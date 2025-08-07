Diputado Matías Duque: Atentado a la AMIA, “una herida abierta”

Durante la media hora previa de la sesión de la Cámara de Representantes del pasado 6 de agosto, el Diputado del Partido Colorado Matías Duque hizo uso de la palabra refiriéndose al 31º aniversario del Atentado a la AMIA. Reproducimos aquí sus expresiones.

Hace pocos días, como cada año, los uruguayos conmemoramos el 18 de julio, Jura de la Constitución, una fecha relevante en nuestra historia nacional. Es el día en que nacimos como República, bajo los principios de libertad, justicia y convivencia pacífica. Pero el 18 de julio es también una fecha que América Latina asocia al dolor y a la tragedia.

Porque un día como ese, hace ya 31 años, una bomba destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires. 85 vidas inocentes fueron asesinadas, más de 300 personas resultaron heridas, y desde entonces la impunidad ha sido una herida abierta, una deuda que ningún Estado democrático debería tolerar. Aquel atentado no fue solo contra una comunidad, fue un ataque contra la vida, contra la paz, contra la diversidad y los valores que nos definen como sociedades libres.

Por eso, lo ocurrido aquel 18 de julio de 1994, no pertenece únicamente a la historia argentina, nos interpela a todos los que creemos en la democracia, los derechos humanos y la dignidad de cada persona. Hoy, más de tres décadas después, nos seguimos preguntando lo mismo, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo puede una sociedad democrática convivir con ese nivel de impunidad? Vivemos tiempos difíciles, a nivel internacional resurgen expresiones de antisemitismo, se propagan discursos de odio, crece la intolerancia, incluso en países con instituciones consolidadas. El contexto actual exige que no bajemos la guardia, que seamos claros, firmes y que no relativicemos el horror.

Por eso, recordar, no es un acto simbólico, es un acto de resistencia democrática. Y desde Uruguay, un país históricamente comprometido con la paz y con la convivencia, reafirmamos hoy ese compromiso. Estamos acá para decir que el terrorismo no tiene justificación, que la violencia no puede tener espacio en la vida democrática, que cada víctima merece justicia real y no homenajes vacíos, y que la mejor forma de honrar el 18 de julio como uruguayos la fecha que dio origen a nuestra República, es siendo coherentes con sus valores de verdad, justicia, libertad y respeto a la vida humana.

Hoy levantamos la voz por quienes ya no pueden hacerlo.