Dentro de la mente de un archi-terrorista: Una mirada al libro del financiero de Hamas, la nueva fuerza en ascenso dentro de la organización

Después de que muchos de sus compañeros fueron eliminados, Zahar Jabarin, el ministro de Finanzas de Hamás y enlace con Irán, se ha convertido en una figura en ascenso dentro de la organización.

“El niño de Salfit” narra en su libro, cuyas partes se publican aquí por primera vez en hebreo, cómo reclutó al ingeniero Yahya Ayyash para la organización, cómo estuvo involucrado en atentados y torturó a colaboradores. Un perfil de un terrorista, condenado a cadena perpetua y exiliado en el intercambio de Shalit, que convirtió a Turquía en su campo de juego, construyó un imperio económico para Hamás allí, y ahora intenta movilizar a los palestinos desde Jordania contra nosotros.

La mitología de Hamás cuenta que, cuando era un niño de unos 10 años, Zahar Jabarin le pidió a su madre dinero para comprar armas. Jabarin, nacido en la ciudad de Salfit, nunca negó esta historia. Este detalle aparentemente trivial en la biografía de uno de los hombres más poderosos de Hamás hoy en día solo sirve para aquellos que están aumentando aún más su poder dentro de la organización en estos días. El hombre que reclutó a Yahya Ayyash, el “ingeniero” y uno de los principales terroristas, y que redactó el primer manifiesto de Hamás en Cisjordania, ha ganado influencia a través del imperio económico que construyó para Hamás fuera de Gaza y Cisjordania, con el respaldo de Turquía, después de convertirse en el ministro de Finanzas de la organización.

Según fuentes de inteligencia israelíes y estadounidenses, Jabarin es el principal responsable de la construcción del poder económico de la organización terrorista, con ingresos anuales estimados en unos 750 millones de dólares, lo que ha permitido a Hamás fortalecerse militarmente, construir un vasto sistema de cohetes y túneles, pagar salarios a decenas de miles de terroristas y llevar a cabo la masacre del 7 de octubre.

Diez meses después de la masacre, con tres de sus colegas eliminados, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif y su jefe directo, Saleh al-Arouri, Jabarin, quien ya se destacaba como uno de los arquitectos del camino de Hamás, se ha convertido en una pieza central en la organización, no solo en el ámbito económico. En ausencia de al-Arouri, cuyas funciones ha heredado, Jabarin es ahora el principal enlace de Hamás con el régimen iraní, responsable de la zona de Cisjordania y de dirigir los atentados allí. En este contexto, recientemente ha desarrollado un nuevo canal de acción y está tratando de incitar a la población palestina en Jordania para crear otro enemigo activo para Israel desde el este. También es responsable del “dossier de mártires, prisioneros y liberados”.

Jabarin, quien no es cercano a Yahya Sinwar, aunque lo conoció bien en prisión, también está involucrado hoy, entre bastidores, en las decisiones que la organización terrorista toma o comunica en relación con el tema de un acuerdo de intercambio de rehenes.

En mayo pasado, por ejemplo, Jabarin dijo en una conversación con el periódico catarí “Al-Araby Al-Jadeed”, que pasó desapercibida para el público en Israel, que para llevar a cabo un acuerdo de intercambio de prisioneros, “Hamás necesita un número limitado de prisioneros sionistas en Gaza. Estamos tomando medidas suficientes para mantener a 30 prisioneros militares y oficiales sionistas con vida”, aclaró Jabarin, y añadió que el destino de los demás prisioneros, que “están expuestos al hambre, a enfermedades o a ataques militares de Israel… está en manos de Netanyahu”.

