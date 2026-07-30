Delegación uruguaya en Israel, en el día más duro de la agenda

Los 8 senadores, 4 diputados y 1 intendente uruguayos, todos de partidos de oposición que se hallan de visita en Israel invitados por la Embajada israelí en Uruguay, visitaron hoy algunos de los escenarios del horror del 7 de octubre.

El diputado Juan Martín Rodríguez expresó en sus redes sociales: “Visitamos el Bosque Re’im, donde en la mañana del 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás asesinaron y secuestraron a más de 400 jóvenes, que no hacían otra cosa más que divertirse en el Festival Nova. Hoy aquí, se levanta un memorial a las víctimas, que nos recuerda las atrocidades que puede cometer el ser humano motivado por fundamentalismos ideológicos y religiosos.”

Afortunadamente, ya no olerán el hedor de la muerte, pero verán algunas de sus marcas en el kibutz Nir Oz, donde más de 1 de cada 4 habitantes fue asesinado o secuestrado, todas las casas menos 6 fueron atacadas y numerosas de ellas quedaron destruidas, y los cientos de fotos de jóvenes asesinados en el festival Nova, convertido ahora en un museo recordatorio al aire libre.

No verán a los miles de jóvenes corriendo desesperados para huir. Pero podrán imaginarlos.

En Nir Oz, estimamos que los llevarán a ver la casa de la familia Bibas, de la que fueron secuestrados Shiri y sus pequeños Ariel y Kfir, envueltos en una manta con la que su madre, con mirada desesperada, intentaba protegerlos, y por separado Yarden, que después de un largo cautiverio volvió a Israel y confirmó definitivamente que su esposa y sus hijos, los amores de su vida, no volverían jamás.

Quizás les mostrarán la casa de la que fueron secuestrados los Cunio, varios miembros de una familia que afortunadamente volvieron pero que nunca podrán ser los mismos que antes, muy especialmente porque entre los secuestrados estaban las pequeñas Ema y Yuli de tan solo 3 años y su prima Emilia de 6.

Y tanto más…

Y los llevarán al lugar que se recordará por siempre como el sitio del más cruento atentado en la historia de Israel, un festival musical convertido en carnicería de casi 400 jóvenes que mientras bailaban y escuchaban música, fueron sorprendidos por terroristas. Nova, escenario de horror.

Pero el mensaje central no será la muerte. Los relatos al respecto tendrán, como siempre, el objetivo de explicar con qué lidia Israel, por qué tiene que ser fuerte, por qué estalló la guerra, una guerra que le fue impuesta a Israel. El mensaje central será que eso no derrotará a Israel y que el Estado judío seguirá adelante.

Los parlamentarios que viajaron a Israel, lo saben. Ahora lo comprenderán más cabalmente.

Es que lo verán, porque los escenarios del ataque son ya una cita ineludible para quien va a Israel y quiere conocer la realidad. Pero no paralizan a Israel y no pueden ser su esencia.

Y el hecho es que también visitan sitios relacionados a la innovación que caracteriza a Israel y simboliza su empuje, al estudio y el avance. Escucharán a israelíes no judíos que son miembros de minorías absolutamente integradas. Y tanto más.

En el terreno, conocerán la compleja realidad de Israel.

Y con su sola presencia, dejarán en claro que no es cierto que Israel está solo en el mundo. Que los problemas no son pocos y que sigue habiendo quienes no quieren ver la realidad con la que lidia el Estado judío, como lamentablemente aquellos legisladores del Frente Amplio que fueron invitados a participar y optaron por no hacerlo. Pero están quienes sí consideran que es importante escuchar al lado israelí. Quizás con oído crítico y reservas. No hay problema. Pero directo, mirándole a los ojos, entendiendo que no se pueden quedar con la propaganda de Hamas repetida por todos aquellos que lo único que hacen es acusar a Israel.