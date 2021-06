Diez lecciones de la reciente guerra de Gaza

Aurora- Por Prof. Efraim Inbar y Coronel (res.) Dr. Eran Lerman

Solo el tiempo dirá si Israel ha logrado ganar algo de tiempo antes de tener que “cortar el césped” de nuevo en Gaza. Mientras tanto, el Estado judío debe extraer las lecciones sobre lo que ocurrió en la “Operación Guardián de las Murallas”. Aquí hay diez conclusiones que deberían guiar a las Fuerzas de Defensa de Israel [FDI] y al Gobierno en los preparativos para el próximo conflicto. Foto: Portavoz de las FDI.

1 La mayoría del público israelí no está satisfecho con los resultados de la operación, principalmente porque le resulta difícil aceptar la suposición de que no se puede disuadir a Hamás de usar el terror contra Israel. La mayoría de los israelíes cree que la operación debería haber continuado hasta que Hamas fuera aplastada, a pesar de las bajas previstas. Esta voluntad de continuar la lucha muestra que la sensibilidad israelí a las bajas es menor de lo que generalmente se presume. El estado de ánimo del público no se reflejó con precisión en los medios israelíes.

2 Al mismo tiempo, los líderes israelíes no deberían sentirse tentados a “aplastar a Hamas”. Hay ventajas en la política actual de “cortar el césped” (es decir, una acción militar ocasional para degradar las capacidades de Hamas), para evitar revolcarse en el fango de Gaza. Los golpes recibidos por la organización Hamas por parte de las FDI infligieron daños a su capacidad operativa y lograron una disuasión temporal. El período durante el cual prevalecerá la tranquilidad depende no solo del precio que Israel le cobró a la organización, sino también de factores sobre los que Israel no tiene un control total.

Esto es especialmente cierto cuando hay desafíos más importantes para Israel por parte de Hezbolá en la frontera norte. Israel debe mantener la libertad de acción con respecto a esta amenaza, que es diez veces más grave que la amenaza de Hamas. Se debe realizar una campaña pública dentro de Israel para explicar la lógica subyacente de la política actual, subrayando sus ventajas en comparación con otras alternativas.

3 La operación constituyó una advertencia sobre la posibilidad de una guerra en múltiples escenarios. Deben examinarse las implicaciones de esto para la acumulación de fuerzas de las FDI. Esto incluye una evaluación de si Israel tiene suficientes municiones avanzadas de precisión e interceptores antimisiles (Cúpula de Hierro). Los recursos de la Policía de Israel también deben mantenerse. Deben hacerse preparativos para enfrentar la conducta de descontento y desórdenes masivos durante los tiempos de guerra, especialmente en las ciudades mixtas judío-árabes.

4 Mantener la disuasión requiere respuestas decisivas a las violaciones del alto el fuego por parte de Hamas y a cualquier señal de retorno al “goteo” de cohetes o globos incendiarios. Las violaciones del alto el fuego deben aprovecharse para eliminar a miembros de alto rango de Hamas, siempre que se disponga de la inteligencia necesaria.

5 Israel no debe apresurarse a ayudar a reconstruir Gaza, ya que Hamas utilizará inevitablemente cualquier ayuda para el rearme. Es difícil asumir que los esfuerzos de Estados Unidos para establecer un mecanismo de reconstrucción sin la participación de Hamas tendrán éxito.

6 Israel y Egipto tienen un interés común en un proceso gradual y controlado que no proporcionará recursos militares para Hamas. La participación de Qatar debe ser reemplazada por mecanismos que realcen la influencia de Egipto. Impedir la reanudación de los fondos que fluyen de Qatar directamente a los líderes de Hamas en Gaza. Como demostraron los cohetes disparados contra Jerusalén, esto no compra tranquilidad. En última instancia, Qatar apoya a la Hermandad Musulmana y refuerza el control de Hamas en Gaza.

7 Insistir en vincular la reconstrucción de Gaza con el regreso de los rehenes israelíes y los MIA [desaparecidos en acción]. Gesto humanitario a cambio de gesto humanitario.

8 Reconocer que no existe una forma práctica de desmilitarizar Gaza sin una ocupación prolongada de las FDI. No obstante, la demanda de desmilitarización puede servir para propósitos tácticos: retrasar la reconstrucción hasta que se alcance un acuerdo amplio y / o establecer un mecanismo de reconstrucción que disminuya la ganancia de los líderes de Hamas.

9 Romper el vínculo entre Hamas y Jerusalén. Acostumbrar a los árabes de Israel y del mundo entero a que los judíos tienen derecho a ascender al Monte del Templo, el lugar más sagrado para los judíos. Las renovadas visitas de judíos (y turistas) al Monte del Templo fueron un paso positivo, demostrando que el “status quo” (que también es importante para Jordania, y significa de hecho la aceptación de la soberanía de Israel en la ciudad) se ha restablecido. Luchar por una solución práctica en Sheikh Jarrah, sin sucumbir a presiones que erosionen la soberanía de Israel en su capital. En cualquier caso, continuar las políticas de Jerusalén oriental que fomentan la integración de los árabes de Jerusalén oriental en la sociedad israelí.

10 La animosidad los sectores judío y árabe dentro de Israel no desaparecerán pronto. La convivencia tensa a un nivel u otro acompañará la vida en Israel debido al prolongado conflicto etno-religioso. No obstante, deben continuarse los esfuerzos para la integración de los árabes israelíes en todos los ámbitos de la vida y, al mismo tiempo, establecer límites estrictos de comportamiento aceptable. Se debe responder con dureza al comportamiento violento. A este respecto, la confiscación de armas en el sector árabe de Israel es la primera y principal misión de la Policía de Israel.

Fuente: The Jerusalem Institute for Strategy and Security

El profesor Efraim Inbar es presidente del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén.

El coronel (res.) Dr. Eran Lerman es vicepresidente del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén.