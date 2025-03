De esperanza mundial a activista antiisraelí: la transformación surrealista de Greta​

Greta Thunberg fue la persona del año de la revista “Time”, mencionada como candidata al Premio Nobel de la Paz e inspiró al mundo en su lucha contra la crisis climática. Sin embargo, después de la masacre del 7 de octubre, la joven sueca decidió ponerse una keffiyeh y embarcarse en una campaña obsesiva contra Israel. ¿Cómo explicó su decisión de abordar temas políticos no relacionados con el medio ambiente y cómo afectan sus acciones a la lucha por el planeta?​

Greta Thunberg sacó a millones de personas a las calles de todo el mundo para manifestarse por un futuro verde para la Tierra. Protestó contra empresas contaminantes en varios países y, en ocasiones, fue detenida durante las manifestaciones. Pero después del ataque terrorista liderado por militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023, la joven sueca cambió, y gran parte de su ira se dirige ahora contra Israel.​

Lleva un keffiyeh, se fotografía con banderas palestinas, acusa a Israel de “genocidio” y prácticamente ignora a Qatar, el país que durante años transfirió dinero a Hamás, dinero obtenido de las ganancias de la venta de su petróleo y gas natural, combustibles cuya quema provoca la emisión de gases de efecto invernadero y, como resultado, el calentamiento global, contra lo cual Thunberg ha protestado durante años.​

En manifestaciones y protestas, ella pide “liberar a Palestina”, detener el armamento de Israel e imponerle un alto el fuego permanente. Cabe mencionar que es difícil escuchar de ella un llamado a liberar a los rehenes israelíes en manos de los militantes en la Franja de Gaza, o una condena al ataque terrorista en el sur de Israel que inició la guerra.​

Tras las acciones de Thunberg, se le ha acusado de dañar la importante lucha contra la crisis climática. La sueca ha abandonado así la causa que lideraba, y ha pasado de ser una líder en consenso mundial a una joven controvertida, que prácticamente ignora los crímenes de los militantes de Hamás.​

Debido a que le pareció más importante protestar contra Israel, Thunberg no se molestó en asistir a las conferencias climáticas de 2023 y 2024, que se llevaron a cabo en Dubái y Bakú, respectivamente. La activista climática le dio la espalda a sus seguidores, y además de su protesta antiisraelí, que no ha abandonado, también ha provocado indignación en otros lugares.​

En noviembre pasado, Thunberg visitó áreas habitadas por kurdos en Turquía, lo que provocó gran indignación en el país, después de que escribiera en contra del gobierno de Erdogan. Entre otras cosas, escribió sobre el daño ambiental en una región donde viven muchos kurdos: “La deforestación, la entrega de áreas a empresas mineras y los incendios son solo algunas de las herramientas utilizadas en los ataques continuos contra los kurdos. Estas acciones a menudo conducen a la destrucción de comunidades locales y la biodiversidad, así como al desplazamiento forzado”.​

Posteriormente, instó a Turquía a cambiar su actitud hacia los kurdos. “Turquía debe aclarar su posición hacia los kurdos y otros grupos minoritarios garantizando sus derechos en la constitución”, escribió. “El gobierno continúa utilizando el ‘terrorismo’ como excusa para silenciar a sus oponentes políticos. Decenas de miles de personas políticamente activas permanecen encarceladas sin juicios justos. Organizaciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ONU y Amnistía Internacional lo han condenado y han pedido su liberación. Para una paz sostenible y un futuro justo, se deben respetar los derechos de los kurdos a la libertad y la autonomía, y poner fin a los ataques violentos contra el Kurdistán”.​

Después de provocar indignación en Turquía, pasó a apoyar la independencia del Sahara Occidental, lo que provocó enojo en Marruecos. Greta Thunberg se fotografió con la bandera del Sahara Occidental, enfatizando la importancia de reconocer la lucha de los habitantes de la región por la justicia y los derechos humanos. Señaló que la indiferencia de la comunidad internacional hacia la situación en el Sahara Occidental es inaceptable, y pidió una acción global por una solución justa. Aquí también, se trata de una lucha política que no está relacionada en absoluto con el clima. Además de estas luchas, también se las arregló para condenar a las autoridades en Azerbaiyán y acusarlas de “limpieza étnica” y otros crímenes contra los armenios, e incluso protestar contra el gobierno de Georgia por “justicia, libertad y democracia” tras la crisis política local.​

