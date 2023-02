Diputado Sebastián Cal: “Con el Holocausto no nos podemos permitir olvidar”  

Prosiguiendo con la sesión especial de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, en ocasión del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, hoy publicamos la alocución del Diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor legislador Cal.

SEÑOR CAL.- Saludo a todos los presentes; a todos los integrantes del cuerpo diplomático que nos acompañan en este día tan especial y conmemorativo para toda la comunidad judía pero, sin duda, no menos importante también para todos los uruguayos ya que desde hace muchísimos años nuestras culturas están tremendamente ligadas lo que, sin duda, ha sido de gran ayuda para mantener en el recuerdo de todos lo que significó en la historia de la humanidad el Holocausto del pueblo judío. Como todos sabemos, el tiempo tanto sirve para sanar como para olvidar, y eso es algo que con el Holocausto del pueblo judío no nos podemos permitir y todos somos responsables.

Por eso me enorgullece que nuestro Parlamento, cada 27 de enero, se sume al Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto que, como ya decían, hace mención a la liberación del campo de exterminio de Auschwitz en 1945. Esta conmemoración nos lleva a reafirmar el compromiso que, en acuerdo, tenemos todos los partidos políticos de nuestro país en cuanto a repudiar y condenar los hechos aberrantes que sucedieron, de tal magnitud y provocados por la intolerancia religiosa y étnica, que quedaron grabados en la historia de la humanidad.

Por eso hoy recordamos a las víctimas y nos solidarizamos –no solo los 27 de enero, sino todos los días– con el pueblo judío por lo que sucedió.

Nuestra responsabilidad, como Estado, es proteger a las personas y garantizar la defensa de sus derechos, pero también es nuestra responsabilidad estar atentos a esas conductas reprochables que a veces vuelven a surgir y que provocan una persecución hacia otros, incitando al odio. Por eso es necesario que trabajemos creando conciencia, que sigamos educando y repitiendo hasta el cansancio los hechos ocurridos para que nunca más vuelvan a pasar y, tal como lo dispone la resolución 60/7 de las Naciones Unidas, desarrollemos programas educativos que permitan prevenir futuros actos de genocidio.

Es desde este lugar, como legisladoras y legisladores, que debemos llamar a la reflexión e instar a comprometernos a proteger la vida humana, siendo esta digna de ser vivida, pero para eso necesitamos trabajar permanentemente condenando cualquier tipo de discriminación que pueda existir, ya sea por cuestiones étnicas, religiosas, de género o de cualquier otra clase. Porque no solamente son responsables aquellos que realizan los actos, sino también todo aquel que permite que sucedan y no haga nada al respecto. Por esta razón debemos comprometernos a seguir trabajando y a estar alertas ante las manifestaciones de odio y de intolerancia, de manera de combatirlas inmediatamente y no dejar que avancen. Es una tarea diaria, es una tarea de todos que debemos llevar a cabo en forma colectiva y también individualmente. Uruguay siempre ha sido un país tremendamente respetuoso y defensor de la vida humana, así como protector de todas las etnias y religiones que existen.

Realmente, me enorgullece estar hoy aquí.

Vuelvo a saludar a todos los presentes e insto a mis compañeros legisladores a seguir trabajando en construir un futuro mejor, asegurando que algo así nunca más vuelva a repetirse y que en base a la tolerancia, que entiendo es uno de los valores más sagrados y poderosos que tiene la humanidad, logremos seguir viviendo en paz durante todos los años por venir.

Muchas gracias.