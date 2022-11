Cuando la anti-Israel Navi Pillay de la ONU niega “cualquier parcialidad”

Israel Noticias- por James Sinkinson

Tras ser llamada antisemita por los salvajes y unilaterales ataques de su comisión de la ONU a Israel, Navi Pillay protestó de que “tengo 81 años y es la primera vez que me acusan de antisemitismo”. Pillay, actual presidenta de la “Comisión de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos el Este de Jerusalén e Israel” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no tiene motivos para escandalizarse por la acusación.

Ha vivido una larga historia de activismo antisemita y antiisraelí, como presidenta tanto del propio CDHNU como de su última cámara estelar, dedicada exclusivamente a perseguir a Israel. El reciente informe de la Comisión de Investigación (COI) culpa del conflicto palestino-israelí enteramente al Estado judío. El informe no menciona los ataques terroristas no provocados de Hamás contra Israel, las decenas de miles de misiles que llueven sobre la población civil israelí, ni la negativa de los palestinos a aceptar numerosas ofertas de paz israelíes durante décadas.

Acusar a Israel de violaciones de los derechos humanos con mentiras y medias verdades es brutalmente injusto. Pero el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, afirma rotundamente que el informe del COI es culpable de “sesgo descarado… es antisemita”. De hecho, el propio nombre de la comisión de Pillay confirma que su veredicto será tendencioso: Llamar a la región disputada de Judea y Samaria (también conocida como “Cisjordania”) Territorio Palestino Ocupado prejuzga las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos.

Por supuesto, no existe una entidad legal como “los Territorios Palestinos”. Solo hay territorios en disputa en la región que los palestinos e Israel han acordado en los Acuerdos de Oslo gobernar conjunta y separadamente. Israel tiene todo el derecho legal al control administrativo y de seguridad en amplias zonas de Judea y Samaria. El COI ignora por completo estos acuerdos legales.

Según el informe del COI, los judíos tampoco tienen derechos históricos de presencia en Judea y Samaria. El informe ignora la presencia judía en su antigua patria bíblica durante miles de años hasta 1948, cuando Jordania la limpió étnicamente de todos los judíos. Cuando Israel derrotó a Jordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, recuperó este territorio. Aunque los palestinos nunca han poseído ni controlado ninguna tierra en la región, el COI se la concede ahora por arte de magia.

Desde cualquier punto de vista, Pillay y sus dos compañeros del COI son antisemitas. La propia Pillay ha acusado a Israel de apartheid, lo que sabe que es una mentira patente. Israel nunca ha tenido leyes que separen o discriminen a sus ciudadanos por motivos de raza, la característica clave del apartheid sudafricano. Este intento de demonizar a Israel es suficiente para que la etiqueta de antisemitismo se adhiera a Pillay.

Pillay estuvo a cargo del Informe Goldstone de 2009 de las Naciones Unidas, que acusó a las Fuerzas de Defensa de Israel de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las pruebas del informe se revelaron posteriormente como fraudulentas, lo que hizo que su principal autor, el juez Richard Goldstone, lo desmintiera. Sin embargo, Navi Pillay se ha negado a repudiar las mentiras, otro ejemplo de su demonización de Israel.

Pillay también apoya el odioso movimiento BDS, que, dado que se opone a la existencia del Estado judío, es una flagrante deslegitimación, otro brillante indicador de antisemitismo. Uno de los colegas de Pillay en el tribunal del COI, Miloon Kothari, acaba de inferir el pasado mes de junio que los medios de comunicación social están controlados por el “lobby judío” – un tropo antisemita notorio – y cuestionó el derecho de Israel a ser miembro de las Naciones Unidas. En respuesta, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que “no hay lugar para ese antisemitismo y ese sentimiento antiisraelí en la ONU”.

Está claro que el triunvirato del COI es inmune al hedor de la parcialidad antijudía. Su tercer miembro, Chris Sidoti, dijo en tono de broma que “las acusaciones de antisemitismo se lanzan como el arroz en una boda”. Excepto que no es una broma cuando el odio es real.

No es de extrañar que el último informe del COI, que acaba de ser presentado ante la Asamblea General de la ONU, haya sido criticado por el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, quien señaló que el 30 % de las resoluciones del CDH atacan a Israel, más condenas que contra Corea del Norte, Irán y Siria juntas. Es gratificante que la declaración de Erdan haya sido apoyada por Hungría, Estados Unidos, Canadá, Australia, Guatemala, el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania, entre otros.

Es vergonzoso que el CDHNU no se preocupe por el encarcelamiento de un millón de personas de etnia uigur por parte de China; por el colonialismo violento de Rusia al apoderarse de enormes partes de Ucrania; por la mayor población de esclavos del mundo en África; o por los miles de millones de personas que viven en más de 100 naciones a las que se les niegan los derechos democráticos básicos. En cambio, las Naciones Unidas dedican una atención desmesurada a censurar al único Estado judío del mundo, una de las democracias más vibrantes y exitosas del mundo, una de las historias más inspiradoras de autodeterminación de un pueblo indígena, una de las naciones con mayor diversidad étnica del mundo, de la que el 20 % son árabes, uno de los países más libres para las mujeres y las minorías sexuales, cuna de algunas de las tecnologías más innovadoras del mundo y una de las naciones “más felices” del planeta.

Sin embargo, el pequeño Israel solo tiene 9,5 millones de personas, solo 7,5 millones de judíos. Todos los judíos del mundo son solo 14,8 millones. Los judíos solamente representan el 0,2 % de la población mundial de 7.950 millones de personas. Nada más uno de cada 1.000 habitantes del mundo es judío. Con toda la injusticia que cometen las dictaduras norcoreana, siria, iraní y rusa sobre cientos de millones de personas, ¿por qué Israel merece tanta atención de las Naciones Unidas?

Si se trata de explicar la desproporción de las críticas, los ataques violentos y el odio descarado que se vierten sobre el pueblo judío y su único Estado —en las Naciones Unidas y en las calles de Estados Unidos y Europa—, simplemente no puede haber otra explicación que el racismo. Racismo significa prejuicio odioso sin base racional. El racismo contra los judíos es antisemitismo.

Como todos los antisemitas, Navi Pillay negará sus prejuicios hasta el día de su muerte. No podemos esperar que ella -u otros antisemitas— dejen de hacerlo solo porque los denunciemos. Sin embargo, el pasado mes de enero, un grupo bipartidista de 42 miembros de la Cámara de Representantes pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que desfinanciara la Comisión de Investigación del CDH. De hecho, Estados Unidos debería retirar inmediatamente la financiación de la Comisión de Investigación… preferiblemente incluyendo también a su matriz, el decididamente antisemita CDHNU. Ninguno de los dos merece nuestro apoyo moral o financiero.

Sobre el autor: James Sinkinson es presidente de Facts and Logic About the Middle East (FLAME), que publica mensajes aclaratorios sobre Israel en los medios de comunicación.