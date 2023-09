Curso Talmud y Derecho por zoom desde la Universidad Católica del Uruguay

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

El lunes 16 de octubre comienza un nuevo curso de las clases de “Talmud y Derecho” organizadas por la Facultad de Derechos y Ciencias Humanas de la UCU. Este año el título del curso será “La Guerra y la Paz” y serán 8 clases impartidas por zoom hasta el 4 de diciembre, entre 19.30 y 21 hs.

Corría el año 2001 cuando las clases de “Talmud y Derecho” comenzaron en el Centro de Postgrados de la Facultad de Derecho, Universidad de la República. Hay tres Tomos de estas clases, publicados por la Editorial Fundación de Cultura Universitaria.

Desde que ingresé a la Facultad de Derecho me prometí a mi misma estudiar el Talmud hasta poder llegar a enseñar la Biblia y el Talmud como Fuentes de Derecho del mundo occidental. Toda mi vida la he dedicado a estudiar para cumplir mi promesa. Con Rabinos y maestros de todas las tendencias posibles. Sumergiéndome en bibliotecas públicas cuando estaba de viaje. Participando de grupos de estudio de Talmud donde podía.

La Biblia Hebrea, el Primer Testamento, contiene leyes sobre todo lo que los seres humanos pueden y no pueden hacer y hasta de lo que deben y no deben pensar. Hay mandamientos como “Amarás a tu prójimo” o “No codiciarás”; que sólo se pueden realizar con el pensamiento. En el mundo occidental los hebreos, también los romanos, radicaban la memoria en el corazón, no conocían las funciones del cerebro. El Deuteronomio ordena guardar los mandamientos “en tu boca” (para que los recites) “y tu corazón” (con esto se referían a la memoria), “para que los cumplas” (es decir para que los pongas por obra). En español se dice “recordar” para referirse a la memoria, eso es herencia del latín, “cordis“ es corazón. Los enamorados se siguen diciendo “te amo con todo mi corazón”, aunque hace mucho sabemos que si bien late fuerte por las emociones, el corazón no piensa ni recuerda, esas son funciones de la mente. Interesante, cuando estuve en Japón me aclararon que la antigua tradición japonesa radica las funciones de la memoria en las entrañas del ser humano.

¿Qué hemos enseñado en 22 años de Cursos Talmud y Derecho? Las leyes de la Biblia y las que los rabíes fueron deduciendo de la Biblia para adaptarse a los nuevos tiempos. Historia e historias, mandamientos para los jueces y para todos las situaciones de la vida de hombres, mujeres y niños. Los episodios de la antigüedad tal vez ocurrieron o no, si bien la moderna arqueología está continuamente encontrando pruebas de muchos casos en que “la Biblia tenía razón”. Pero en el relato bíblico la Historia no es lo que importa, son hechos que pasan, mientras que la Ley permanece. Tengamos presente que la Biblia no se define a si misma como libro de Historia sino como “Libro de la Ley”.

¿Qué significa la palabra “Talmud”? Estudio. Aprender y enseñar.

Los rabíes nos enseñan Ley, ciencias de la vida, la forma ética de vivir y comportarse, Historia e historias, los problemas que ellos tienen y los que adivinan para nuestros días. Nos hablan de lo que está a la vista en este mundo y también lo que a simple vista, queda oculto pero es tan real como lo que no se ve.

En pocos días, esta apasionante aventura de estudio continúa. Serán 8 encuentros por Zoom este año, desde el lunes 16 de octubre al lunes 4 de diciembre, de 19 y 30 a 21 horas. El tema de este año es “La guerra y la Paz” y tendremos por su orden:

-La Paz con uno mismo – Esc. Esther Mostovich Cukierman

– La Paz con los vecinos- Esc. Esther Mostovich Cukierman

– La Biblia como fuente de Derecho- Dr. Esc. Marcel Legarra

– La Guerra y la Paz en el Derecho Romano- Dr. Daniel Ramada

– La Paz en la Cábala hebrea -Prof. Rabino Max Godet

-La Paz con la conciencia familiar- Comunidades criptojudías

emergentes en el siglo XXI –Prof. Genie Milgrom (desde Miami)

– La Guerra y la Paz en la Ley Hebrea- Prof. Rabino Daniel Dolinsky

– A 30 años de los Acuerdos de Paz de Oslo- Prof. Gabriel Hojman

El curso está abierto a todo público, sin requerir conocimientos previos a los alumnos. Tratamos de traer investigaciones en temas poco conocidos, que integran la herencia común de judíos y cristianos. Investigarlas. Aprenderlas y enseñarlas es el gran desafío.