Denuncian que las redes sociales se niegan a eliminar contenido antisemita

PorIsrael- por Tal Shahaf (Yediot Hajaronot)

Según un estudio de una organización israelí, solo el 12% de las publicaciones denunciadas por antisemitismo fueron borradas. Facebook se negó a eliminar las páginas del movimiento palestino Fatah en las que se había incitado abiertamente a la violencia contra israelíes

Facebook y otras redes sociales ignoran la mayoría de las solicitudes para eliminar contenido antisemita y antiisraelí, incluso cuando se trata de publicaciones que incitan al racismo y a la violencia. Un estudio del «Movimiento para la Lucha contra el Antisemitismo en Internet» reveló que en las redes sociales se comparte una publicación antisemita cada 90 minutos, pero que se ha eliminado solo el 12% del contenido de odio denunciado por la organización. Mientras tanto, la policía ha abierto una investigación contra Facebook tras una denuncia del instituto “Mirada a los Medios Palestinos”, según la cual la empresa se negó a eliminar páginas del partido Fatah, del presidente de la Autoridad Palestina Mahmou Abbas, en las que se incitaba a la violencia contra israelíes.

Según pudo consignar Ynet, Facebook Dublin es responsable de la gestión del contenido relacionado con los palestinos y el antisemitismo, y su polémica política genera malestar en Facebook Israel.

De acuerdo con un informe del «Movimiento para la lucha contra el Antisemitismo en Internet», 500 publicaciones antisemitas compartidas en septiembre mostraban teorías conspirativas que vinculan a los judíos con la pandemia, acusando a los judíos de propagar el coronavirus y apoderarse del mundo a través de las vacunas. A este contenido de odio se sumaron el mes pasado teorías conspirativas que culpaban a los judíos por el atentado contra las Torres Gemelas en el año 2001. La mayoría de las publicaciones están en inglés y también se ha encontrado contenido antisemita en ruso, español y otros idiomas.

Tomer Aldubi, fundador del «Movimiento para la Lucha contra el Antisemitismo en Internet», dijo: «Es necesario monitorear la actividad en internet para eliminar el contenido conspirativo y falso que se distribuye contra el pueblo judío. Los voluntarios de la asociación trabajan día y noche para limpiar la red de odio y racismo». Y agregó: Al mismo tiempo, el contenido que no reconoce al Estado de Israel no se elimina de las redes sociales, ya que no forma parte de la política contra las publicaciones de odio. Por ello, pedimos la ampliación de la política en cada una de las redes para que se retire ese tipo de contenido».

El instituto “Mirada a los Medios Palestinos” manifestó que la policía está investigando la denuncia que presentó contra Facebook bajo sospecha de asistir en la incitación al terrorismo llevada a cabo por el movimiento Fatah. Dicha denuncia fue presentada tras los incidentes violentos que tuvieron lugar en Cisjordania en abril de este año, cuando, según el instituto, la Autoridad Palestina actuó para incitar al público a perpetrar ataques «por la defensa de Jerusalén» en una serie de publicaciones en las nueve páginas de Facebook de Fatah. El instituto exigió que esa red social cerrara las páginas del movimiento palestino y, después de no responder a las solicitudes, presentó una denuncia ante la policía contra Facebook Israel y la directora ejecutiva de la empresa, Adi Sofer Teeni.

“Mirada a los Medios Palestinos” se comunicó con miembros del Congreso de Estados Unidos y presentó una propuesta para investigar «hasta qué punto Facebook y Mark Zuckerberg estaban involucrados en las decisiones para permitir que la empresa proporcionara una plataforma para la incitación a la violencia y el terrorismo contra israelíes y judíos».