Al igual que Sinwar, Jabarin tenía, incluso antes de la guerra, una lista organizada con los nombres de un grupo de destacados terroristas que su organización exige que Israel libere de prisión. Repitió estos nombres durante la guerra y los pasó a los mediadores en Catar y Egipto. Los principales nombres en la lista son: Ahmad Sa’adat, exlíder del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina, cumpliendo una condena de 30 años por planificar el asesinato del ministro Rehavam Ze’evi; Marwan Barghouti, uno de los arquitectos de la segunda intifada, cumpliendo una condena de cinco cadenas perpetuas; Bilal Othman, condenado a cadena perpetua; Abbas al-Sayed, cumpliendo 35 cadenas perpetuas por el asesinato de israelíes tras planificar la masacre del Seder de Pascua en el hotel Park en Netanya; Abd al-Nasser Issa, cumpliendo cadena perpetua; y Jamal Abu al-Hija, involucrado en la planificación de los atentados en el autobús de la intersección de Meron, en el restaurante Sbarro en Jerusalén y en el restaurante Matza en Haifa.

Jabarin mismo fue condenado a cadena perpetua y 35 años adicionales en 1993 por su participación en una serie de atentados graves: el secuestro y asesinato del policía fronterizo Nissim Toledano (1992), los tiroteos en el pueblo de Burkin (donde murieron dos soldados) y en la colina francesa en Jerusalén, y el intento de atentado en Ramat Efal con un coche bomba. Según fuentes de seguridad, incluso cuando estaba en prisión, Jabarin intentó planificar atentados, y al mismo tiempo mejoró su hebreo, completó una licenciatura en Ciencias Políticas, se dedicó a traducir libros del hebreo al árabe y en 2012 publicó su propio libro.

De Moscú a Gaza

Se trata de una especie de biografía, titulada “La historia de la sangre de las venas de al-Qassam”. En el libro, del cual se publican aquí fragmentos traducidos por primera vez, Jabarin narra los inicios de la actividad militante de la organización terrorista islamista en Cisjordania y revela el parecido con la rama paralela en la Franja de Gaza. En el prefacio del libro, Khaled Mashal, exjefe de la oficina política de Hamás, elogia a Jabarin y cuenta cómo intentó contrabandear el manuscrito dos veces desde la prisión, lo que resultó en un castigo para Jabarin, quien fue enviado a aislamiento.

En el prólogo, Jabarin se jacta de que el primer coche bomba salió de su ciudad natal, Salfit, hacia el área del atentado en Ramat Efal. Uno de los tres terroristas que viajaban en el coche, Abd al-Fattah Maali, fue eliminado en la actual guerra en Gaza. La policía logró capturar el vehículo, pero eso fue solo el comienzo.

Cuando era adolescente, Jabarin solía ir a la mezquita en Salfit, apodada por él “la pequeña Moscú”. En ese momento, la ciudad estaba bajo una fuerte influencia del comunismo y el ateísmo, un bastión de laicismo. Relata que otros jóvenes veían su asistencia a la mezquita como un acto extraño, ya que la mezquita se percibía como un lugar anticuado. “Comenzamos a organizar eventos en la mezquita, lo que fue recibido con resistencia por parte de los ancianos, quienes lo consideraron una religión nueva y una desviación de las normas aceptadas. La comida iftar (cena que rompe el ayuno durante el Ramadán) en la mezquita se consideraba un gran asunto”, escribe Jabarin. “No entendía nada de la vida, pero amábamos el Islam. Al principio, mi oración era instintiva, y no sabía ni esperaba unirme algún día al grupo de los Hermanos Musulmanes. De hecho, los odiaba y actuaba en su contra debido a la propaganda falsa que se difundió sobre ellos antes de la intifada, especialmente después del estallido de la guerra del Líbano en 1982. Fueron acusados de traición”.

Según Jabarin, a pesar de su conexión con los jóvenes en la mezquita en Salfit, no sabía entonces que algunos de ellos pertenecían a los Hermanos Musulmanes. Un día visitó la Universidad de An-Najah en Nablus en plena campaña electoral para el consejo estudiantil. El grupo de Fatah distribuía panfletos contra los Hermanos Musulmanes. Jabarin tomó uno de los panfletos y lo leyó con gran interés, pero luego se acercó a la mesa del grupo islámico, que también competía en las elecciones.

