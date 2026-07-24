Descubriendo el pasado de Israel: Hallazgos arqueológicos cambian la historia

Como muestran todos estos descubrimientos, los secretos enterrados de la tierra tienen el poder de transformar nuestra comprensión de la historia, la fe y la experiencia humana. Crédito de foto: Eliyahu Yannai/City of David/Wikimedia Commons

Pocos lugares en la Tierra llevan tanto peso histórico como Israel. Su suelo ha sido excavado durante milenios, por ejércitos, peregrinos, pastores y, más recientemente, por arqueólogos.

Desde el establecimiento del estado moderno en 1948, excavación tras excavación ha dado lugar a hallazgos que han obligado a los académicos a enfrentarse no solo a la historia del antiguo Israel, sino también al desarrollo del judaísmo, el cristianismo y la civilización humana en sí misma.

Algunos descubrimientos han confirmado elementos de la tradición bíblica; otros han complicado el panorama, revelando un pasado más diverso de lo que nadie había imaginado. Juntos, estos hallazgos han transformado el campo de la arqueología bíblica y han profundizado la comprensión del mundo sobre el papel de esta tierra en la historia humana.

No todos los hallazgos arqueológicos en la Tierra de Israel están vinculados a historias bíblicas, pero podrían demostrar que estas son más que simples historias: son relatos históricos de eras pasadas.

Camino de Peregrinación

La Ciudad de David, la zona más intensamente excavada de Jerusalén, ha producido sus propios hallazgos notables, como una esquina de lo que podría haber sido el palacio del Rey David, descubierto por la arqueóloga Eilat Mazar (1956-2021). Uno de los hallazgos más dramáticos es el Camino de Peregrinación, una calle de piedra escalonada que data del periodo tardío del Segundo Templo.

Extendido desde la Piscina de Siloé hacia el Monte del Templo, habría llevado a decenas de miles de fieles en días festivos en su camino al Segundo Templo. Caminar hoy por sus piedras restauradas brinda una sensación visceral de las multitudes ascendiendo al Templo hace dos milenios, un momento ritual que afianzaba la identidad judía en la ciudad.

El camino fue inaugurado oficialmente a principios de este mes después de años de excavación. El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el Embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, asistieron a la ceremonia de inauguración junto con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Rubio describió la carretera como «un sitio arqueológico extraordinario». Netanyahu dijo que simbolizaba el antiguo vínculo del pueblo judío con Jerusalén. Y Huckabee señaló que abrir el sitio al público permitía que «las piedras» «hablaran» sobre la presencia histórica judía en Jerusalén.

La Autoridad de Antigüedades de Israel ha liderado la excavación con la organización City of David, que opera el sitio del parque nacional. El tramo de carretera desde la Piscina de Siloé hasta el Valle de Tyropoeon hasta el Monte del Templo tiene aproximadamente 600 metros de largo y unos ocho metros de ancho. Ahora está abierto de un extremo a otro.

Muros en el Ofel

Jerusalén misma ha producido algunos de los restos más fascinantes. Las excavaciones en el Ofel, el área entre la Ciudad de David y el Monte del Templo, han revelado muros de piedra masivos y estructuras públicas. Algunos académicos sostienen que estos muros datan del siglo X a.C. y pueden representar fortificaciones de la época del rey Salomón. Aunque la atribución es disputada, la escala de la construcción indica que Jerusalén ya no era solo un pueblo rural en la cima de una colina. Era un lugar capaz de planificación centralizada y arquitectura monumental, lo que respalda las tradiciones bíblicas de una ciudad en el corazón de un reino.

Antiguo baño

Otros hallazgos en la Ciudad de David nos llevan aún más atrás. Han surgido impresiones de sellos, o bullas, en la zona, como una que lleva el nombre de un funcionario real del período del Primer Templo. Estos objetos proporcionan registros administrativos raros, vinculando a figuras bíblicas con la burocracia física de la antigua Judá.

Más íntimo aún fue el descubrimiento de un inodoro de piedra dentro de una mansión del siglo VII a.C., ofreciendo a los arqueólogos una visión directa de la vida cotidiana y la dieta de la élite de Jerusalén en los años finales antes de la conquista babilónica. Estos hallazgos, que van desde rutas públicas de peregrinación hasta cuestiones de saneamiento personal, detallan la experiencia vivida de los antiguos habitantes de Jerusalén de manera notable.

