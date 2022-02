Diputado Felipe Schipani: “La educación es la principal herramienta para combatir los discursos de odio negadores del Holocausto”

Continuando con la publicación de las disertaciones en la sesión especial de la Comisión Permanente del Poder Legislativo por el Día Internacional de Recordación de las víctimas del Holocausto, toca el turno hoy al Diputado por el Partido Colorado, Felipe Schipani. El legislador anunció la presentación de un proyecto de ley para introducir la inclusión del Holocausto en los programas educativos, con el mayor rigor histórico.

Quiero saludar, señor presidente, a las autoridades que nos acompañan hoy: a la señora vicepresidenta de la República, al cuerpo diplomático acreditado en el país, al Comité Central Israelita, a la B’nai B’rith, a las demás instituciones y organizaciones de la comunidad judía presente y a todo el público que hoy acudió a las barras.

Como representante del Partido Colorado en esta Comisión Permanente, es un placer participar en esta sesión de adhesión al día internacional de recordación de las víctimas del Holocausto, por entender que esta conmemoración, que con gran tino se estableció a través de la ley, tiene cometidos esenciales.

En primer lugar, tiene el cometido de memoria histórica, para que nunca pase al olvido lo que ocurrió en aquellos campos de concentración. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado, de seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores.

Esta conmemoración no solo debe ser una instancia de recordación histórica, sino que, por esencia, debe ser un acto de memoria activa que nos permita seguir combatiendo el antisemitismo reinante en el mundo entero y en nuestro país, porque el discurso de odio, el discurso negador del genocidio judío, aunque duela decirlo, está más vigente que nunca. Lo vemos en el mundo entero con expresiones políticas que reivindican esos procederes, que reivindican esos pensamientos.

También esto lo vemos en nuestro país: el episodio ocurrido en Paysandú, con el asesinato de David Fremd, es demostrativo de que en Uruguay existe un discurso antisemita latente, escondido pero persistente.

Obviamente, la prédica que a lo largo de los años se ha hecho y este tipo de instancias han servido para tratar de que quienes aún tienen esas visiones se sientan avergonzados de expresarlas, pero, en tiempos de pandemia, tengamos presente que la pandemia del antisemitismo está latente. Y estas instancias sirven para generar los anticuerpos y la memoria es la vacuna contra estos discursos de odio que, lamentablemente, persisten. Esto no solo lo hemos visto en nuestro país: lo hemos visto muy cerca porque, salvando la dimensión de los hechos, el odio antisemita lo vimos aquí enfrente, en Buenos Aires, con los atentados a la AMIA, con los atentados a la Embajada de Israel.

El fenómeno terrorista, el de persecución y de ataque sistemático al pueblo judío también es algo que, lamentablemente está vigente y que día a día debemos combatir. Entonces, tengamos claro que la batalla que hay que dar es una batalla fundamentalmente en las mentes; es una batalla que debemos dar en las conciencias, reafirmando en cada oportunidad la barbarie esencial del Holocausto.

De modo que todos los días -no solo en esas instancias-, en cada una de nuestras acciones, en cada oportunidad en que podamos reafirmar estos valores, me parece que es fundamental priorizar estos conceptos, porque día a día tenemos que procurar que, en definitiva, se genere esa conciencia. Esta es una batalla de todos los días; es una batalla contra el olvido y la falsificación histórica que muchas veces es el mecanismo, el instrumento que se utiliza para que estos hechos adquieran una significancia histórica distinta, para alterarlos, para no darles la entidad y gravitación que tienen. Es una batalla contra la negación, que es un discurso latente, que es un discurso sostenido; es una batalla contra el odio, contra la mentira.

En ese sentido, señor presidente, le asignamos a la educación, como siempre, un rol central como el principal anticuerpo, la principal herramienta para combatir desde la más tierna infancia este tipo de discursos de odio que falsean la historia; este tipo de discursos que quitan entidad y significancia a estos hechos tan graves.

Entendemos que esta instancia es oportuna para anunciar que en las próximas horas presentaremos un proyecto de ley por el que se establece que debe incluirse en los programas de todos los niveles educativos el abordaje del Holocausto con rigor histórico; el abordaje de los hechos tal como fueron. Lo hacemos convencidos de que la educación es, en definitiva, la principal herramienta, la principal arma contra la mentira, el odio y el olvido.

DMuchas gracias