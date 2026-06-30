Descubrieron plaqueta en homenaje a Lancieri en Lorenzo Geyres

Con el descubrimiento de una placa en Lorenzo Geyres, Paysandú recordó a Miguel Ángel Lancieri, la única víctima uruguaya del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en 1992. El evento fue organizado por la Intendencia de Paysandú, el Municipio de Lorenzo Geyres y la Embajada de Israel en Uruguay.

Se llevó a cabo en Lorenzo Geyres un homenaje a Miguel Ángel Lancieri, quien fuera el único uruguayo fallecido en el atentado sufrido el 17 de marzo de 1992 en Argentina, cuando se disponía trabajar en un edificio cercano a la Embajada de Israel en Buenos Aires. “Ese día el odio se hizo presente, en ese momento, y arrebató la vida del único uruguayo que lamentablemente tocó ofrender su vida en ese acto de terrorismo”, señaló el Intendente Nicolás Olivera.

Odio, tolerancia y olvido

Estuvieron presentes la Embajadora de Israel, Michal Hershkovitz; el Intendente Nicolás Olivera; la Secretaria General Gabriela Gómez; el Alcalde de Lorenzo Geyres, Orlando Stoletniy; la señora de Lancieri, Nelly Durán, su hija Gisela; la cónsul argentina en Paysandú, María Florencia Viyella; Directores de la Intendencia; los diputados Walter Verri y Fermín Farinha; Concejales, entre otros.

“La primera reflexión que se me ocurre es lo imperecedero del amor que deja un padre y un esposo. Escuchar a su esposa después de 34 años seguir emocionándose, sintiendo que está tan a flor de piel, habla primero de una gran huella que dejó Miguel y segundo de un deber que tenemos como país, como sociedad, como localidad”, reflexionó Olivera.

“Hoy es un buen día para atender a la dimensión de lo que estamos hablando, porque hoy hay que hablar de odio, de tolerancia y de olvido”.

En este sentido, el Intendente indicó que el odio precede a la violencia y desconoce más allá de banderas, consignas, ideologías; “se le pueden poner credos, pero desconoce a quién está enfrente”.

“La tolerancia no es un acto de pasividad, requiere de acción, porque la tolerancia bien entendida es el acto en donde uno tiene que ponerse al frente para defender al otro que aun pensando distinto, preservo yo la necesidad de que el otro preserve su dignidad, defiendo que el otro mantenga su dignidad aun pensando distinto”, señaló el Intendente.

“Una placa en Lorenzo Geyres no va a devolver una vida, pero sí va a impedir que el olvido termine de hacer su trabajo”, aseguró.

Primer gran atentado

El 17 de marzo del año 1992, Argentina sufrió el primer gran atentado terrorista de su historia. A las 14.45 horas, una camioneta cargada con explosivos fue detonada frente a la Embajada de Israel, ubicada entonces en la esquina de Arroyo y Suipacha, en el Barrio de Retiro. Esta explosión destruyó completamente el edificio y provocó grandes daños en construcciones vecinas, teniendo como saldo 29 personas fueron asesinadas y más de 200 resultaron heridas.

“Con el paso de los años, las investigaciones determinaron que esto no fue un hecho aislado, no se trató de una acción espontánea. Este atentado terrorista fue cuidadosamente planificado, ejecutado con el propósito de causar la mayor cantidad de víctimas como fuera posible, pero también de enviar un mensaje de intimidación a toda la sociedad, a todo el país, a toda la región”, indicó el asesor político de la Embajada de Israel, Pablo Londinsky.

“La destrucción de la embajada no solo deja muertos y heridos, deja en evidencia que el terrorismo internacional había llegado a América Latina”. Y “dos años más tarde, en 1994, el atentado contra la AMIA confirma esa realidad de manera todavía más brutal”.

“Hoy en el lugar donde se levantaba la Embajada ya no hay un edificio, ya nada más volvió a construirse en Arroyo y Suipacha; ahí se estableció la Plaza Embajada de Israel, un espacio abierto donde se plantaron árboles, donde las distintas víctimas son recordadas cada una de las 29 y donde cada año se renueva el compromiso con la memoria”.

“Un acto muy significativo”

“La de Miguel es una historia desconocida en Uruguay, muy pocos saben que este terrible atentado se cobró la vida de un uruguayo”, señaló la Embajadora de Israel en Uruguay.

“Este acto es muy significativo para mí” dado que “en pocos días terminaré mi misión en Uruguay y este es casi mi último acto público como Embajadora de Israel en el país; no podría imaginar una despedida más emotiva”.

“Para nuestras sociedades, la israelí, la uruguaya y la argentina, es importante recordar esta historia como homenaje, como recuerdo, pero también como señal de alerta porque el terrorismo no distingue entre nacionalidades, religiones o fronteras, ataca a seres humanos, a padres, a hijos, a niños sin distinción”, reflexionó Hershkovitz.

“La historia de Miguel es una prueba dolorosa de eso; un ciudadano nacido en esta tierra, en este lugar, que se encontró en el camino de quienes hacen el odio una ideología y de la muerte una pasión”. “Treina y cuatro años después, seguimos enfrentando esa misma amenaza, seguimos viendo cómo el terrorismo, todavía liderado por Irán, busca sembrar miedo y destruir vidas; por eso este homenaje es tan importante”.

La Embajadora indicó que existe “un profundo simbolismo en que este homenaje tenga lugar aquí en Paysandú, un departamento que cuenta con una significativa comunidad judía y que también conoce las consecuencias del odio”. “En 2017, esta ciudad debió atravesar una dolorosa situación marcada por el antisemitismo y la intolerancia”, recordó.

“Justicia y verdad”

Por su parte, la señora de Lancieri, Nelly Durán, dijo sentir “mucha emoción” por estar en Lorenzo Geyres; “me parece algo imposible”. “Miguel era un hombre honesto, trabajador, buen padre, amiguero, que un día partió a Buenos Aires en busca de un futuro mejor pero siempre soñaba con volver”.

Recordó cada vez que podían visitaban el pueblo, “un pedazo del Uruguay que tanto quería”. “En Buenos Aires, los familiares y sobrevivientes del atentado a la Embajada de Israel hace 34 años seguimos buscando justicia y verdad”. “Hemos y seguimos luchando por perpetuar la memoria, no sólo de mi esposo, sino también de las 29 víctimas que fueron asesinadas en este terrible atentado”.

“Recordar y honrar”

El Alcalde de Lorenzo Geyres le agradeció a la Embajada de Israel por “este gesto de empatía que tienen para este hijo de esta tierra”.

“Nos encontramos hoy aquí para recordar y honrar al sanducero Miguel Ángel Lancieri y en su nombre, rendir homenaje a las 29 víctimas fatales y todos los afectados por este barbárico acto que conmovió a la sociedad argentina y al mundo entero”, señaló la cónsul María Florencia Viyella.

“Fue el primer atentado terrorista internacional perpetrado en suelo argentino, fue un acto marcado por el antisemitismo que buscó atacar no solo a una representación diplomática, sino también a los valores de libertad y convivencia democrática que no sostienen”, indicó.

Luego de la parte oratoria, familiares de Lancieri y autoridades descubrieron una placa en el ingreso al Municipio de Lorenzo Geyres. Posteriormente, plantaron un árbol de olivos y firmaron el libro de actas del Municipio.