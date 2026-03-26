DAIA presentó un protocolo de acción frente a agresiones antisemitas en eventos deportivos

El objetivo de este protocolo es prevenir, identificar y responder de manera efectiva a este tipo de hechos en ámbitos como estadios y competencias. La iniciativa, impulsada junto a instituciones comunitarias y deportivas, busca establecer pautas claras de actuación, reforzar la concientización y promover entornos más seguros e inclusivos frente al creciente antisemitismo en el deporte.

En las instalaciones de FACCMA (Federación Argentina de Centro Comunitarios Macabeos) en Buenos Aires, las autoridades de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) presentaron una guía de acción frente a agresiones antisemitas en contextos deportivos.

Representando a la Comisión Directiva de DAIA estuvieron presentes David Sznajderhaus, Gustavo Sakkal, León Chaia, Daniel Sztuwojner, y Manuel Schvarzman. Por el Centro de Estudios Sociales de DAIA (CES), lo hicieron, la Dra. Marisa Braylan y la Lic. Verónica P. Constantino.

Encabezados por el Director ejecutivo de FACCMA, Mariano Schoch, escucharon atentamente la propuesta los directores de distintas instituciones socio deportivas, entre ellos se encontraban, Alejandro Abramovich de Hebraica, Leonardo Senderovsky de Hacoaj, Diego Jaslovici, Kadima; Eduardo Fiszman, El Sosiego, Gabriel Lasry, Macabi, Javier Fajn de Círculo y Sergio País de El Venado.

Luego de intercambiar distintas experiencias sucedidas en el último año, David Sznajderhaus y Mariano Schoch explicaron de que manera fueron trabajando los hechos de antisemitismo en partidos, de fútbol, futsal, hockey con equipos o deportistas extracomunitarios. Luego de eso, las responsables del CES, Braylan y Constantino explicaron la metodología de trabajo.

¿Qué es el antisemitismo?

El antisemitismo es señalar, discriminar o atacar a alguien por el hecho de ser judío.

Tipo de hechos antisemitas

Expresiones verbales o escritas: son aquellas, palabras, insultos o cánticos que buscan ofender a los judíos en su identidad. Pueden estar dirigidos a una persona en particular o de manera general, a toda la Se pueden dar de manera presencial o mediante la utilización de dispositivos digitales.

Agresiones físicas: aquellos actos de violencia que buscan lesionar a personas o grupos de la comunidad judía (sean o no éstas personas integrantes de la misma).

Presencia de simbología antisemita: exhibición deliberada de banderas, carteles, vestimenta, pintadas, tatuajes, etc. que tienen por objeto ofender o atacar a miembros de la comunidad.

Otros: amenazas, daño a pertenencias, a la institución o cualquier otra acción o daño contra bienes o personas que integran el equipo representativo de la comunidad judía y cuya motivación sea el odio judeofóbico.