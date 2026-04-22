Cuatro países europeos vetan al rapero Kanye West por apología del nazismo y antisemitismo

Cuatro países europeos decidieron vetar o cancelar actuaciones del rapero Kanye West debido a sus reiteradas declaraciones antisemitas y referencias al nazismo, en una medida que refleja el creciente rechazo institucional y social a los discursos de odio.

El FC Basilea suizo ha anunciado que no permitirá un concierto previsto del rapero estadounidense Kanye West en su estadio, el St Jakob Park, por lo que son ya cuatro países europeos los que han vetado al artista, en relación con declaraciones antisemitas y de apología del nazismo de las que ha intentado retractarse.

Según ha confirmado a EFE este lunes por escrito el club suizo recibió la propuesta de concierto y la evaluaron pero, «tras un análisis exhaustivo», decidieron no seguir adelante con ella.

«No podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión», ha indicado el club, señalando que sigue interesado en ofrecer el estadio, el de mayor aforo en el país, para otros conciertos y eventos futuros.

Kanye West, ahora conocido como Ye, actuó por última vez en Suiza en 2013 y había previsto dar un concierto el 26 de junio en el que se anticipaba como uno de los mayores acontecimientos musicales en el estadio en la última década.

Los otros países europeos donde se han cancelado o pospuesto conciertos del rapero han sido Polonia, Francia y Reino Unido (donde incluso se ha prohibido su entrada al país).

En la menguante gira europea se mantienen, sin embargo, actuaciones en Turquía, Países Bajos, Italia, Portugal y España, en ese caso, el 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El rapero generó mucha indignación tras publicar imágenes de esvásticas en redes sociales, declarar su admiración por el nazismo o grabar la canción Heil Hitler, aunque el artista aseguró más tarde que sus acciones fueron consecuencia de una crisis de salud mental y episodios bipolares, por lo que pidió perdón públicamente.