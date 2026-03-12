Del torneo en Australia al dilema del exilio

La participación de la selección femenina de fútbol de Irán en la Copa Asiática disputada en Australia terminó convirtiéndose en una historia que excede al deporte. Lo que comenzó como una competencia internacional derivó en una crisis política y humanitaria que dejó a varias jugadoras frente a una decisión extrema: pedir asilo en el extranjero o regresar a un país donde temen represalias.

La tensión comenzó durante el torneo cuando algunas jugadoras iraníes se negaron a cantar el himno nacional antes de un partido. Ese gesto fue interpretado como una señal de protesta contra el régimen iraní y contra el contexto político que vive el país. La reacción en Irán fue inmediata: medios estatales y autoridades las calificaron de “traidoras”, generando temores de posibles castigos si regresaban al país.

La situación se agravó porque las futbolistas viajaban con supervisores y responsables vinculados a la federación iraní, que controlaban estrictamente sus movimientos. Según reportes periodísticos, las jugadoras tenían poca libertad para salir del hotel o comunicarse libremente durante la competencia.

En ese contexto, algunas comenzaron a explorar la posibilidad de pedir protección al gobierno australiano.

La crisis estalló cuando cinco jugadoras lograron salir del hotel donde se alojaba la delegación y solicitaron protección a las autoridades australianas. La policía las trasladó a un lugar seguro mientras se analizaban sus solicitudes de asilo.

Poco después, el gobierno de Australia confirmó que había otorgado visas humanitarias temporales a cinco futbolistas:

Fatemeh Pasandideh

Zahra Ghanbari

Zahra Sarbali

Atefeh Ramazanzadeh

Mona Hamoudi

Las visas les permiten permanecer en el país y abrir un camino hacia la residencia permanente.

Con el paso de las horas, otras dos integrantes de la delegación —una jugadora y una miembro del cuerpo técnico— también decidieron quedarse en Australia, lo que llevó el número total de solicitantes de asilo a siete.

Sin embargo, la situación cambió inesperadamente cuando una de las mujeres que había pedido asilo decidió retractarse y contactar a la embajada iraní para regresar a su país.

Ese cambio de decisión generó un problema de seguridad: al comunicarse con el consulado iraní reveló indirectamente la ubicación donde se encontraban las otras jugadoras que estaban bajo protección. Las autoridades australianas tuvieron que trasladarlas nuevamente a otro lugar para garantizar su seguridad.

Finalmente, seis integrantes de la delegación permanecieron en Australia buscando protección, mientras el resto del equipo regresó a Irán junto con los dirigentes y supervisores.

El gobierno iraní reaccionó con dureza. Autoridades deportivas y judiciales denunciaron que las solicitudes de asilo formaban parte de una “conspiración enemiga” y presionaron a las jugadoras para que regresaran.

También hubo denuncias de amenazas y presión sobre las familias de las futbolistas que se quedaron en Australia, una práctica que organizaciones de derechos humanos han señalado en otros casos de atletas iraníes que han criticado al régimen.