios, oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la academia, pero especialmente vivir en la calle cómo se fortalece este pueblo para este nuevo tiempo, será de gran importancia.

Y nos importa mucho también desde nuestra perspectiva ver cómo podemos nosotros contribuir, aportar de alguna manera a revertir esto tan triste y lamentable que se está dando también en Occidente, en nuestras democracias occidentales, donde los extremos de odio se han movilizado como forma de acción política, levantando esta plataforma de antisemitismo en su forma más descarada como elemento movilizador en lugares como las universidades, la cultura, la academia, el entretenimiento, el espectáculo, la comunicación.

Vemos categorías de odio extremo que movilizan o que pretenden ser utilizados para movilizarse. Y quizá sea necesario que algunos movimientos políticos sustituyan sus ideas caducas o su falta de contacto con la realidad que surgen precisamente de ese odio movilizador.

Creo que nosotros en el Uruguay nos hemos visto sorprendidos, absolutamente sorprendidos, de estas irrupciones, de estas manifestaciones tan ajenas a nuestro ser, a nuestro sentir, a nuestra historia, a nuestra forma de tolerancia y de convivencia. Y queda como una herida que debemos sanar y que debemos curar.

Y esperemos también desde lo que pueda aportar esta visita tratar de encontrar los mecanismos para contribuir a que se superen estas situaciones que ya sabemos cómo empiezan y también sabemos cómo terminan.

CONRADO RODRÍGUEZ (Partido Colorado)

Tenemos muchas expectativas por lo que va a ser este viaje. Obviamente Israel es fascinante desde todo punto de vista, histórico, cultural, religioso, espiritual, pero también desde el punto de vista del desarrollo de la innovación, de la ciencia, de la tecnología. Israel siempre ha sido un país de punta en estas materias y creo que poder conocer in situ esto es muy importante para los legisladores uruguayos. Creo que también es muy importante para nosotros ver cómo a pesar de tener un clima poco apto, por ejemplo, para determinados cultivos, al tener un clima desértico, cómo se ha desarrollado en estos cultivos, cómo ha desarrollado sus exportaciones, cómo ha logrado que sea una economía de punta y una de las principales potencias mundiales en desarrollo.

Todo esto es obviamente enseñanza para todos nosotros que siempre lo veíamos a la distancia y para nosotros es realmente muy útil poder conocerlo ahora de primera mano. En ese sentido la visita a la Universidad de Jerusalem creo que nos va a aportar mucho y por eso realmente estamos muy contentos en poder realizarla.

También es muy importante ver in situ cuál es el sentimiento de los israelíes con respecto a lo que se vive en la actualidad, principalmente desde los tristes episodios del 7 de octubre del 2023 y poder conversar, poder charlar, poder intercambiar con israelíes para ver cómo lo están viviendo y qué perspectivas de futuro creen que hay, qué cosas pueden suceder de cara al futuro.

Para nosotros los que critican esta visita lo hacen con un sentimiento claramente antijudío, antisemita, cuando es muy claro que Israel y Uruguay tienen lazos muy profundos.

Tanto es así que Uruguay hizo mucho por la creación del Estado de Israel, lo hizo el presidente Luis Batlle Berrres, lo hizo el embajador Enrique Rodríguez Fabregat en la década del 40.

Así que para nosotros también es muy importante poder demostrarle a los israelíes esos lazos profundos de amistad y de fraternidad que unen a Uruguay y a Israel. Para nosotros Israel también significa la trinchera occidente, al decir del expresidente Julio María Sanguinetti que con esa expresión tituló uno de sus libros. Es que los valores que tiene Israel, los valores de democracia, son valores que nosotros abrigamos, valores occidentales en los cuales nosotros creemos, que son parte de nuestra esencia y que compartimos con Israel. Por lo tanto para nosotros es una visita que nos va a significar muchas enseñanzas y obviamente un intercambio que esperemos de cara al futuro se pueda incrementar.

DIPUTADO FERMÍN FARINHA (El Telégrafo)

Fermín Farinha en misión oficial en Israel: cooperación, innovación y proyección internacional

El diputado sanducero Fermín Farinha participa de una visita oficial de siete días al Estado de Israel, junto a una delegación multipartidaria de quince legisladores invitados por la Embajada de Israel en Uruguay.

La misión busca conocer la realidad política, social y geopolítica del país y promover oportunidades de cooperación para Paysandú y Uruguay.

En Jerusalem, fueron recibidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde analizaron el vínculo bilateral, el comercio, la inserción internacional de Israel y los cambios tras los atentados del 7 de octubre de 2023. Farinha mantuvo además reuniones para “comprender con mayor profundidad el complejo escenario geopolítico regional”.

La delegación trabajó en la Knesset y visitó el Museo del Holocausto Yad Vashem, donde el legislador destacó que “es un lugar que interpela profundamente”.

El diputado subrayó que la misión permitirá avanzar en cooperación académica, tecnológica y en el desarrollo del Campus Universitario y el Polo de Salud Paysandú, al afirmar que “entender la realidad israelí… es esencial para abrir nuevas oportunidades concretas para Paysandú”.