Quien pensó que Thunberg había abandonado la lucha antiisraelí en ese período, se equivocó. Continuó publicando fotos de banderas palestinas y carteles en apoyo a los residentes de la Franja de Gaza en sus protestas semanales en Estocolmo. El mes pasado, regresó a Dinamarca, donde participó en una protesta violenta contra la empresa naviera Maersk. La joven sueca y otros activistas antiisraelíes interrumpieron las actividades de la sede de la empresa, alegando que transporta armas a Israel en sus barcos. Pidió a la empresa cancelar todos los contratos e inversiones relacionados con lo que ella llamó “genocidio y ocupación en Palestina”. Thunberg y unos 20 manifestantes más fueron detenidos y liberados poco después.​

Mientras tanto, continúa publicando mensajes antiisraelíes a sus 14 millones de seguidores en Instagram y a millones más en otras redes sociales, incluyendo llamados a protestar y actuar contra Israel.

Ascenso meteórico a la conciencia pública

Greta Thunberg es hija del actor Svante Thunberg y de la cantante de ópera Malena Ernman, quien representó a Suecia en Eurovisión 2009. En el verano de 2018, con tan solo 15 años, Greta inició una protesta en solitario frente al parlamento en Estocolmo. Cada viernes acudía con un pequeño cartel que decía en sueco: “Huelga escolar por el clima”. Poco a poco, otros jóvenes se unieron a su protesta en la capital sueca, y posteriormente, inspiró a multitudes en todo el mundo a manifestarse por el clima. Se reunió con diversos líderes mundiales y participó en varias protestas internacionales.

El punto culminante de su protesta fue en septiembre del año siguiente, cuando millones de jóvenes salieron a las calles en ciudades principales de todo el mundo para manifestarse por el clima. La joven sueca encabezó una protesta en la que participaron cientos de miles en Nueva York, a donde llegó en un barco impulsado por energía solar para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a un vuelo transatlántico.

En diciembre de 2019, Thunberg fue elegida Persona del Año por la revista “Time”. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien Greta miró con desdén durante su estancia en la ONU en Nueva York, se burló de la joven sueca diciendo: “Relájate, ve a ver una película”. Trump, posiblemente el primero en percibir que Thunberg podría ser “algo problemática”, añadió: “Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira, luego ir con una amiga a ver una buena película antigua”.​

Thunberg incluso fue nominada en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz por su activismo climático, aunque el comité prefirió a otros candidatos en su lugar.​

Ya no es un modelo a seguir

Menos de dos semanas después de la masacre del 7 de octubre, la joven sueca escribió en Instagram: “Hoy mostramos solidaridad con Palestina y Gaza. El mundo debe alzar la voz y pedir un alto el fuego inmediato, justicia y libertad para los palestinos y todos los civiles afectados”. No mencionó en absoluto a las víctimas israelíes. Estas declaraciones antiisraelíes, tras el ataque más brutal contra el pueblo judío desde el Holocausto, provocaron una gran indignación en Israel, y Thunberg, quien hasta entonces era considerada una pionera por un futuro mejor, fue eliminada de los libros de texto del Ministerio de Educación.​

Usuarios israelíes en las redes sociales expresaron su enojo, argumentando que sus palabras equivalían a un apoyo al grupo terrorista Hamás. La tuitera “la solidaria” comentó: “Niños autistas (Thunberg ha declarado estar en el espectro autista) fueron asesinados por Hamás y marcados como objetivos militares legítimos, solo por ser judíos. Tu incapacidad para reconocer este hecho es prueba de tu antisemitismo, no tu estúpido peluche” (refiriéndose al pulpo de peluche que apareció en la foto de Greta en su publicación inicial, que podría interpretarse como un símbolo antisemita).​

Thunberg se obsesionó con la causa palestina, y en las manifestaciones, en lugar de hablar sobre el calentamiento global y la crisis climática, la contaminación que mata a millones cada año o sobre países que continúan produciendo petróleo (como Irán, Irak y Qatar), hablaba repetidamente contra Israel. En una ocasión, durante una manifestación en Ámsterdam en noviembre de 2023, un hombre se acercó al escenario y le dijo que había asistido a una protesta ambiental, no política. En respuesta, ese hombre fue retirado del escenario por la fuerza, y Thunberg dijo al público: “No hay justicia climática en tierras ocupadas”.​ElHuffPost

En el público, algunos manifestantes ondeaban banderas de Palestina y Thunberg fue vista con un pañuelo palestino. Intentó explicar su postura, diciendo: “Como movimiento por la justicia climática, debemos escuchar las voces de los oprimidos y de aquellos que luchan por la libertad y la justicia. De lo contrario, no puede haber justicia climática sin solidaridad internacional”. Nuevamente, no hizo ninguna referencia al ataque terrorista de los militantes de Hamás que desencadenó la guerra. ¿Por qué? Quizás le resultaba conveniente ignorar el ataque mortal y ponerse del lado de los residentes de la Franja de Gaza, algunos de los cuales, como se ha descubierto, ayudaron a los militantes, entre otras cosas, escondiendo a los secuestrados en sus hogares o ocultando a los militantes y sus armas.​

