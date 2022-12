Crean en Nueva York murales de Justos entre las Naciones

Enlace Judío México

Un artista de renombre mundial ha pintado este enorme mural para crear conciencia sobre el aumento del antisemitismo y difundir la tolerancia entre los pueblos. El mural rinde homenaje a Tibor Baranski, un valiente húngaro-estadounidense que rescató a más de 3000 judíos durante el Holocausto, publicó The Jerusalem Post.

En el corazón del centro de Manhattan, un enorme mural rosa y naranja celebra a un héroe no judío que salvó a miles de judíos durante el Holocausto.

El arte callejero se creó a propósito en Nueva York debido al fuerte aumento del antisemitismo allí. Según estadísticas recientes publicadas por la policía de Nueva York, los delitos de odio antisemita en la ciudad de Nueva York se duplicaron con creces en noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado.

La obra fue pintada por Fernando “SKI” Romero, un artista dominicano-estadounidense nacido y criado en Queens, en el exterior del popular punto de acceso de SoHo, Vig Bar. SKI se ha unido a otros artistas urbanos de primer nivel de todo el mundo para participar en el “Proyecto mural mundial de los Justos entre las Naciones“, una iniciativa de Artists4Israel, creada en colaboración con el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM). Los artistas están pintando murales del tamaño de un edificio honrando a aquellos que arriesgaron sus propias vidas para salvar judíos durante el Holocausto y ya han exhibido sus obras en edificios destacados en Portugal y Grecia.

“Como dominicana no judía nacida en Nueva York, he tenido la oportunidad con A4I de experimentar algo tan mágico que posiblemente nunca habría experimentado si no fuera por el arte”, dijo SKI, la artista. “Estaré eternamente agradecida de ser una parte de algo más grande y significativo con efectos tan positivos que he presenciado de primera mano. Espero continuar difundiendo amor, positividad y unidad en las áreas y con las personas que más lo necesitan”.

El mural también coincide con la primera noche de Janucá, el festival judío de las luces, y fue seguido por una ceremonia de encendido de velas de la festividad, dirigida por el rabino Menachem Creditor.

“El propósito del proyecto es obligar a las personas a interactuar con el Holocausto, aprender y sentirse orgullosos de luchar contra el antisemitismo”, dijo Craig Dershowitz, director ejecutivo de Artists4Israel.

Poco después de que se revelara el mural, una mujer se acercó para tocar y besar la cara de Baranski. Su nombre es Carol Romeo y su familia sobrevivió al Holocausto. Cuando buscó quién era Tibor Baranski y qué hizo, decidió que el mural era un lugar sagrado. Romeo dijo: “Nunca supe de su existencia. Y vivía aquí en Nueva York. Todo el mundo debería conocer su historia”.

“Esta iniciativa trata de combatir el antisemitismo a través del arte y crear puentes entre comunidades para impulsar mayor tolerancia y comprensión”, dijo el director ejecutivo de CAM, Sacha Roytman Dratwa. “Queríamos específicamente que se involucraran en este proyecto personas de diferentes orígenes para mostrar cómo podemos trabajar y luchar juntos contra el odio. Llevar este mensaje literalmente a las calles es una forma en la que podemos luchar contra los extremistas”.

¿Cómo salvó Tibor Baranski a los judíos?

La vida de Tibor Baranski es una historia increíble de devoción desinteresada por la vida humana y el heroísmo. Con solo 22 años, estudiaba para ser sacerdote católico en Hungría. Mientras los nazis ocupaban Budapest, el joven estudiante de seminario se abrió paso rápidamente a la residencia del Nuncio Papal y persuadió al representante del Vaticano para que le permitiera usar los recursos de la Iglesia para salvar a los judíos.

Baranski instaló casas seguras e imprimió pases aparentemente oficiales pero fraudulentos para sacar a los judíos del país. Tomó prestado el vehículo diplomático oficial, un Rolls Royce, y aparecía en las redadas nazis y sacaba a los judíos de las filas. Alternaba entre el encanto y la intimidación. No tuvo miedo cuando los soldados nazis le apuntaron con armas a la cabeza. Incluso llamó sinvergüenza a Adolf Eichmann en su cara.