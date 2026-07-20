Detalles impactantes sobre los últimos días del secuestrado Hanan Yablonka, quien recibió un disparo en el Festival Nova y fue trasladado herido a un hospital en Gaza

El domingo se revelaron nuevos y escalofriantes detalles sobre los últimos momentos y la ejecución de Hanan Yablonka, secuestrada y asesinada por terroristas de Hamás. Los médicos decidieron ejecutarlo en lugar de tratarlo. Se revelan los impactantes hallazgos del secuestro.

Su hermana, Avivit Yablonka Abadi, relató al Daily Mail los duros hallazgos que llegaron a la familia, los cuales indican la participación directa de equipos médicos en Gaza en el asesinato de la secuestrada y la inimaginable crueldad de los terroristas de la organización.

Según los nuevos testimonios, también citados por I24NEWS, Hanan, de 42 años, llegó al festival de música Nova en Ra’im tras una decisión espontánea tomada apenas unas horas antes del inicio del ataque terrorista, sin haber tenido tiempo de avisar a su familia. Al comenzar la masacre en la mañana de Simjat Torá, Hanan recibió un disparo en el pecho por parte de los terroristas. Gravemente herido, fue arrastrado brutalmente y subido a un camión perteneciente a terroristas de Hamás, quienes lo secuestraron y lo llevaron a la Franja de Gaza.

La información revelada indica que los terroristas trasladaron a Hanan, herido, a un hospital dentro de la Franja. Sin embargo, en lugar de proporcionarle la atención médica esperada, ocurrió todo lo contrario: cuando los médicos locales se percataron de su estado crítico y moribundo, tomaron la decisión criminal de ejecutarlo.

Los terroristas dispararon a Hanan tres veces en la cabeza mientras yacía indefenso en una cama de hospital. Los detalles escalofriantes revelan la participación directa de equipos médicos en el asesinato de rehenes, en total violación de todas las normas humanitarias y médicas.

Ocultando el cuerpo en los túneles terroristas

Tras el asesinato en el hospital, los terroristas intentaron ocultar sus acciones. El cuerpo de Hanan fue colocado en una bolsa y transportado al norte de la Franja de Gaza, donde fue escondido y sellado dentro de las paredes de un túnel terrorista de Hamás en la zona de Jabaliya, junto con los cuerpos de otros rehenes asesinados.

Los cuerpos permanecieron allí hasta la operación especial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet, en la que fueron localizados y trasladados a Israel para su sepultura. Los dolorosos detalles fueron compartidos por la enfermera como parte de una delegación de sobrevivientes, cautivos liberados y familiares de los secuestrados que llegó a Londres este mes.

La lucha de las familias continúa.

Estas duras revelaciones se suman a una larga lista de testimonios sobre la crueldad de los terroristas de Hamás hacia las personas secuestradas. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prosiguen sus operaciones para eliminar a los terroristas de Hamás implicados en la masacre y en el secuestro. Recientemente, un comandante de Hamás, responsable del secuestro y figura clave en la documentación de su liberación, fue abatido.

Los impactantes detalles del asesinato de Hanan Yablonka ponen de manifiesto la inimaginable crueldad de la organización terrorista Hamás y la necesidad de continuar la lucha para lograr la liberación de todas las personas secuestradas y llevar a los responsables ante la justicia.