‘Casa de David’

Otros hallazgos han generado debate sobre la monarquía de Israel. A principios de la década de 1990, se desenterraron fragmentos de una estela de basalto en Tel Dan, una antigua ciudad en el norte. Una inscripción, escrita en arameo por un rey rival, se jacta de victorias sobre la «Casa de David». Esta sola frase, tallada en piedra hace casi 3,000 años, proporciona la primera referencia extrabíblica a David o su dinastía. Durante años, varios académicos han debatido si David fue una figura histórica o no. La estela de Tel Dan no resolvió todos los argumentos, pero proporcionó evidencia epigráfica sólida de que la línea davídica era recordada más allá de las páginas de las escrituras.

Donde David luchó contra Goliat

La evidencia de apoyo para un estado judaíta temprano proviene de Khirbet Qeiyafa, que domina el Valle de Ela, donde David luchó contra Goliat. Las excavaciones entre 2007 y 2012 revelaron los restos de una ciudad fortificada de la Edad de Hierro, con puertas monumentales, calles bien planificadas e inscripciones en hebreo temprano. Para algunos arqueólogos, el sitio sugiere que Judá bajo David y Salomón tenía la capacidad de organización urbana y administración antes de lo que los escépticos habían pensado. Mientras continúan los debates sobre la escala de la monarquía, Khirbet Qeiyafa se ha convertido en un punto de referencia en las discusiones sobre la formación del estado en el antiguo Israel.

Los Rollos del Mar Muerto

Quizás el descubrimiento más famoso provino de los acantilados que dominan el Mar Muerto. A finales de la década de 1940, pastores beduinos tropezaron con jarras de barro llenas de rollos en las cuevas cerca de Qumrán.

Lo que comenzó como un descubrimiento fortuito se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX: los Rollos del Mar Muerto.

Conservados durante casi 2,000 años en el aire seco del desierto, los rollos contienen las copias más antiguas conocidas de muchos textos bíblicos, junto con himnos, reglas sectarias y escritos apocalípticos del período del Segundo Templo. Su importancia no puede ser exagerada.

Antes de su descubrimiento, los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea tenían una fecha de 1,000 años después. De repente, los estudiosos podían comparar versiones, rastrear la transmisión textual y comprender mejor el entorno religioso en el que tanto el judaísmo como el cristianismo tomaron forma. Para Israel, aún en su infancia como estado, los rollos eran más que reliquias: eran vínculos tangibles con una herencia espiritual que se remonta a la antigüedad.

Rollos de Ketef Hinnom

Si los Rollos del Mar Muerto ofrecían amplitud, los diminutos rollos de Ketef Hinnom proporcionaban precisión. En 1979, arqueólogos trabajando en una cueva funeraria al suroeste de Jerusalén descubrieron dos pequeños amuletos de plata, no más grandes que una colilla de cigarrillo. Cuando fueron cuidadosamente desenrollados, revelaron inscripciones en paleo-hebreo del ruego sacerdotal del Libro de Números: «Que el Señor te bendiga y te guarde…». Estos frágiles artefactos, que datan del siglo VII a.C., son los textos bíblicos más antiguos conocidos jamás descubiertos. Empujan la existencia de ciertas tradiciones escriturales siglos antes de lo que muchos estudiosos habían asumido, demostrando que elementos clave de la Biblia hebrea ya estaban en circulación antes del exilio babilónico.

Apicultura en Beit She’an

Otras descubrimientos han iluminado aspectos de la vida diaria. En Tel Rehov, en el valle de Beit She’an, los excavadores encontraron la instalación de apicultura más antigua del mundo: filas de colmenas de arcilla que datan de los siglos X al IX a.C. La presencia de esta instalación de producción de miel organizada revela no solo una especialización agrícola, sino también una sofisticación económica en la Israel de la Edad del Hierro. La miel, durante mucho tiempo apreciada por su dulzura y valor simbólico, se convierte aquí en una ventana a las vidas prácticas de los agricultores que mantuvieron apiarios a gran escala hace casi tres milenios.

