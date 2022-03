En el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el Centro Recordatorio del Holocausto e Instituto Italiano de Cultura invitan al evento “Custodiar la memoria histórica”, el próximo 9 de marzo a las 18 hs. en la Comunidad Israelita del Uruguay. Se conmemorará la presencia de la Mujer en la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda discriminación.

Recordamos y conmemoramos especialmente la presencia de la Mujer en la lucha contra el antisemitismo, el racismo y contra la discriminación y la intolerancia en todas sus expresiones. También queremos incluir en este momento de reflexión colectiva, a todos los grupos que siguen siendo susceptibles de ser excluidos y enfrentan oportunidades desfavorables.

Por todas esas personas que simbolizan o simbolizaron la resistencia, ratificamos nuestro compromiso y responsabilidad a educar sobre las causas y las consecuencias de tales delitos, así como a fortalecer la resiliencia de los más jóvenes contra las ideologías de odio, con el fin de construir sociedades más justas y equitativas.

Es por este motivo que los invitamos a participar de esta conmemoración el miércoles 9 de marzo a las 18.00 horas en la Comunidad Israelita del Uruguay (Canelones 1084 esq. Paraguay)

Se debe confirmar asistencia brindando con anticipación nombre y número de documento enviando mensaje a iicmontevideo@esteri.it

El pelo me ha crecido un poco. Me acuerdo cuando me lo cortaron. Me había dado mucha lástima, pero ahora me molesta este pelo que parece paja sucia. Siento unas ganas irresistibles de poder asearme un poco y peinarme; de reproducir alguno de los actos cotidianos que no apreciamos en nuestra vida porque nos son naturales, como el aire que respiramos, pero que una vez quitados nos revelan toda su importancia…

…Con todas mis fuerzas hago lo posible por poder lavarme con la nieve y luego me peino haciéndome la ilusión de que estoy en mi tocador, antes de la guerra, y es como si recuperara algo de mi condición de mujer”

(Ana Benkel Vinocur sobreviviente de Auschwitz, “Un libro sin Título”1972 ) – Museo de la Shoá de Uruguay

Invitan:

Istituto Italiano di Cultura – Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay – Museo de la Shoá de Uruguay