Los estudiantes ofrecían libros con la ideología de los Hermanos Musulmanes, y él compró cinco de ellos. En su libro, Jabarin menciona que recuerda especialmente una recopilación de cartas del fundador del movimiento, Hassan al-Banna. Al-Banna fue un pensador musulmán de Egipto que describió la necesidad de “preparar los corazones” del público para el “yihad contra los infieles” de Occidente. El grupo islámico era una rama de ese movimiento, que abrió una sucursal en Gaza después de la Guerra de Independencia, dirigida por el jeque Ahmed Yassin. Jabarin, quien más tarde estudiaría en esa universidad en Nablus, se uniría él mismo al grupo islámico.

En su libro, Zahar Jabarin afirma: “Después de leer los cinco libros de los Hermanos Musulmanes, Alá abrió mi corazón a este movimiento y sentí una gran pasión por aprender más sobre él, para defenderlo”. Lleno de la ideología del Islam político, Jabarin arroja luz sobre la formación de la célula de Hamás en Salfit después de la actividad continua de los activistas de los Hermanos Musulmanes en la mezquita. “Con el comienzo de la intifada en 1987, Hamás nació en Salfit, como en toda la patria ocupada. El lector puede imaginar las dificultades que enfrentó el movimiento durante su fundación en la ciudad. En ese momento, usar un hiyab era algo extraño y censurado. Hasta que Hamás llegó y comenzó a difundir el mensaje islámico entre los jóvenes, hasta que las calles de Salfit se llenaron de hiyabs.

La primera prueba fue la más difícil de todas. Hamás declaró una huelga, y queríamos implementarla en Salfit. Nos enfrentamos a una feroz oposición, pero, alabado sea Alá, logramos imponer la huelga. Después de un período de dificultades, la popularidad de Hamás aumentó cuando la gente vio su credibilidad. Alá me honró al convertirme en uno de los cinco jóvenes que fundaron Hamás en Salfit, y Alá los honró con la yihad contra los invasores saqueadores. Hamás era como las otras facciones insurgentes en 1988. El ejército invadía nuestra ciudad y se producían enfrentamientos violentos”, relata quien se convertiría en el lugarteniente del líder de Hamás en Cisjordania.

¿Cuán cerca estuvo el ejército israelí de deshacerse de Jabarin? El alto funcionario de la organización escribe que durante la primera intifada fue herido en la pierna izquierda por disparos durante un enfrentamiento con el ejército israelí. Después de que las fuerzas militares terminaron la incursión y se retiraron de Salfit, su padre y su tío lo llevaron en coche al hospital en Nablus. En el camino, se encontraron con una emboscada del ejército israelí, y fue detenido por los soldados. “Me llevaron a Ariel, y estuve allí durante tres horas en el coche sin recibir atención médica. Mi pierna sangraba y el dolor aumentaba. Luego me trasladaron al hospital Meir en Kfar Saba, y estuve allí tres días. Después me llevaron para interrogarme al campamento de Al-Far’a. Estuve atado durante tres meses. No fue un tiempo fácil… hasta que fui sentenciado a ocho meses y pasé por la mayoría de los campos de detención”. No sería la última vez.

Primero los colaboradores

Jabarin revela detalles sobre el desarrollo de la actividad terrorista en Cisjordania en los años 90. Se reunió con otro terrorista que fue liberado de prisión en 1992, llamado Adnan Marai. Los dos hablaron sobre la situación general de Hamás, especialmente en Cisjordania, y coincidieron en que era necesario avanzar en la actividad terrorista, no limitarse a “manifestaciones y piedras”, como lo describió Jabarin. Según su testimonio, comenzó a pensar en la necesidad de “luchar contra los colaboradores”. “Acordamos establecer un comité de seguridad para la región, y fue un gran honor que este comité incluyera al mártir comandante Yahya Ayyash (un archi-terrorista que planeó numerosos atentados suicidas que causaron la muerte de unos 100 israelíes). Además de Ayyash, también estaban Adnan Marai y Ali Asi. Yo era el cuarto miembro”. De ese grupo fundador, Jabarin es el único sobreviviente.

