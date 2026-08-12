Nuevos datos nutricionales recopilados con participación de UNICEF reavivan el debate sobre la situación alimentaria en Gaza y las acusaciones contra Israel. Las cifras muestran una marcada reducción de la desnutrición aguda infantil, mientras el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, sostiene que los resultados contradicen las denuncias de que Israel estaría provocando deliberadamente una hambruna

El embajador de ese país ante las Naciones Unidas dijo que los nuevos datos, que muestran una fuerte reducción de la desnutrición infantil en Gaza , desmienten las acusaciones formuladas durante la guerra de que Israel hubiera matado de hambre deliberadamente a los habitantes de Gaza, y calificó esas afirmaciones de «calumnia sangrienta» alimentada por figuras de Hamás.

Las declaraciones del embajador Danny Danon se producen tras la publicación de un estudio respaldado por la ONU que muestra que la desnutrición aguda entre los niños pequeños de la Franja de Gaza ha bajado a niveles comparables o inferiores a los registrados antes de que estallara la guerra entre Israel y Hamás.

«Durante la guerra de Gaza, muchos países y muchos funcionarios de la ONU acusaron a Israel de haber matado de hambre a propósito a la población de Gaza. Eso fue una calumnia», declaró Danon a Fox News Digital. «Cuando respondimos a esas acusaciones y preguntamos a nuestros colegas de dónde sacaban esos datos, nos dijeron que se basaban en informes de Hamás».

Danon argumentó que las últimas cifras respaldadas por la ONU desmienten las afirmaciones anteriores sobre la hambruna y dijo que las cifras anteriores atribuidas a Hamás eran inventadas.

Un superviviente del atentado terrorista de Hamás en Israel arremete contra Mamdani por un vídeo «peligroso» sobre Netanyahu

«De cara al futuro, no deberíamos contar con una organización terrorista. Somos un país de confianza, compartimos información, compartimos preocupaciones sobre cuestiones humanitarias y no deberíamos colaborar con terroristas», dijo.

La encuesta nutricional SMART « Gaza » —coordinada por el Grupo Temático de Nutrición, liderado por UNICEF, y presentada por el Grupo Temático de Nutrición del Estado de Palestina el 22 de julio de 2026— evaluó a 1.335 niños menores de 5 años, abarcando regiones donde vive aproximadamente el 83 % de la población de Gaza.

Alrededor del 17 % de la población no pudo ser encuestada debido a limitaciones de seguridad y operativas.

La encuesta reveló que las tasas de desnutrición aguda oscilaban entre el 0,2 % y el 0,8 % según las mediciones de peso en relación con la estatura (WHZ) —estimadas a nivel mundial en un 0,5 %— y el 1,3 % según la circunferencia de la parte media del brazo (MUAC).

La Administración de Trump investiga a la UNRWA por la supuesta contratación de 1.500 terroristas

Los evaluadores llegaron a la conclusión de que «no había desnutrición aguda generalizada a nivel de la población», y señalaron que las tasas son bastante más bajas que las de los países vecinos, aunque siguen existiendo problemas persistentes como el retraso en el crecimiento, la escasa variedad en la dieta y las enfermedades.

Danon se refirió directamente a declaraciones anteriores de altos cargos internacionales, entre ellos el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

En una entrevista con la BBC en 2025 sobre el acceso a las fronteras, Fletcher dijo que 14 000 bebés corrían el riesgo de morir en menos de 48 horas si no recibían ayuda nutricional inmediata. Más tarde se aclaró que esa cifra se refería a una proyección a 11 meses para los niños en riesgo de desnutrición grave.

«Eso era falso y no pasó. Usar el hambre y a los bebés para difundir calumnias sangrientas contra Israel es indignante», dijo Danon sobre los comentarios de Fletcher.

El embajador destacó que « Israel » llevó un registro de los suministros de alimentos que llegaban al enclave durante todo el conflicto.

«En cuanto a los alimentos que llegan a Gaza, nos resultó muy fácil demostrarlo porque controlamos los puestos de control y contamos el número de camiones que entran», explicó Danon.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, publicó una carta muy dura en respuesta a las declaraciones que hizo ante el Consejo de Seguridad el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher.

«Sabemos lo que transportan. Por eso, sabemos que no falta comida en Gaza, y siempre nos aseguramos de que lleguen suministros suficientes. A juzgar por los últimos informes, la situación es mucho mejor de lo que esperábamos, y nos alegramos de ello. No queremos que haya hambruna en ningún lugar del mundo, y desde luego tampoco en nuestro propio patio trasero».

Danon también acusó a Hamás de apropiarse de las redes de distribución de ayuda para obtener beneficios económicos.

«Sabemos a ciencia cierta que Hamás se quedó con la ayuda y la vendió en el mercado, aprovechándose de la situación para inflar los precios», dijo. «Por eso estamos intentando colaborar con ONG en las que Hamás no se haya infiltrado. Queremos que las ONG puedan entregar ayuda y comida sin que Hamás se haga con el control de la misma».

Irán reafirma su apoyo a Hamás mientras Trump presiona para desarmar al grupo terrorista

La guerra estalló tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel y se prolongó durante dos años, hasta que entró en vigor un acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre de 2025.

Ahora, la región sigue sufriendo ataques militares, mientras que las negociaciones sobre el plan de paz y desarme de 15 puntos propuesto por EE. UU. parecen estar estancadas.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado la propuesta, diciendo que las fuerzas israelíes no se retirarán hasta que Hamás esté totalmente desarmado.

«Por desgracia, Hamás se hizo con el poder y lo convirtió en un Estado terrorista», dijo Danon.

«Nuestra visión sigue siendo la misma: no queremos controlar Gaza. Sin embargo, para que haya avances, Hamás tiene que desarmarse y no trasladar las armas de un almacén a otro».

«En cuanto a la situación alimentaria, vemos mejoras sobre el terreno», concluyó Danon. «Los precios en los mercados de Gaza han bajado muchísimo, lo que es el indicador más claro de que no hay escasez de alimentos».