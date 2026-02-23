Decenas de enviados de la ONU a Israel en una misión de investigación sobre el 7 de Octubre

Entre otros lugares, la delegación visitó la región fronteriza de Gaza, donde conocieron los horrores de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. La mayoría de los embajadores participantes nunca habían estado en Israel.

Decenas de enviados ante las Naciones Unidas se encuentran en Israel como parte de una misión de investigación organizada por el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, que incluye visitas a Jerusalem y la frontera sur con la Franja de Gaza.

El domingo, la delegación visitó la región de Gaza, donde «conocieron los horrores de los [ataques] del 7 de octubre y las historias de heroísmo de nuestro pueblo», escribió Danon en una publicación en X.

Los embajadores visitaron el lugar del festival Nova, la base Nahal Oz de las Fuerzas de Defensa de Israel y el kibutz Kfar Aza, donde un total de 493 personas fueron asesinadas por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

«Quien escuche estos testimonios y mire a los ojos a las familias de las víctimas no podrá volver a la tranquilidad diplomática», declaró Danon, añadiendo que la visita «valió más que mil conversaciones» en las Naciones Unidas.

Los enviados también recorrieron el cercano cruce de Kerem Shalom para observar los camiones de ayuda que entran a diario, declaró Danon.

“Israel ha sido acusado de impedir la entrada de ayuda humanitaria”, continuó el alto diplomático israelí. “Dejé claro que mientras Hamás esté en el poder, no habrá futuro para la reconstrucción de Gaza”.

“El esfuerzo internacional debe centrarse en un solo objetivo: eliminar a la organización terrorista Hamás de la ecuación”, concluyó Danon.

La semana pasada, la delegación recorrió Jerusalem, donde visitaron la antigua Ciudad de David, la Ciudad Vieja y el Muro de las Lamentaciones, entre otros sitios del patrimonio judío, según Danon en una publicación aparte.

“Conmovedor visitar el Camino de Peregrinación en la Ciudad de David con una delegación de embajadores de todo el mundo, en el lugar donde la historia del pueblo judío está grabada en piedra”, tuiteó Danon.

La delegación, que incluye enviados de la ONU de Italia, Australia, Rumania, Bulgaria, Chipre y Albania, así como de seis países africanos, tres latinoamericanos, cinco países insulares del Pacífico y Papúa Nueva Guinea, llegó a Israel después de que Danon los guiara en un recorrido por Auschwitz-Birkenau y sitios relacionados con el Holocausto en Polonia a principios de la semana pasada.

Como parte de la visita al Estado judío, también tienen previsto reunirse con altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog, según un comunicado de la oficina de Danon.

La mayoría de los embajadores participantes nunca habían estado en Israel y, además, habían visitado Polonia por primera vez como parte de la misión de investigación, según declaró Danon a JNS la semana pasada. Añadió que su asistencia representaba un «cambio de fase» en las relaciones diplomáticas de Jerusalem ante las Naciones Unidas tras la implementación del alto el fuego entre Hamás e Israel en Gaza el 10 de octubre.

El Estado judío ha sido objeto de duras críticas e intentos de aislarlo en la ONU durante la guerra que estalló tras el ataque de Hamás a Israel.