Este es un relato de primera mano sobre la creación de una célula similar al mecanismo que se estableció en Gaza y que inicialmente fue liderado por Yahya Sinwar, quien más tarde se convertiría en el líder de Hamás. La célula en Gaza, conocida como “Al-Majd” (“la gloria”), se ocupaba de investigar y asesinar a sospechosos palestinos de colaborar con Israel. La célula en Cisjordania no era diferente. “Después de varias reuniones en las que se seleccionaron equipos y se elaboraron planes, decidimos capturar a uno de los mayores colaboradores en el pueblo de Qarawat y interrogarlo. Nos preparamos con un equipo de observadores, un equipo de secuestro, un equipo que proporcionaría un escondite fuera del pueblo y un equipo que lo interrogaría. Secuestramos al colaborador con un equipo que incluía a tres buscados armados con pistolas, que obtuvimos gracias a donaciones. Preparamos dos coches en el borde del pueblo y metimos al colaborador en uno de ellos. El segundo coche estaba destinado a la vigilancia para asegurarse de que el camino estaba despejado.

“Decidimos sacarlo del pueblo porque esperábamos que su gente y sus familiares lo buscaran, y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando llegamos a la cueva, comenzamos a interrogarlo y esto duró tres días. Obtuvimos varias confesiones. Adnan y yo éramos su equipo de interrogadores… A veces lo atábamos a un árbol cercano a la entrada de la cueva. Al tercer día, llegó el propietario de la tierra para recoger higos y nos vio. Tuvimos que trasladarnos a otra cueva en otro lugar. Al anochecer, tuvimos que ir a nuestras casas para ducharnos. Apretamos su atadura, y cuando regresamos por la mañana descubrimos que había escapado antes de que pudiéramos completar el interrogatorio. Hubo otros intentos en este campo, que continuaron durante seis meses”. En uno de los casos, Jabarin y su equipo intentaron, la noche de Eid al-Fitr, secuestrar a un colaborador de su casa frente a su esposa y cinco hijos, una operación que, según él, fracasó, pero no fue excepcional.

Más adelante, Jabarin describe en detalle cómo reclutó él mismo a Yahya Ayyash, quien fue asesinado en 1996 por Israel. “Conocía al ingeniero y tenía una relación con él antes de que yo fuera buscado. Éramos de la misma zona. Trabajamos juntos en el comité de seguridad de la región de Salfit, él era el responsable de la ciudad de Rafat y de las ciudades de Deir Ballut y Az-Zawiya. A través de este trabajo, desarrollamos una comprensión mutua y un pensamiento compartido. Había una gran confianza entre nosotros. Recuerdo que a finales de 1990 nos envió un libro en inglés con instrucciones para fabricar explosivos. En ese momento no entendí nada del libro, porque no sabía inglés. Después fui arrestado, pero la idea de los explosivos y la sugerencia del ingeniero Yahya permanecieron en mi mente.

“Después de salir de la cárcel y durante mi trabajo con Yahya en el comité de seguridad de la región, lo presenté a varios buscados en su casa en Rafat. Recuerdo que los buscados de Gaza durmieron en su casa durante varios días, lo que lo alentó aún más a participar en la actividad militar. Después de que los buscados se dirigieron a Birzeit, Yahya estaba en ese momento terminando sus estudios. Nos encontramos en la Universidad de Birzeit. Trajo café y fuimos al sótano de la Facultad de Ciencias. Entramos en una sala vacía. Le informé que yo era un buscado, y él se sorprendió. Luego le sugerí que se uniera a nosotros en la actividad militar, y casi saltó de alegría. Hablamos directamente sobre las posibilidades de la actividad militar. Recordé el libro que me había enviado, y le pregunté si todavía lo recordaba. Me respondió ‘sí’. Entonces le pregunté si podría fabricar explosivos. Respondió ‘sin problemas’. Entonces le pregunté por qué no comenzábamos a actuar. Dijo ‘estoy listo en cualquier momento’. Entonces le pregunté cuánto dinero necesitaría. Respondió que compraría los materiales él mismo, pero saqué 500 dinares jordanos y se los di”.

Además de los reclutamientos, la célula de terroristas de Jabarin planeó operaciones terroristas aún más mortales. En 1992, relata Jabarin, comenzó a formarse su conexión con el ala militar de Hamás en Gaza, las Brigadas Izz al-Din al-Qassam. Él y su equipo comenzaron a establecer “la sucursal de al-Qassam” en Samaria. Según él, en ese momento llegaron a la zona terroristas de Gaza. El alto funcionario de Hamás describe en detalle su participación en una serie de operaciones terroristas.

