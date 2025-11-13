CUECAD invita a pensar: el recorrido histórico del antisemitismo

El Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (CUECAD) invita al taller: “Entre la historia y el ‘otro’: recorrido histórico del antisemitismo” Dictado por los docentes Marcela Guerrero y Andrés Serralta. Será el lunes 17 de noviembre a las 9.30 hs. en el Palacio Legislativo (antesala del Senado). Inscripción obligatoria en el siguiente formulario: https://forms.gle/LzEgBvd3xsUdZTpHA

En un momento en que el antisemitismo muestra un preocupante crecimiento en Uruguay y en el mundo, consideramos fundamental abrir espacios de análisis y formación que permitan comprender sus raíces y manifestaciones actuales.

A lo largo de los siglos el antisemitismo ha adoptado distintas formas —religiosa, política y racial—, manteniendo una constante: la construcción del judío como “el otro”.

Este taller propone un recorrido histórico por los orígenes y transformaciones de ese prejuicio, desde los primeros siglos de convivencia con el cristianismo hasta las teorías modernas que sentaron las bases del antisemitismo contemporáneo.

A través de un análisis que combina historia, cultura y pensamiento crítico, los docentes abordarán cómo se configuraron los discursos, mitos y prácticas que condujeron a las expresiones más extremas del odio antijudío, y cómo estos ecos siguen presentes en la actualidad.

Fecha: Lunes 17 de noviembre

Hora: 09:30 (puntual) a 12:00 hs.

Lugar: Palacio Legislativo, antesala del Senado

CUPOS LIMITADOS

Andrés Serralta es Magíster en Historia. Diploma en Ciencia Política y en Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Docente de docentes, Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem, Israel.

Marcela Guerrero es Postgrado en Historia y Antropologia de las Religiones. Postgrado en Humaninades y Cultura Cristiana. Licienciada en Ciencias Historicas. Docente de la Facultad de Humanidades, UDELAR

Ya el 21 de octubre pasado, CUECAD había organizado una actividad a cargo del Cap. de Navío ® Ricardo Barboza, ““Guerra urbana y estrategia cognitiva. Qué es y cómo influye en Uruguay”. Y el 2 y 3 de setiembre había realizado su primera actividad sobre “Medio Oriente e Israel: Datos y Relatos”, en la que disertaron Federico Gaon y Álvaro Ahunchain.