Desmontando el mito jázaro desde la evidencia

El debate sobre el origen de los judíos asquenazíes ha trascendido el ámbito académico para instalarse en el terreno de la disputa ideológica y política. En particular, la llamada “hipótesis jázara” —según la cual los judíos asquenazíes (término usado para los judíos de Europa Central y Oriental) descenderían mayoritariamente de la conversión al judaísmo del pueblo túrquico de los jázaros entre los siglos VIII y X— ha sido utilizada de forma recurrente en discursos que buscan cuestionar la continuidad histórica del pueblo judío.

En la imagen: Pintada en Viena, esta obra de Maurycy Gottlieb titulada «Judíos rezando en la sinagoga en Yom Kipur» (1878) retrata la vida comunitaria asquenazí, reflejando la profunda continuidad cultural e identitaria analizada en el texto

(Museo de Tel Aviv)

Sin embargo, cuando se somete esta narrativa al escrutinio de la evidencia histórica, lingüística, arqueológica y genética, su debilidad estructural se vuelve evidente. En su mayoría, este mito se alimenta del libro La decimotercera tribu de Arthur Koestler, el cual terminó siendo un ensayo con escaso rigor académico que fue replicado y repetido por distintos autores. Al revisar las fuentes de quienes citan el mito jázaro como un hecho “histórico”, casi todos los caminos conducen al texto de Koestler, lo que demuestra la falta de un sustento profundo.

Por esta razón, en este artículo se analiza el consenso de que las comunidades judías históricas (incluidas las asquenazíes) no fueron poblaciones biológicamente cerradas. A lo largo de los siglos existieron procesos de conversión, integración y asimilación parcial de individuos provenientes de sociedades circundantes. Lejos de invalidar su continuidad, estos procesos forman parte de la dinámica histórica normal de cualquier grupo humano, y no alteran su núcleo identitario ni su origen estructural.

Para comenzar, las fuentes medievales confirman la existencia de una conversión al judaísmo en la élite del Imperio Jázaro. No obstante, dicha conversión presenta limitaciones críticas:

Las comunidades judías que emergieron en Europa Oriental a partir del siglo XIII muestran una clara filiación con las comunidades del Rin, Francia e Italia. Sus estructuras religiosas, textos y prácticas son coherentes con el judaísmo rabínico europeo, no con un desarrollo caucásico independiente. Si bien dentro de estas comunidades europeas hubo incorporación de personas locales mediante la conversión, estas integraciones se dieron dentro de marcos comunitarios judíos ya establecidos, lo que reforzó —y no sustituyó— la continuidad cultural y religiosa.

Por otro lado, el idioma idish constituye una evidencia estructural del origen asquenazí, al tratarse de una lengua germánica con base en el alto alemán medieval, enriquecida con hebreo, arameo y elementos eslavos. Este perfil lingüístico demuestra que:

Resulta clave entender que el contacto con las poblaciones locales y las conversiones no diluyeron la identidad judía. Por el contrario, generaron una cultura híbrida en lo superficial (lengua, costumbres locales), pero profundamente coherente en su estructura religiosa, normativa, simbolismo y ethos compartido.

El análisis de los nombres propios y apellidos confirma esta dinámica. Los judíos asquenazíes adoptaron nombres hebreos tradicionales (principalmente para el ámbito religioso) y apellidos germánicos o eslavos (para el ámbito civil y administrativo). Incluso con el tiempo, fue habitual contar con un nombre civil para la vida secular y un nombre hebreo para la estructura religiosa (sinagoga, cementerio, etc.).

El uso de nombres o apellidos germanos y eslavos no implicó una ruptura identitaria, sino una adaptación al entorno mediante una integración funcional sin asimilación estructural. Mientras tanto, la continuidad del derecho religioso (halajá), de los textos rabínicos y de las instituciones comunitarias demuestra que, pese a la interacción con las sociedades circundantes, el marco identitario judío permaneció intacto.

En cuanto al registro arqueológico en zonas asociadas al Imperio Jázaro, la evidencia de presencia judía es escasa:

Esto refuerza la idea de que el judaísmo no fue una religión de masas en ese contexto y, por tanto, no pudo haber generado una diáspora a gran escala.

