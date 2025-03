Demandan a los grupos propalestinos de la Universidad de Columbia por ser el «brazo propagandístico de Hamás»

Un tribunal federal de Manhattan ha demandado a organizaciones y simpatizantes de las manifestaciones propalestinas de la Universidad Columbia por presuntamente ser el «brazo propagandístico» de Hamás. Nueve ciudadanos estadounidenses e israelíes víctimas del ataque de Hamás les acusan de conocimiento previo del atentado de Hamás. Crédito foto: AFP

Un tribunal federal de Manhattan ha demandado este lunes a organizaciones y simpatizantes de las manifestaciones propalestinas de la Universidad Columbia por presuntamente ser el «brazo propagandístico» de Hamás y «empresa interna de relaciones públicas» en la ciudad de Nueva York y en el campus.

La demanda fue presentada por nueve ciudadanos estadounidenses e israelíes víctimas del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, entre ellos familiares de personas asesinadas o tomadas como rehenes, y dos afiliados a Columbia que denunciaron malos tratos allí.

Entre los acusados figura Mahmoud Khalil, que ayudó a dirigir las manifestaciones de Columbia y fue negociador entre los administradores de la universidad y la coalición de grupos estudiantiles y coacusado Columbia University Apartheid Divest.

Columbia, junto con otras universidades de la Ivy League, han sido escenario de protestas masivas a favor de Palestina tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023

Otros acusados son Within Our Lifetime-United for Palestine, Columbia Students for Justice in Palestine (CSJP), Columbia-Barnard Jewish Voice for Peace, y algunos de sus dirigentes. Sería ilegal que Hamás contratara directamente a una empresa de relaciones públicas en Estados Unidos o contratara a ejecutores para imponer su voluntad en las ciudades estadounidenses», decía la denuncia. «Sin embargo, esos son precisamente los servicios que los [grupos demandados] prestan a sabiendas a Hamás».

Los demandantes también acusaron a algunos grupos de tener conocimiento previo del atentado de Hamás. Citaron el momento y el contenido de las declaraciones realizadas poco antes, durante y después de que ocurriera, incluido un post de CSJP en Instagram tres minutos antes del ataque que decía «¡Hemos vuelto!».

Los abogados de Khalil han dicho que no tiene vínculos con Hamás. La administración Trump está tratando de deportar a Khalil, un residente legal permanente, que está detenido en Luisiana. Mark Goldfeder, abogado del National Jewish Advocacy Center que representa a los demandantes, dijo en un correo electrónico que las actividades de coordinación de los demandados eran conocidas porque lo han dicho repetidamente. «No hay nada malo en ser pro-palestino, y el discurso pro-Hamas sigue siendo un discurso protegido en la mayoría de los contextos», comentó . «La cuestión aquí es el apoyo material y la coordinación con una organización terrorista extranjera designada».

La demanda civil acusa a los demandados de violar la legislación antiterrorista de Estados Unidos y el derecho de gentes, y solicita indemnizaciones no especificadas, daños y perjuicios punitivos y triples. Se presentó tres días después de que Columbia aceptara modificar sus políticas en materia de manifestantes y seguridad, e iniciara una revisión de los programas académicos sobre Oriente Medio en varios departamentos. Los cambios formaban parte de un esfuerzo por restaurar 400 millones de dólares de financiación federal que el presidente estadounidense Donald Trump retiró por acusaciones de que Columbia toleraba el antisemitismo.

Profesores demandan a la Administración de Trump

Grupos que representan a profesores de la Universidad de Columbia demandaron el martes a la Administración Trump por su esfuerzo para obligar a la universidad a endurecer las reglas sobre las protestas en el campus y poner un departamento de estudios de Oriente Medio bajo supervisión externa, entre otras medidas, cancelando 400 millones de dólares en fondos federales y amenazando con retener miles de millones más en el futuro.

«Esta acción desafía el esfuerzo ilegal y sin precedentes de la administración Trump para dominar la autonomía académica de una universidad y controlar el pensamiento, la asociación, la erudición y la expresión de sus profesores y estudiantes», dijo la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y la Federación Estadounidense de Profesores en su demanda ante el Tribunal Federal de Manhattan.