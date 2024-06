Desenmascarar el vil antisemitismo de los activistas “propalestinos

Jerusalem Post en Español- por Adam Milstein

Desde el 7 de octubre, las protestas en todo el mundo en apoyo de la “causa palestina” han crecido en popularidad y tenacidad. Los activistas antiisraelíes y antijudíos afirman repetidamente, casi religiosamente, que no son antisemitas sino simplemente “propalestinos”, mientras celebran (y a veces, al mismo tiempo, niegan) las atrocidades cometidas por los grupos terroristas palestinos. Crédito foto: Getty Images.

Sin embargo, es casi imposible encontrar una manifestación “propalestina” que no esté impregnada de retórica antisemita, veneno antijudío o tropos estereotipados. Corean “del río al mar”, es decir, la aniquilación completa del Estado judío. Han pedido a Hamás y Hezbolá que inflijan más muerte y destrucción a los judíos que viven en Israel. Han llamado a la violencia contra los judíos de la diáspora. Estos mítines revelan claramente un antisemitismo velado bajo el disfraz de ser “pro-palestinos”.

Pero cuando se les confronta por su antisemitismo, los activistas propalestinos se quejan y afirman que sólo defienden la justicia social y los derechos humanos. Siguen explotando descaradamente el conflicto para difundir el odio contra los judíos, incluso cuando para ello es necesario distorsionar groseramente los hechos. En las últimas semanas, los campus universitarios se han convertido en terreno fértil para el antisemitismo rampante. A pesar de los evidentes niveles de vitriolo antijudío y antiestadounidense, los manifestantes y activistas se refieren constantemente a sí mismos y se perciben como activistas de derechos humanos, mientras que los medios de comunicación legitiman esta farsa en lugar de etiquetar a estos manifestantes como lo que son: antisemitas. La complicidad de muchos medios de comunicación contribuye a perpetuar peligrosos estereotipos y alimenta aún más el odio a los judíos.

El tenor y el impulso de la popularidad de la causa “propalestina” son evidentes, especialmente entre la juventud estadounidense. A decenas de miles de estudiantes universitarios de todo el país se les ha lavado el cerebro con doctrinas marxistas radicales que ven a Estados Unidos e Israel como los mayores males del mundo. Estas ideas radicales fueron difundidas sistemáticamente en Estados Unidos por la alianza islamista-izquierdista, especialmente en el mundo académico. Por ejemplo, un profesor asociado de la Universidad Estatal de Humboldt, en California, fue detenido por negarse a poner fin a una ocupación ilegal en la universidad. Declaró, “Nuestra detención en tierra robada y en un lugar que llamamos hogar es un acto de violencia” Su respuesta resume perfectamente el hecho de que los enemigos de Israel son también los enemigos de Estados Unidos y Occidente. No creen que Israel o Estados Unidos deban existir. ¿El remedio natural? Violencia, revolución e intifada global.

Una de las tácticas más insidiosas empleadas por estos individuos es el uso del “antisionismo” como disfraz de antisemitismo.

En Nueva York, manifestantes pro Hamás y antisemitas intentaron clausurar una exposición de arte en memoria de las víctimas de la masacre del Nova Music Festival. Los manifestantes ondeaban banderas de Hezbolá y Hamás y llamaban a una intifada mundial frente a la exposición Nova. El término “intifada” no es simplemente una expresión “antisionista”. Se refiere a los levantamientos terroristas de los últimos 40 años en Israel que han herido y matado a miles de civiles inocentes. Es ampliamente aceptada como un llamamiento a la violencia contra todos los judíos del mundo. Los medios de comunicación se refirieron a estos manifestantes como “pro-palestinos”. Apoyar a Hezbolá y Hamás, grupos terroristas oficialmente reconocidos que no tienen ningún interés en la paz, no es pro-palestino. Blanquear mediáticamente los llamamientos a la violencia de los manifestantes no favorece la causa de la paz.

Los activistas antiisraelíes utilizan de forma rutinaria y vergonzosa el trauma histórico judío en su beneficio. Un vídeo que es tendencia en social media capta perfectamente este fenómeno con una ironía involuntaria que resultaría cómica si no fuera tan ofensiva. El vídeo, que actualmente tiene más de 2 millones de visitas, sostiene que los defensores “pro-palestinos” son silenciados con la afirmación de que son “antisemitas”. Se apropian del lema de seguridad judío posterior al Holocausto, “Nunca más”, para vilipendiar a Israel. Los activistas antisemitas utilizan el recuerdo del Holocausto para pintar a su víctima, el pueblo judío, como el “nuevo” opresor que es Israel. El vídeo también opta por llamar “genocida” al único Estado judío del mundo, una elección común de muchos activistas antisemitas que se proclaman “propalestinos”. Ofuscar y apropiarse de la historia judía es una táctica sacada directamente del libro de jugadas de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá.

La diputada Ilhan Omar ha utilizado infame y repetidamente una retórica antisemita. Su hija estaba entre los estudiantes de Columbia detenidos por su acampada ilegal, hizo alarde de su buena fe antisemita. En un intento de defender a los manifestantes contra las afirmaciones de que eran antisemitas, dijo: “No deberíamos tener que tolerar el antisemitismo o el fanatismo de todos los estudiantes judíos, ya estén a favor o en contra del genocidio.” La ADL calificó los comentarios de Omar como lo que son, un “libelo de sangre” contra los judíos.

Para combatir esta inquietante tendencia, los medios de comunicación y los dirigentes deben reconocer que estos activistas propalestinos son antisemitas. El aluvión de protestas, demandas de boicot, campañas de desinversión y eslóganes debe etiquetarse como “esfuerzos antisemitas”.”

Los manifestantes antisemitas eligen sus palabras estratégicamente, y demasiados periodistas se tragan de buena gana su ofuscación. ¿Y por qué decir “destruid Israel y matad a todos los judíos” cuando se puede cantar “del río al mar” y esconderse tras el activismo “propalestino”? Todos utilizan palabras diferentes y encuadres creativos, pero el objetivo final está claro: “aislar y erradicar al Estado judío, así como al pueblo judío en todo el mundo”.

George Orwell dijo una vez: “El gran enemigo del lenguaje claro es la falta de sinceridad. Cuando hay una brecha entre los objetivos reales y los declarados, se recurre, por así decirlo, instintivamente a palabras largas y modismos gastados, como una sepia chorreando tinta.

Las protestas “propalestinas” llevan mucho tiempo soltando tinta; su color es puro antisemitismo.