Así es como describe la planificación del atentado en la intersección de la colina francesa en 1992: “Elegimos el lugar, Jerusalén, y el objetivo, una estación de soldados en la colina francesa. Allí llegaría un combatiente con uniforme militar y comenzaría a dispararles. La idea del uniforme provino de la unidad especial del ejército israelí, que se infiltra para lograr sus objetivos”. Ese mismo día, el 22 de septiembre, el oficial de la unidad especial israelí, Avinoam Peretz, se acercó a interrogar al terrorista armado, Mahmoud Arif, pero fue asesinado.

Los compañeros de Peretz capturaron al terrorista. Jabarin cuenta que el atentado fue planeado como un atentado suicida, y Arif no debía salir con vida. Fue conducido en coche por un terrorista de Hamás de Gaza, y finalmente fue arrestado. Jabarin concluye en ese libro sus conclusiones de manera analítica y espeluznante: el terrorista “no sabía hebreo”, “llevaba un uniforme que no combinaba (la camisa y los pantalones)” y “llevaba zapatos diferentes”. Por lo tanto, despertó las sospechas del oficial de la unidad especial, Peretz.

Sigue el dinero

Los prisioneros palestinos que fueron liberados describieron a Jabarin como alguien que “se comportaba amablemente con sus compañeros de celda”. Sin embargo, al igual que las fuerzas de seguridad, admitieron que fue enviado a aislamiento más de una vez. Sea como fuere, fue el período más difícil de su vida, durante el cual fue trasladado de una prisión a otra. Su madre murió durante ese período, y su padre murió un año después de su liberación. Jabarin no vio a su padre en persona, ya que fue exiliado al extranjero.

El siguiente punto de inflexión que llevó a Jabarin a la cima de la organización terrorista llegó en 2011, cuando fue liberado junto con muchos de sus compañeros (incluido Sinwar y otros) en el intercambio de prisioneros de Shalit y fue exiliado a Turquía. El encuentro más significativo en su nuevo lugar de residencia fue con Saleh al-Arouri, uno de los arquitectos del intercambio de prisioneros de Shalit por parte de Hamás y responsable de la zona de Cisjordania para la organización, quien también operaba desde Turquía. Jabarin, quien era cercano a él, se convirtió en su adjunto en las elecciones para la oficina política de Hamás en 2021. Desde ese puesto, continuó operando en dos áreas principales: atentados y finanzas.

El grupo de terroristas dirigió entonces numerosos atentados desde Turquía, donde Erdogan los acogió generosamente y permitió que la organización creciera y se fortaleciera. Jabarin fue uno de los responsables de la oficina en la organización conocida como “la oficina de construcción”. Esta oficina estaba ubicada en la sede del ala militar en Estambul, junto con “la sede de Cisjordania”. En la oficina de construcción se desarrollaron las capacidades militares de Hamás en los campos de los cohetes, el mar y el aire, y tenía una sucursal libanesa en el barrio de Dahiya en Beirut. Algunos de los terroristas de la sucursal, junto con al-Arouri, fueron eliminados en enero pasado en un ataque atribuido a Israel por fuentes extranjeras.

Paralelamente, y junto a la oficina de construcción, operaba “la sede de Cisjordania”, de la cual Jabarin era parte integral. Estaba al tanto de algunos de los atentados. Participó en la dirección de algunos de ellos, y dejó claro en numerosas declaraciones que “la lucha por liberar Palestina” en su totalidad no terminaría hasta que tuviera éxito y hasta que se liberara la mezquita de Al-Aqsa.

