Descubren patrimonio judío en edificio que fue propiedad de Sadam Husein

Ynet Español- por Yaniv Pohoryles

¿Cómo consiguió un estadounidense desvelar un archivo de judíos ocultado durante años por las fuerzas de Sadam Husein en los búnkeres subterráneos de la inteligencia de Irak? Esta es la historia de Harold Rudd.

Harold Rudd, un experimentado consultor del Pentágono, no estaba preparado para la tarea de descubrir un tesoro judío cuando fue destinado a viajar a Irak. Llegó a Bagdad como parte de la misión de seguridad estadounidense de 2003 durante la caída de Sadam Husein y actuó como experto en el mundo musulmán y prestó servicios de asesoramiento.

Al llegar a Bagdad, recibió una llamada inesperada de un antiguo líder de la oposición iraquí con el que había estado en contacto durante años antes de la entrada de las fuerzas estadounidenses.

“Estaba al teléfono y me dio instrucciones urgentes para que fuera al edificio Mukhabarat, que son las instalaciones de la inteligencia iraquí”, explicó Rudd.

“Llegué al lugar y descubrí que un agente de la inteligencia iraquí había cruzado las líneas enemigas y estaba dispuesto a compartir información sobre el contenido del edificio. Este individuo estaba a cargo de la división judía dentro de la inteligencia, algo que desconocíamos por completo. Sabíamos que reunían información de inteligencia sobre Israel, pero no teníamos ni idea de que había una división distinta para los judíos, que también incluía un archivo altamente especializado”, sostuvo.

El pequeño grupo entró en el edificio y descendió al sótano, donde se reveló el tesoro: un vasto archivo de rollos de la Torá, libros de oraciones, rollos de pergamino, certificados, representaciones de judíos iraquíes y muchos otros materiales raros.

¿Por qué iban los iraquíes a reunir todo ese material?

“Hasta ahora, las razones siguen sin estar claras. Vale la pena señalar que cuando los judíos iraquíes abandonaron el país en la década de 1950, se fueron con muy pocas posesiones, y la mayoría de los materiales y textos sagrados se concentraron en la sección de mujeres de una de las últimas sinagogas operativas o se conservaron en un suburbio de Bagdad, que una vez fue el hogar de una vibrante comunidad judía”, explicó Rudd.

“Según relatos, un día de 1984, dos grandes camiones llegaron inesperadamente en mitad de la noche a la sinagoga y se llevaron todo el archivo judío. Al parecer, desde entonces y hasta su descubrimiento, el archivo había estado guardado en un edificio bajo la jurisdicción de la agencia de inteligencia”, agregó.

Rudd, judío asquenazí de ascendencia lituana, comprendió inmediatamente la profunda situación que tenía ante sí: la importancia histórica y espiritual del judaísmo iraquí. El principal desafío surgió de un giro único del destino: un misil estadounidense impactó en el edificio de inteligencia pero no detonó. Este peculiar resultado dejó intacta la estructura, pero puso en peligro la infraestructura hidráulica del edificio, lo que provocó inundaciones en los niveles inferiores, incluido el lugar donde se guardaba el archivo.

“Me encontré con el agua hasta la cintura, rodeado de libros y pergaminos sagrados. Me di cuenta de que era imperativo tomar medidas urgentes para evitar que el agua causara más daños”, contó Rudd.

Rápidamente se dirigió a los militares estadounidenses, aunque su petición de colaboración quedó sin respuesta. Quien le tendió una mano fue el líder de la oposición iraquí, que le ayudó a conseguir recursos para iniciar el proceso de drenaje del agua.

“No soy experto en recuperación y restauración de documentos, así que me puse en contacto telefónico con la Biblioteca Nacional de Israel”, recordó.

“Empezaron a darme instrucciones sobre cómo secar los rollos de la Torá y los documentos para su conservación. Llegó un momento en que me di cuenta de que necesitaba ayuda práctica in situ, y me puse en contacto con Natan Sharansky, que quedó cautivado por la historia. Me preguntó cómo podía ayudar, y le sugerí que se pusiera en contacto con su amigo Dick Cheney, que casualmente ocupaba el cargo de vicepresidente de Estados Unidos”, afirmó.

“A través de Cheney, le pedimos que tratara el asunto con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y en poco tiempo empecé a recibir apoyo de repente. Cuando los estadounidenses se implican, las piezas encajan: los materiales fueron cuidadosamente conservados, embalados y transportados con refrigeración para preparar el viaje a Estados Unidos. Al cabo de unos días, todo el archivo se trasladó por avión a Texas y luego a un centro especializado en restauración de Washington”, agregó al relato.

Los hallazgos llegaron finalmente a manos de profesionales que dedicaron meses a la restauración y digitalización de los documentos. Más allá de preservar los documentos, el objetivo principal era subir los materiales a la red, haciéndolos accesibles a investigadores y descendientes de judíos iraquíes.

“La investigación continúa hasta hoy. Cada vez descubrimos más documentos y detalles que antes eran desconocidos”, afirmó Rudd. “Por ejemplo, se encontraron textos talmúdicos con notas manuscritas de los grandes rabinos del siglo XIX. Por supuesto, sus nombres eran conocidos por los miembros de la comunidad, pero encontrar anotaciones e interpretaciones es sumamente raro”, agregó.

“También se descubrieron muchos detalles sobre los propios miembros de la comunidad, como certificados de graduados de la escuela judía e incluso fotografías. En un caso, un íntimo amigo mío de ascendencia iraquí, que abandonó el país con su familia en los años setenta, visitó una exposición en Estados Unidos en la que se mostraban algunos de los hallazgos y descubrió certificados de su escuela. Se sintió profundamente conmovido, ya que se fueron de Iraq sin nada, y a él no le quedaba ni rastro de su herencia. De repente, en medio de Estados Unidos, encontró pruebas de su infancia”.

¿Dónde está ahora el archivo?

“El contenido se ha puesto en línea, accesible a todos, pero físicamente sigue en Washington. Legalmente, hay un asunto complejo en torno a este contenido. El derecho internacional estipula que si una nación ocupa otra, todos los materiales y el patrimonio cultural descubiertos deben devolverse a la nación invadida. Sin embargo, este contenido pertenece a la comunidad judía iraquí, que hoy ya no está presente en Iraq”, explicó.

“En consecuencia, creo que debe confiarse al Museo del Patrimonio Judío de Babilonia, en Israel, que ahora salvaguarda los registros y archivos del judaísmo iraquí. Preveo que esta transición se producirá con el tiempo, ya que aunque se pueda acceder a todo por Internet, no hay nada que sustituya la posibilidad de que los descendientes iraquíes se relacionen físicamente y examinen de cerca los documentos y libros que constituyen su legado”.

¿Cree que hay esperanza para el renacimiento iraquí?

“Hay que examinar la situación no desde una perspectiva occidental, sino a través de la lente del contexto árabe-musulmán. Esto pone de relieve uno de los errores estadounidenses, ya que intentaron establecer una nueva forma de gobierno tras la guerra, pero no comprendieron realmente la realidad sobre el terreno. Lo que realmente importa allí es tu familia y tu afiliación tribal”, sostuvo.

“En la actualidad, asistimos a un prolongado conflicto intertribal y, hasta que no surja un claro vencedor, el Estado no podrá progresar. En el mundo musulmán se necesita un líder fuerte que defina los términos de la coexistencia entre vencedores y vencidos. Hasta que eso ocurra, persistirá el statu quo actual”, cerró.