No terminó en Ámsterdam. Thunberg continuó con declaraciones duras contra Israel, que seguramente provocaron gran alegría en Teherán, Doha y en los lugares donde se escondían los líderes de Hamás. Durante una protesta pro-palestina en Estocolmo en noviembre de 2023, pidió “desmantelar el sionismo”.​

Durante todo ese tiempo, continuó usando el pañuelo palestino alrededor de su cuello y expresándose repetidamente contra Israel, posando junto a carteles antiisraelíes y banderas de Palestina, y afirmando que había un “genocidio” en Gaza. En mayo del año pasado, asistió a un evento no político en Suecia: Eurovisión. Participó en una protesta en Malmö, donde también fue detenida después de alterar el orden. En las imágenes de ese evento, se la vio siendo llevada por dos policías, con un gran pañuelo palestino alrededor de su cuello. Se trataba de una protesta en la que se ondearon banderas de Palestina y se corearon consignas contra Israel y también contra el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Unos meses después, fue detenida nuevamente, esta vez en Copenhague, también durante una protesta antiisraelí.​

“No es una cuestión de derecha o izquierda”

Como resultado de las acciones de Thunberg, se le acusa de dañar la importante lucha contra la crisis climática. La joven que inspiró a millones en todo el mundo, que se pronunció contra empresas contaminantes y clamó por un futuro mejor, ha abandonado así la lucha que lideraba y se ha transformado de una líder en consenso mundial a una joven controvertida, que en la práctica ignora los crímenes de los terroristas de Hamás, quienes asesinaron, violaron y secuestraron a israelíes el 7 de octubre.

En el último año y medio casi no hay grandes manifestaciones por el clima y el planeta en todo el mundo, salvo protestas relativamente pequeñas con decenas o cientos de participantes. Trump regresó a la Casa Blanca, y a diferencia de su mandato anterior —cuando los activistas climáticos liderados por Thunberg salieron en masa a las calles— esta vez sus pasos antiambientales han pasado relativamente desapercibidos. Los líderes mundiales avanzan lentamente, si es que lo hacen, y ahora parece que no hay nadie que pueda liderar una protesta climática global como lo hacía la antigua Greta.

“A pesar de que Greta es una figura reconocida al frente de la lucha, casi no tiene influencia en lo que es esencial: los esfuerzos por frenar la crisis climática mundial. Con ella o sin ella, la crisis climática continuará afectando a Oriente Medio, que se calienta a un ritmo considerable y de los más altos en comparación con otras regiones del mundo.”

¿Cuánto daño está causando Greta a la lucha contra la crisis climática debido a sus posiciones políticas tajantes? “La influencia del individuo común es, al final, mínima. Aunque Greta tiene un historial en el tema del cambio climático, no es lo principal”, dice el Dr. Adi Levi, jefe del programa de sostenibilidad en el entorno urbano y rural del Colegio Académico Ahva. “Lo importante es lo que puede hacer que el entorno de vida de las próximas generaciones sea inhabitable, a menos que potencias como India, China y Estados Unidos, junto con varias corporaciones globales, tomen medidas significativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles. Ahí reside el poder para el cambio esperado.”

“Estoy de acuerdo en que es doloroso ver a alguien que está al frente de una lucha que es científica en su base, hacer lo que hace. Sin embargo, en mi opinión, no tiene casi impacto”, añade. “Es importante seguir promoviendo los planes de preparación en Israel para la crisis climática, con todas sus implicaciones. Cabe señalar que Greta adopta un enfoque de intimidación y victimización, una forma de expresión que no todos aceptan, y yo mismo me siento menos identificado con ella. Sistemáticamente, la intimidación no funciona. Al contrario, crea un efecto de ‘viene el lobo’ a largo plazo, lo que refuerza el argumento de que las acciones antiisraelíes de Greta no llevarán a un impacto amplio en el contexto de la lucha contra el cambio climático.”

Él dice que “en cualquier caso, es importante dejar claro que, aunque Greta es una figura conocida que estuvo y está al frente de la lucha, casi no tiene influencia sobre lo que es esencial: los esfuerzos por frenar la crisis climática global. Además, su involucramiento en la política regional-local no ayuda al propósito por el cual salió a las calles. Con ella o sin ella, la crisis climática seguirá afectando a Oriente Medio, que se calienta a un ritmo considerable y de los más altos en comparación con otras regiones del mundo —con climas extremos y olas de calor que lo azotan tanto en verano como en invierno, como experimentamos esta semana.”