Entre los atentados y los intentos de atentado dirigidos por Hamás desde Turquía, durante el tiempo en que el dúo al-Arouri-Jabarin estaba al frente de la zona de Cisjordania de la organización: atentados frustrados en el centro comercial Malha en Jerusalén y en la estación central de autobuses de Jerusalén; atentados frustrados en Be’er Sheva y en la base de Tel Hashomer; el reclutamiento de jóvenes terroristas de Sur Baher para llevar a cabo algunos de estos atentados; la actividad de Hamás en el Monte del Templo; un intento de golpe de Estado contra la Autoridad Palestina dirigido por la sede de Hamás en Turquía, en el cual 93 personas fueron arrestadas como parte de esta investigación. Algunos de ellos lograron, antes de eso, colocar explosivos en Samaria; el secuestro y asesinato de los tres adolescentes de Gush Etzion en 2014; intentos de atentado en el tren ligero de Jerusalén; el asesinato de la pareja Henkin en octubre de 2015 en la intersección de Beit Furik; la creación de una infraestructura terrorista de mujeres de Hamás en la región de Hebrón; y planes para asesinar a Nir Barkat, cuando era alcalde de Jerusalén, al exmiembro del Knesset Yehuda Glick, y al exjefe de la policía Roni Alsheich.

Sin embargo, más allá de todo esto, Jabarin se destacó como el cerebro económico de Hamás. Según informes extranjeros de los últimos años, en el diario estadounidense “Wall Street Journal”, el alemán “Die Welt” y el británico “The Economist”, e informes confirmados por fuentes israelíes, Jabarin construyó con la ayuda turca una red financiera que será muy difícil para Israel y Occidente rastrear incluso cuando la actual guerra termine. Grandes cantidades de dinero se invirtieron en decenas de empresas en los sectores de la construcción y el inmobiliario en Catar, Turquía, Sudán, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos. Parte del dinero de estas inversiones provino de Irán con la ayuda de miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Parte del dinero blanqueado por estas empresas “trabajaba” para Hamás, bajo la supervisión de Jabarin y sus asociados, y se invirtió en diversos lugares. Parte de este capital fue trasladado a la Franja de Gaza y se utilizó allí para fortalecer el poder militar y económico de Hamás.

Uno de los eventos detrás de los cuales estuvo Jabarin ocurrió hace unos siete años. Jabarin logró reclutar para la actividad de Hamás al profesor de derecho Jamal Takali de Estambul, un turista y miembro de una delegación de abogados de Turquía que visitaba Israel en ese momento, y a Dirgham Jabarin, residente de Umm al-Fahm.

Según el Shin Bet, en la investigación del caso se descubrió una extensa actividad de Hamás para el blanqueo de dinero en Turquía bajo la dirección de Zahar Jabarin, con las autoridades cerrando los ojos ante el origen del dinero. La investigación reveló que los operativos de Hamás poseían una empresa llamada Imas. Imas sirvió a Hamás para encubrir actividades de blanqueo de dinero por millones de dólares, que se transferían a la Franja de Gaza y a otros países. Se abrió una cuenta para la empresa Imas en el banco “Ak” en Turquía, y el director general de la empresa abrió una cuenta adicional a su nombre en el banco “Turkey Finance”.

“La importancia de la empresa Imas para Hamás se reveló en la investigación de Dirgham Jabarin”, informó el Shin Bet. “Dirgham fue reclutado para Hamás por Zahar Jabarin durante sus visitas a Turquía. El acercamiento a él se llevó a cabo bajo la cobertura de la actividad comercial de la empresa Imas. Durante un año y medio, Dirgham realizó visitas frecuentes a Turquía y fue instruido por sus superiores para transferir dinero de Hamás desde Turquía a Cisjordania. Dirgham recibió de sus superiores en Turquía cientos de miles de euros para las infraestructuras terroristas militares de Hamás y se encargó de esconderlos en un lugar secreto en Cisjordania. En una redada en su casa en Umm al-Fahm, se encontraron 91,000 euros que también tenía la intención de transferir a Cisjordania”.

Según el Shin Bet, la actividad de Dirgham se llevó a cabo bajo la dirección de los altos funcionarios de Hamás Zahar Jabarin y su mano derecha, Salama Marai, quienes se establecieron en Turquía con la ayuda de Takali. Salama Marai también fue liberado en el intercambio de prisioneros de Shalit. Marai estuvo involucrado en un tiroteo en la zona de Burkin, en el que un soldado israelí fue asesinado en marzo de 1993. También fue parte del grupo de liberados en el intercambio de Shalit que llegó a Turquía y estableció la “sede de Cisjordania” de la organización, que dirigió atentados e intentos de atentados en Israel.