Estructura en Monte Ebal

Más al norte, en el Monte Ebal en las colinas de Samaria, el arqueólogo Adam Zertal descubrió una curiosa estructura de piedra en la década de 1980. Llena de cenizas y huesos de animales, la instalación parecía funcionar como un altar. Zertal identificó polémicamente esta estructura con el altar descrito en el Libro de Josué, donde los israelitas ofrecieron sacrificios al entrar en la tierra. Mientras los académicos debaten esta identificación, la estructura sigue siendo una de las raras características arqueológicas que pueden corresponder a la práctica ritual temprana israelita, ofreciendo una visión poco común de la vida religiosa de la comunidad durante sus años formativos.

Sorpresas en el Desierto de Judea

Incluso después de décadas de estudio, el Desierto de Judea sigue revelando sorpresas. En los últimos años, los arqueólogos han regresado a las cuevas con técnicas modernas de investigación, descubriendo nuevos fragmentos de rollos en la llamada Cueva del Horror (Me’arat Ha’Eima). Entre los hallazgos se encontraron traducciones al griego de los libros proféticos de Zacarías y Nahum, junto con inquietantes restos como el esqueleto de un niño y cestas tejidas conservadas durante miles de años. Estos descubrimientos amplían la historia de los Rollos del Mar Muerto hasta la era romana, enriqueciendo nuestra comprensión de las comunidades que vivieron – y otras que perecieron – en estos paisajes implacables.

Tel Hreiz, un antiguo muro de contención marítimo

No todos los grandes hallazgos de Israel pertenecen a la era bíblica. En la costa de Haifa, buceadores que investigaban el sitio sumergido de Tel Hreiz identificaron uno de los muros de contención marítimos más antiguos conocidos, construido hace unos 7.500 años. Construido con grandes rocas, el muro representa los primeros intentos de la humanidad para combatir el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Mucho antes de que el cambio climático se convirtiera en una preocupación contemporánea, los aldeanos neolíticos en la costa de Israel estaban diseñando defensas contra el avance del mar. Este descubrimiento conecta el pasado de Israel no solo con la tradición bíblica, sino también con la lucha humana compartida contra los desafíos ambientales.

Antigua sinagoga de Huqoq

En Galilea, las excavaciones en la antigua sinagoga de Huqoq han revelado impresionantes mosaicos de la era bizantina. Rico en colores y notablemente conservados, los paneles representan escenas como la profetisa Débora y la guerrera Yael derrotando al general cananeo Sisera. Estas imágenes desafían las suposiciones de que el arte judío en la antigüedad evitaba la representación figurativa. En cambio, revelan una cultura visual vibrante donde las historias sagradas eran celebradas en piedra y pigmento. Los mosaicos de Huqoq nos recuerdan que las comunidades judías en la antigüedad tardía expresaban su fe no solo en palabras, sino también en un arte narrativo y vívido.

Hitos en un viaje

Juntas, estos descubrimientos forman más que un catálogo de artefactos. Son hitos en un viaje continuo de exploración, cada uno remodelando cómo los académicos y el público comprenden el pasado de Israel. Algunos hallazgos confirman relatos bíblicos, otros los complican, pero todos enriquecen el registro histórico con evidencia tangible de las personas que vivieron, oraron y construyeron en esta tierra. Nos hablan de escribas que copiaron textos sagrados, reyes que construyeron fortalezas, sacerdotes que guiaron peregrinos, granjeros que criaron abejas, aldeanos que resistieron al mar y adoradores que llenaron sus santuarios con color y narrativa.

La arqueología en Israel no se trata solo de piedras e inscripciones, sino de conectar lo antiguo con lo actual. Cada fragmento de pergamino y tesela de mosaico es un recordatorio de que la historia no es estática, sino dinámica, abierta a la revisión y el descubrimiento. Más de 70 años después de la fundación del estado, Israel sigue siendo un laboratorio del pasado, donde cada excavación promete tanto responder preguntas como plantear nuevas.

Como muestran todos estos descubrimientos, los secretos enterrados de la tierra tienen el poder de transformar nuestra comprensión de la historia, la fe y la experiencia humana.