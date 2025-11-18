CUECAD y la educación contra el antisemitismo: un análisis de la historia

El 17 de noviembre tuvo lugar, en el Palacio Legislativo, la charla “Entre la historia y el ‘otro’: recorrido histórico del antisemitismo”, organizada por CUECAD, el Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Discriminación, fundado por Vera Bernheim, Erica Yac y Janet Rudman. Estuvo el CCIU representado por su Presidente Roby Schindler y su Directora Gabriela Fridmanas, en una actividad cuyos disertantes fueron la Lic. Marcela Guerrero y el Mag. Andrés Serralta. En la foto: Marcela Guerrero y Andrés Serralta (disertantes), Janet Rudman, Erica Yac y Vera Bernheim de Cuecad.

La actividad contó con una nutrida concurrencia de personas interesadas en la temática y se desarrolló en la antesala de la Cámara de Diputados, una sala destacada por su belleza y por la presencia del Pabellón Nacional, la Bandera de Artigas y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales.

La Lic. Marcela Guerrero propuso un abordaje historiográfico que subrayó la imposibilidad de comprender el presente sin indagar en los procesos de construcción de la otredad. Su exposición se centró en identificar el origen del discurso antisemita en el relato historiográfico y en la formación de las mentalidades de la Antigüedad y la Edad Media, así como en discutir discursos transmitidos sin un análisis crítico profundo.

La noción de otredad fue presentada como un recurso analítico clave: un concepto que remite a la manera en que un grupo o individuo percibe a otro como distinto de sí mismo. Se trata de una construcción social que resalta la identidad propia frente a la diversidad ajena y que puede suscitar tanto interés por lo diferente como rechazo y negación. Históricamente, esta otredad se elaboró con frecuencia a partir de estereotipos negativos que permitieron justificar relaciones de poder, dominación y exclusión.

La diáspora y el conflicto en la Antigüedad

La exposición abordó también el mesianismo judío de la diáspora, señalando que un número significativo de judíos residía fuera de Palestina —en Egipto, Roma, Siria y Mesopotamia—, donde desarrollaban comunidades con autoridades propias, justicia independiente y sinagogas.

Si bien príncipes griegos, sirios o egipcios concedieron distintos privilegios a estas comunidades, y los romanos procuraron mostrarse respetuosos de sus sensibilidades religiosas, esa situación excepcional generó tensiones. La singularidad de la sinagoga (percibida como un templo sin ritos, dedicado a un dios sin imagen y sin nombre), junto con la circuncisión y las restricciones alimentarias de la Ley Mosaica, alimentó calumnias populares, como la acusación de asesinato ritual o la adoración de una cabeza de asno.

A pesar de estos prejuicios, los judíos de la diáspora eran generalmente bien considerados por sectores ilustrados que rechazaban lo que llamaban la “puerilidad mitológica” de las religiones paganas. En Roma, donde se estableció una colonia judía formada inicialmente por cautivos trasladados por Pompeyo, disfrutaban de ciertos privilegios; sin embargo, las clases cultas los trataban con desprecio, recurriendo a la burla y la sátira.

La interpretación cristiana y el Medievo

Las fuentes cristianas tempranas desempeñaron un papel crucial en la configuración del discurso antijudío. Eusebio relató diversas afrentas contra el pueblo judío bajo el mandato de Cayo (Calígula), quien ordenó colocar imágenes en las sinagogas y transformar el Templo de Jerusalén en un santuario dedicado a “Cayo, Nuevo Zeus Epífano”. Para Eusebio, los hechos trágicos que siguieron, como el asedio de Vespasiano, constituían un castigo divino por los “crímenes contra Cristo”.

Esta creencia alimentó la llamada “enseñanza del desprecio”, difundida por clérigos y teólogos. Justino, en el siglo II, sostenía que los judíos sufrían por haber dado muerte al Redentor, mientras que San Crisóstomo describió la sinagoga como un “alojamiento del vicio” y un “asilo del diablo”.

Durante la Baja Edad Media, el cristianismo se consolidó como religión dominante, y se implementaron leyes discriminatorias que afectaron prácticamente todos los ámbitos de la vida judía:

Se prohibió a los judíos poseer tierras o integrarse a los gremios cristianos.

Esta exclusión laboral empujó a muchos hacia el comercio bancario y el préstamo de dinero —actividades vedadas a los cristianos—, lo que alimentó estereotipos de avaricia y usura.

El ideario antijudío medieval se articuló en torno a cuatro líneas principales: la alteridad confesional; el judío como arquetipo negativo del dinero y la usura; la figura del proscrito o excluido; y la asociación del judío con el mal.

En la España bajomedieval, la persecución pasó de un carácter religioso a uno étnico: en el siglo XV, los conversos fueron objeto de sospecha y hostilidad por su origen familiar judío. Este cambio inauguró la lógica de la “pureza de sangre”, que dominaría buena parte de la Edad Moderna.