El Shin Bet se enteró de la colaboración de Turquía con Zahar Jabarin a través de la investigación de Jamal Takali. Takali reveló en su investigación que Hamás opera en Turquía en estrecha colaboración con la cúpula del gobierno, y que altos funcionarios del gobierno turco contribuyen al fortalecimiento militar de Hamás a través de la empresa Sadat. Esta empresa ayudó con fondos y armamento a la creación del “Ejército de Palestina”, cuyo propósito es la guerra contra Israel. Según la periodista de asuntos árabes Pazit Rabina (del periódico “Makor Rishon”) y otras fuentes, “la empresa Sadat fue establecida en 2013 por el general Adnan Tanriverdi, exjefe de las fuerzas especiales del ejército turco, bajo la inspiración de nada menos que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Tanriverdi, un islamista que fue destituido del ejército turco en 1997 debido a su actividad islamista, se convirtió en uno de los asesores cercanos de Erdogan, y entre ellos se desarrolló una confianza mutua y una cercanía ideológica”.

El enlace

El caso de Takali y Jabarin es solo un ejemplo de los métodos diversos utilizados por Zahar Jabarin y/o sus hombres, cuyo objetivo es lograr transferir el dinero a Gaza y Cisjordania, o gestionarlo en diferentes países, sin que Estados Unidos logre ponerle la mano encima mediante sanciones. Gran parte del dinero, estimado en unos 500 millones de shekels, provino de inversiones en empresas de construcción, bolsas de valores o empresas mineras. Según “The Economist” (como se publicó en “The Marker”), una empresa, por ejemplo, construyó el centro comercial Afra, el primer centro comercial en Sudán. Otra empresa extrajo minerales cerca de Jartum, la capital del país, y una tercera construyó rascacielos en la ciudad de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que “Trend Giu”, una empresa registrada en Estambul que fue incluida en la lista negra de Estados Unidos por transferir dinero para Hamás, obtuvo un contrato oficial para construir la Universidad de Negocios y Comercio de Estambul.

En septiembre de 2019, Estados Unidos anunció que imponía sanciones a 15 operativos terroristas y a empresas de cambio y transferencia de dinero que ayudan a organizaciones terroristas. En la lista negra de Estados Unidos había operativos y empresas involucradas en la transferencia de fondos a ISIS, pero también operativos y empresas que transferían dinero a Hamás, con sede en Turquía. El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicó un espacio a las actividades de Zahar Jabarin, y por primera vez se informó oficialmente que estaba a cargo del Departamento de Finanzas de Hamás, y que en el marco de su cargo gestionaba el presupuesto anual de la organización y era responsable de los ingresos de Hamás, que provenían de diferentes lugares del mundo. En el marco de su cargo, escribió Estados Unidos, Jabarin se centró en desarrollar la infraestructura financiera de Hamás en Turquía, que le permitiría recaudar, invertir y blanquear dinero antes de transferirlo (a Gaza y Cisjordania).

Recientemente, Jabarin divide su tiempo entre Turquía y Líbano, como parte de los canales de comunicación y coordinación que existen entre Irán, Hezbollah y Hamás. En uno de sus últimos discursos, calificó a los “prisioneros palestinos” en las cárceles israelíes como “rayos de luz” y juró trabajar para su liberación. Después del asesinato de al-Arouri, instó “a todo nuestro pueblo en Cisjordania a continuar la revolución” y dijo que no habría un acuerdo de intercambio de prisioneros mientras la guerra en Gaza continúe.

En mayo pasado, Jabarin maldijo a Israel y la calificó de “entidad nazi criminal”. “Nuestros hermanos en Hezbollah aún mantienen su postura de apoyo a Gaza”, dijo Jabarin, “y enfatizan que sus acciones contra el régimen sionista en el frente norte de la Palestina ocupada no se detendrán antes de un alto el fuego total en Gaza”. Con estas palabras, Jabarin afirmó de hecho su posición como enlace entre Hezbollah y Hamás, al hablar en nombre de ambas organizaciones.