Cristianos de Europa en el punto de mira del yihadismo

Según un nuevo informe de inteligencia, los cristianos siguen siendo el principal objetivo de los yihadistas en Francia. En los últimos meses se han frustrado varios atentados contra lugares de culto o contra creyentes, en un país marcado por varios atentados similares, en particular el asesinato del padre Hamel en 2016.

Esto es una revelación: según un informe de la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) de Francia, los cristianos siguen siendo el principal objetivo de los terroristas islamistas. El informe, publicado en el periódico francés Le Figaro, describe una estrategia deliberada para avivar las tensiones: atacar a los cristianos, a menudo etiquetados como cruzados. Esto se debe a que los yihadistas rechazan cualquier diálogo religioso y se basan en la división.

Instan a sus partidarios a atacar iglesias, sacerdotes, fieles y, en general, todos los símbolos del cristianismo. En Francia, los atentados frustrados se han multiplicado en los últimos veinte años, como el de Béziers en 2021, donde una joven preparaba un atentado contra una iglesia de su barrio.

Los servicios de inteligencia también recuerdan los numerosos atentados ocurridos en Francia en los últimos años, como el asesinato del padre Hamel en 2016 en Saint-Étienne-du-Rouvray, las cinco muertes en el mercado navideño de Estrasburgo en 2018, las tres víctimas en la basílica de Niza en 2020 y, el pasado septiembre, el asesinato en Lyon de un fiel iraquí en silla de ruedas.

El informe destaca un punto preocupante: el objetivo cristiano sigue siendo un indicador central de la ideología terrorista. Una amenaza que debe vigilarse muy de cerca.

Esta predilección por destruir el cristianismo y a los cristianos tiene fundamento coránico. El mismo Corán lo explica en su asura (capítulo) 19: 89-91:

Habéis cometido algo horrible, que hace casi que los cielos se hiendan, que la tierra se abra, que las montañas caigan demolidas por haber atribuido un hijo (Jesús) al Compasivo (Alláh).

El odio contra los cristianos por parte de los islamistas, tanto sean “moderados” como “radicales” es mucho mayor que el que sienten hacia los judíos.

“Después del Sábado viene el Domingo”» (en árabe: min sallaf es-sabt lāqā el-ḥadd qiddāmūh, lit. “Cuando el sábado se va, llega el domingo”) es un proverbio de Oriente Medio que significa que la persecución musulmana de los cristianos seguirá a la persecución de los judíos.

Este también ha sido lema de Hamás. Los islamistas piensan que es más fácil asesinar judíos, y que después de eliminar a los judíos la misión islamista será asesinar a los cristianos, considerados por el Corán como la peor de las religiones pues “le han dado a Alláh (Dios) un Hijo”.

El odio contra los cristianos “tiene raíces históricas”, siempre recuerdan a los cruzados y las Cruzadas – los judíos jamás tuvieron cruzados ni perpetraron Cruzadas – además de creer que el cristianismo casi destruye los cielos por la creencia en la Trinidad (el judaísmo cree en un sólo y único Dios).

Consideran que los cristianos que viven en el mundo musulmán son la quinta columna de las potencias occidentales de matriz cristiana.

Además ven perversa la tradición proselitista cristiana de querer convertir a los musulmanes al cristianismo (el judaísmo no es proselitista, no tiene ni misiones ni misioneros).

Y a diferencia de los judíos, los cristianos no son considerados hijos de Abraham (Ibrahim para el Islam) el patriarca del pueblo judío.

Los yihadistas consideran que el cristianismo – todas sus ramas, catolicismo, luteranismo, evangélicos, ortodoxos – son sectas heréticas procedentes del judaísmo mezcladas con idolatría y paganismo, por lo que conviene atacar a los judíos por ser 15.8 millones de judíos en el mundo frente a los miles de millones de cristianos. Una vez “vencido” el judaísmo sucumbe el cristianismo, pero el auténtico objetivo son los cristianos.

Los yihadistas son plenamente conscientes que los occidentales de matriz cristiana, aunque sean ateos – a los que en el futuro tendrán que ser eliminados de la faz de la tierra – son antisemitas en una gran proporción en general, y los izquierdistas en particular, y que el antisionismo tiene gran predicamento en estos occidentales ya que es el único antisemitismo que tiene libertad de expresión después de la Shoah (del Holocausto perpetrado por los nazis).

Los yihadistas saben que cualquier atentado yihadista es minimizado y automáticamente el antisionismo es ensalzado. Tienen el ejemplo de España, ha habido tres grandes atentados yihadistas en España, el primero gobernando el socialista Felipe Gonzalez, el 12 de abril de 1985 en el restaurante el Descanso, muriendo 18 españoles.

Después los atentados del 11 de marzo de 2004, en el que fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas aquel día, y el tercero, pero que no será el último por desgracia, el de las Ramblas de Barcelona y Cambrils con 24 muertos y 153 heridos el 17 de agosto de 2017.

La reacción de los gobernantes izquierdistas ha sido escudarse bajo el antisionismo, atacar a Israel, financiando a Hamás, invitando a terroristas como Leila Khaled por la entonces alcalde de Barcelona Ada Colau y el show mediático de la Flotilla vacacional a Gaza, pagada con los impuestos de todos los españoles, a diferencia de otros países que les hacen pagar los costes de la payasada.

O el presidente de la Generalitat de Catalunya – en realidad Catalunyistán – rompiendo relaciones con Israel, así como el gobierno socialcomunista el más judeofobo de los europeos, Pedro Sánchez intentado boicotear a Israel y lamentándose no tener la bomba atómica para doblegar a Israel, y siendo el único gobernante europeo invitado por la Liga Árabe a asistir a Bagdad cuando esta organización sin tapujos reivindica Canarias, Ceuta y Melilla como partes integrantes de Marruecos y ocupadas por España, así como el rebuzno y gruñido de la vicepresidente de gobierno, Yolanda Diaz, pidiendo la destrucción de Israel – bajo el terrorista eslogan: “Free Palestine, desde el Río hasta el mar”, que busca la desaparición de Israel .

Los yihadistas cuentan como colaboracionistas con la extrema izquierda y gran parte del PSOE, fascinados por el terrorismo islámico. Así como en otros países europeos con grupos similares.

Todo esto da la sensación a los yihadistas de impunidad para perpetrar sus fechorías y crímenes.