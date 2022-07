“De números a nombres”: la plataforma que cruza fotos del Holocausto con la actualidad

Visavis

Daniel Patt, un ingeniero de software estadounidense, creo una plataforma que permite escanear y reconocer rostros en fotos anteriores a la Segunda Guerra Mundial y vincularlas con personas en la actualidad.

La plataforma, llamada “From Number to Names” (De números a nombres) es gratuita y de fácil uso, aunque no es perfecta, aclaró The Times of Israel.

El proyecto es sin fines de lucro y ya fue utilizado por el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (USHMM).

Patt, que tenía nueve años cuando empezó la guerra, tiene un interés particular por el tema: tres de sus cuatro abuelos son sobrevivientes del Holocausto en Polonia. Además, se escapó de su ciudad natal, Zamosc (Polonia), con su papá y sus hermanos, aunque su mamá fue asesinada por los nazis.

“Comencé este proyecto después de visitar el Museo de Historia de los Judíos Polacos en Varsovia, Polonia, en 2016” mencionó el hombre, que continuó: “No podía evitar la sensación de que potencialmente había pasado por delante de una foto de un miembro de la familia sin siquiera saberlo”.

Según Patt, el museo que visitó está lleno de fotos de sobrevivientes y víctimas, pero “solo había un puñado de nombres para acompañarlos”.

En referencia al futuro, el ingeniero dijo que le gustaría que la plataforma “se convierta en un vehículo para la educación sobre el Holocausto” y sentenció que los alumnos podrían tener “la oportunidad de contribuir directamente en el registro histórico”.