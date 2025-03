Día Internacional de la Mujer 2025

“Hasta que llegó el 7 de octubre de 2023, un día en que nos dimos cuenta de que los derechos de las mujeres no eran para todas por igual. En ese momento, comprendimos que, para muchas, los derechos de las mujeres no incluían a la mujer judía.”

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y los sentimientos son encontrados. Desde hace muchos años, tal vez desde nuestra participación en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Mujer en Nairobi, en 1985, el 8 de marzo tenía una connotación muy especial. Era el día en que proclamábamos los derechos de las mujeres, la equidad de género, trabajando mancomunadamente con nuestras compañeras por nuestros objetivos: los derechos igualitarios para todas las mujeres.

Hasta que llegó el 7 de octubre de 2023, un día en que nos dimos cuenta de que los derechos de las mujeres no eran para todas por igual. En ese momento, comprendimos que, para muchas, los derechos de las mujeres no incluían a la mujer judía. Durante días esperamos la reacción de nuestras compañeras de ruta ante el asesinato y la violación de mujeres por parte de los terroristas de Hamas. Pero esa respuesta nunca llegó. El apoyo que esperábamos se desvaneció, y no hubo ni una palabra, ni una voz que se alzara. ¿Dónde estaba UN Mujeres? ¿Dónde estaban nuestras compañeras de lucha en Uruguay? El silencio fue absoluto.

Y dolió. Dolió profundamente. Parecería que el feminismo, en su silencio y omisión, se alineó con los terroristas de Hamas, culpando a la mujer judía por lo que sucedió. Como si se dijeran “se lo merecían”.

Y llegó el 8 de marzo de 2024. Fuimos testigos del ataque furibundo contra la mujer judía en el desfile. No lo podíamos creer. Y aún no podemos creer tanta hipocresía. Después de tantos años trabajando juntas por un ideal, nos dimos cuenta de que ese ideal en realidad no existe. El Día Internacional de la Mujer es para todas las mujeres menos para la mujer judía.

* La Lic. Sara Winkowski es Vicepresidenta del Congreso Judío Mundial en representación del Consejo Mundial de Mujeres Judías, fue presidenta del Consejo de Entidades Femeninas Israelitas del Uruguay (CEFIDU) y siempre colaboradora del Comité Central Israelita del Uruguay.