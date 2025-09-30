Yo no digo genocidio porque creo que no estamos ante uno. Si genocidio es terminar sistemáticamente con una raza, lo de Israel no es un genocidio, pues hay árabes y palestinos que viven en ese país con normalidad.

Andan queriendo que uno diga genocidio por obligación. Me recuerda al chiste de aquel hombre al que su peluquero empujaba la cabeza con el dedo anular para que la ladeara y el cliente se resistía con todas sus fuerzas. Terminaban peleando. Después, el peluquero tomaba aire y le preguntaba, serenándose: “¿Sería tan amable el caballero de ladear la cabeza para que yo le pueda cortar el pelo en esa zona?” y el hombre respondía: “Sí, pero por cojones, no”.

Para la izquierda, hay que decir genocidio en lo de Israel para seguir siendo un ciudadano y, si no pronuncia la palabra, uno se convierte en un paria. Yo no digo genocidio porque creo que no estamos ante uno. Si genocidio es terminar sistemáticamente con una raza, lo de Israel no es un genocidio, pues hay árabes y palestinos que viven en ese país con normalidad. Algunos campan a sus anchas por el Parlamento. Si genocidio es terminar sistemáticamente con los habitantes de un país, lo que ya supondría una extensión del término, lo que hace Israel tampoco sería un genocidio, pues podría haber matado más en menos tiempo, por mucho que hayan muerto miles. Así que no veo el genocidio, y he de decirlo a riesgo de convertirme en una suerte de apestado negacionista. Sí que la intervención de Netanyahu en Gaza plantea cuestiones éticas y podría discutirle si terminar con Hamás, que era un objetivo comprensible de la guerra, está cumplido una vez que la banda-estado terrorista carece de capacidad militar para dañar a Israel.

Podríamos hablar de los errores, de la dimensión de la destrucción de Gaza que difícilmente se puede comprender, pero para entendernos tendríamos que citar también la culpa de Hamás que ha desaparecido del debate. Se alude, como mucho, a la proporcionalidad de la respuesta al ataque del 7 de octubre del 2023 en la que no cabe una proporcionalidad, pues según el ojo por ojo, para ser proporcional, Israel tendría que haber entrado en Gaza con miles de soldados, haber matado, torturado, violado, mutilado, quemado vivos a 1.200, herido a otros cuantos y secuestrado a cientos. Si la manipulación de la izquierda logra que no se hable de cómo Hamás diseñó su operación para que Israel masacrara a su propio pueblo y despertar la simpatía propalestina que consigue en flotillas que estiran el verano y bailes de Barbie Gaza. Si no atendemos a que convierte colegios, hospitales y guarderías en campos de batalla para hacer de sus ciudadanos mártires grabados en videos en 4K, si no entendemos que se roba la ayuda humanitaria y se mata de hambre a la población para conseguir fotos de niños famélicos, no podremos disponer de un mínimo contexto para discutir sobre la crueldad de Israel -¿valen la pena tantos muertos?, creo que es evidente que no-, con un mínimo de perspectiva. Sin nombrar a Hitler, la liberación de Europa hubiera sido un genocidio y los niños muertos serían culpa de los aliados.