Por su parte, la genética ofrece un marco particularmente claro para entender la combinación de continuidad y mezcla. En el ADN autosómico, los judíos asquenazíes presentan una composición mixta con un 30-50 % de origen cercano-oriental y entre un 50-70 % de contribución europea. Esta combinación refleja procesos históricos concretos:

Los haplogrupos patrimoniales predominantes (J1, J2, E) son característicos del Cercano Oriente, lo que indica una continuidad directa con poblaciones semíticas antiguas (los haplogrupos son conjuntos de mutaciones genéticas heredadas que definen líneas de descendencia directa, ya sea paterna o materna). En la línea materna existe una mayor diversidad con presencia de linajes europeos, lo que sugiere que muchas conversiones históricas se dieron en el ámbito femenino, algo consistente con los patrones sociales documentados.

La clave analítica es que la mezcla no equivale a la sustitución: el componente cercano-oriental no desaparece ni se diluye, sino que permanece como eje estructural del perfil genético. Asimismo, los estudios genómicos no identifican una afinidad significativa con poblaciones del Cáucaso o túrquicas, lo que invalida la hipótesis de una contribución jázara sustantiva.

Los estudios de ADN antiguo muestran que la composición genética asquenazí ya estaba definida en la Edad Media, que su mezcla con poblaciones europeas ocurrió antes del siglo XIV y que no existe evidencia de una incorporación tardía de poblaciones caucásicas. Esto confirma que la identidad biológica y cultural asquenazí es resultado de un proceso histórico temprano y no de una sustitución poblacional posterior.

Desde el punto de vista demográfico, la hipótesis jázara tampoco es viable: ni siquiera una conversión masiva podría explicar el crecimiento de millones de individuos en Europa. En cambio, el modelo de expansión de las comunidades judías europeas —mediante crecimiento natural e incorporación progresiva de conversos— resulta plenamente coherente con los datos históricos.

Un error frecuente en el debate es asumir que la existencia de mezcla invalida la continuidad identitaria. Este supuesto es incorrecto por varias razones:

Incluso al evaluar el Estado de Israel en la actualidad, se debe señalar que es un Estado judío y no necesariamente un «Estado semítico»; el judaísmo se define por la halajá, no por la genética ni por el origen étnico. De hecho, la condición de «semita» es lingüística, no étnica. Entre otras poblaciones del Cercano Oriente y el norte de África existen mezclas de grupos étnicos que comparten una identidad lingüístico-cultural con un pasado semita adaptado a las realidades de su entorno.

Respecto a la condición judía, las comunidades asquenazíes mantuvieron sus elementos definitorios a lo largo del tiempo a través de la ley religiosa (halajá), la tradición textual (Torá, Mishná, Guemará, etc.) y una conciencia histórica de origen común. Esto permitió que, pese a la interacción con las sociedades europeas, no perdieran su carácter judío ni su raíz semítica.

De este modo, el resurgimiento del mito jázaro responde principalmente a su utilidad política. En contextos de antisemitismo sirve para presentar a los judíos como «extranjeros», mientras que en narrativas contemporáneas se utiliza para cuestionar su vínculo histórico con el Cercano Oriente. Estas interpretaciones ignoran deliberadamente el consenso académico y la evidencia empírica disponible, basándose en un único texto raíz y en prejuicios antijudíos que buscan invalidar la historia y la esencia del pueblo judío.

La evidencia interdisciplinaria permite afirmar que los judíos asquenazíes descienden principalmente de poblaciones judías del Cercano Oriente que se establecieron en Europa y que, a lo largo de los siglos, incorporaron personas de las sociedades circundantes mediante procesos de conversión, integración y asimilación.

Este último factor daría pie a cismas religiosos y políticos posteriores, como la aparición del movimiento de la Haskalá (la Ilustración judía), la ruptura entre sectores asimilacionistas y grupos haredíes, y el posterior surgimiento del sionismo.

Los procesos experimentados por las comunidades judías no implicaron una pérdida de identidad ni una ruptura con sus orígenes. Por el contrario, reflejan la capacidad histórica de estas comunidades para adaptarse a distintos entornos sin abandonar su núcleo cultural, religioso y genético. La hipótesis jázara no solo carece de sustento, sino que ignora la complejidad de la historia real: una combinación de continuidad y adaptación, no de sustitución.