“Al final, lo importante es la esencia de la crisis climática y sus consecuencias. No se trata de una cuestión de derecha o izquierda”, comenta. “Ella es, sin duda, una figura icónica de la lucha pública, pero nada más allá de eso. Incluso si algún día enarbola la bandera de Israel, eso no cambiará en absoluto la acción para enfrentar la crisis climática. En Israel, por ejemplo, se ha duplicado el número de personas afectadas en su salud debido a las emisiones contaminantes provenientes, entre otras cosas, del transporte y la quema ilegal de residuos. Es importante dejar claro que la situación lamentable a la que hemos llegado en términos de protección ambiental no está relacionada con la declaración de tal o cual famoso, sino con el comportamiento de actores mucho más influyentes: los responsables de tomar decisiones.”

¿Y qué piensa el público israelí?

En diciembre de 2023, a raíz de las actividades de destacados activistas climáticos contra Israel en el contexto de la guerra, la organización “Tzalul” impulsó una encuesta en colaboración con la empresa “Geocartografía” sobre las posturas del público en relación con la importancia de la lucha contra la crisis climática y las actitudes hacia las organizaciones ambientales y climáticas israelíes e internacionales.

La encuesta encontró que las posturas de dos tercios del público israelí respecto a la importancia de la lucha contra la crisis climática no se vieron afectadas por declaraciones de activistas del movimiento climático mundial en contra de la política israelí. Sin embargo, en aproximadamente una cuarta parte del público israelí, dichas declaraciones influyeron negativamente en la percepción de la importancia de la lucha.

En consecuencia, la encuesta halló que alrededor de dos tercios del público no cambiaron su postura respecto a las organizaciones ambientales y climáticas israelíes, mientras que la postura de aproximadamente una cuarta parte del público cambió para peor. En cuanto a las organizaciones ambientales y climáticas internacionales, la encuesta mostró que alrededor del 50% del público en Israel no cambió su postura hacia ellas, mientras que el 50% restante sí cambió su postura para peor.

La encuesta reveló que para dos tercios del público, la lucha contra la crisis climática es personalmente importante. Sin embargo, más del 50% del público religioso y ultraortodoxo informó que dicha lucha no es importante para ellos.

“Desde que realizamos la encuesta ha pasado más de un año, y en ese tiempo hemos visto fenómenos locales y globales que deberían preocuparnos mucho, como el ascenso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y la cancelación de cientos de directrices y decretos ambientales, así como la retirada de todos los acuerdos climáticos de EE.UU., incluido el Acuerdo de París de 2015”, dice Mor Gilboa, director general de la organización “Tzalul”.

Según él, “también en Israel vemos un retroceso en el nivel de política ambiental: un fuerte deseo en la Oficina del Primer Ministro de aumentar la cantidad de transporte de petróleo de EAPC (la compañía de oleoductos de Israel) en el Mediterráneo y en el Golfo de Eilat, a millones de toneladas de petróleo por año, así como el fomento y promoción de perforaciones de exploración de gas y petróleo en el Mediterráneo, a pesar de la amenaza implícita que ello representa para la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. También hemos visto la cancelación de legislación ambiental como el impuesto a los utensilios desechables y una ineficacia general en el avance de la ley climática, en el manejo de la crisis de residuos, en la preparación para desastres petroleros en el mar, entre otros”.

Gilboa explica que también a nivel ciudadano, en Israel y en el mundo, se ven menos eventos de protesta grandes como los que ocurrieron tras los Acuerdos de París, cuando existía la esperanza de que la humanidad pudiera detener el calentamiento global antes del año meta: 2030.

“A medida que nos acercamos a ese año, y a medida que los científicos y el público consciente comprenden que los esfuerzos no están logrando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al nivel requerido antes del punto de no retorno, es posible que esto también afecte la motivación del público”, dice Gilboa.

¿Hasta qué punto influyen figuras como Greta, o Trump (aunque en sentidos opuestos), en la opinión pública?

“No hay duda de que los formadores de opinión, diseñadores de políticas y personas influyentes en la conciencia pública pueden impactar positiva o negativamente en cualquier lucha”, dice Gilboa. “Cuanto más se expresan y difunden opiniones negativas, más se genera un efecto contrario que influye en parte del público, especialmente en los indecisos y no convencidos, y también puede dar impulso a políticas antimedioambientales y anti climáticas, y convertirse en un mal ejemplo a seguir por parte de líderes y otros formadores de opinión”.