Antisemitismo moderno y contemporáneo (Mag. Andrés Serralta)

El Mag. Andrés Serralta abordó la transición hacia el antisemitismo moderno y sus expresiones más destructivas, comenzando con una definición fundamental.

La definición de antisemitismo (IHRA)

Uruguay adoptó en enero de 2020 la Definición Central de Antisemitismo de la IHRA, que lo describe como “una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos”. Sus manifestaciones —físicas y retóricas— pueden dirigirse tanto a personas judías o no judías como a sus bienes, instituciones y lugares de culto.

El giro racial del siglo XIX

A diferencia del anti-judaísmo tradicional, el antisemitismo moderno se presentó como un discurso pseudocientífico, transformando al judío en un “otro” racial, inherentemente distinto e inmutable. En 1879, Wilhelm Marr acuñó el término “antisemitismo”, marcando este viraje.

El siglo XIX presenció la proliferación de teorías raciales, literatura y prensa antisemita (como Los Protocolos de los Sabios de Sion), así como movimientos políticos con plataformas explícitamente antijudías.

Ejemplos destacados:

La France Juive (1886): Édouard Drumont combinó argumentos raciales, religiosos y económicos para denunciar una supuesta infiltración judía en la política y las finanzas francesas. El Caso Dreyfus (1894–1906): El capitán Alfred Dreyfus fue falsamente acusado de traición. En documentos oficiales se lo designaba como “el judío Dreyfus”, evidenciando la permeabilidad institucional al prejuicio. Los Protocolos de los Sabios de Sion: Falsificación rusa de 1903 que alimentó narrativas conspirativas sobre el control judío global. Fue utilizado por regímenes autoritarios, incluida la Alemania nazi. El judío internacional (Henry Ford): Serie de artículos publicados entre 1920 y 1922 que difundieron el mito del dominio financiero judío ante audiencias masivas.

La Shoá (Holocausto)

El antisemitismo fue un componente central de la ideología nazi. Durante la República de Weimar, el régimen explotó teorías conspirativas que culpaban a los judíos tanto del comunismo como del capitalismo global. Entre sus políticas:

Propaganda sistemática: Películas, afiches y caricaturas destinadas a la deshumanización.

Exclusión legal progresiva: Las Leyes de Núremberg (1935) privaron a los judíos de la ciudadanía y prohibieron vínculos con población “aria”.

La Solución Final: De los guetos (1939–1941) se pasó al exterminio sistemático (1941–1945). Seis millones de judíos fueron asesinados.

La Shoá constituyó la culminación del antisemitismo europeo, ejecutado con métodos industriales y burocráticos.

Antisemitismo en Uruguay: casos y tendencias digitales

El Mag. Serralta presentó diversos episodios que evidencian la presencia del antisemitismo en Uruguay tanto en el pasado como en la actualidad.

Casos históricos y judiciales relevantes

Héctor Paladino (1987): Militante neonazi vinculado a la publicación antisemita El Tero, involucrado en un plan de asesinatos selectivos contra miembros de la comunidad judía. Fue declarado inimputable por enfermedad mental. David Fremd (2016): El atacante admitió haberlo elegido por su pertenencia a la colectividad judía. El caso fue uno de los primeros en los que se aplicó la tipificación de delitos de odio en Uruguay. Profesor Félix Sánchez (2020): Negó públicamente el Holocausto en un video. Fue imputado por incitación al odio y obligado a reconocer el daño ocasionado y a realizar una visita educativa al Museo del Holocausto de Montevideo.

Uruguay como líder regional en antisemitismo digital

Según datos del Observatorio Web (2023), Uruguay se posicionó por tercer año consecutivo como el país con mayor proporción de comentarios antisemitas en portales digitales:

27,35% de los comentarios analizados presentaron contenido antisemita (promedio regional: 15,02%).

Tras los eventos de octubre de 2023, el país registró un aumento de 7,04 puntos porcentuales.

Entre los patrones observados se destacaron:

Concentración del discurso antisemita en secciones de comentarios anónimos. Teorías conspirativas sobre supuestos controles judíos en finanzas, medios y política. Uso del conflicto palestino-israelí para justificar prejuicios contra judíos uruguayos. Presencia de negacionismo histórico, aunque en menor escala.

Entre los factores facilitadores se identificaron el anonimato digital, la moderación insuficiente, una brecha educativa en torno al Holocausto y las dinámicas de cámaras de eco que amplifican creencias discriminatorias.

La actividad se convirtió en una instancia sumamente esclarecedora desde el punto de vista académico. Al finalizar, los profesores respondieron con rigor y claridad todas las preguntas del público, generando un intercambio enriquecedor. Tanto los expositores como los participantes expresaron su satisfacción por haberse llevado una sistematización sólida y accesible de un tema complejo y ampliamente conocido, lo que permitió renovar miradas y profundizar comprensiones.

El encuentro dejó en evidencia la importancia de continuar promoviendo espacios de análisis crítico y formación, y confirmó el compromiso de CUECAD con la educación, la investigación y la lucha activa contra todas las formas de antisemitismo y discriminación.