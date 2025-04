Creadores de videos de TikTok enseñan a la próxima generación sobre el Holocausto

Un proyecto de la Universidad Hebrea busca desarrollar una videoteca para docentes en colaboración con la plataforma de videos sociales, que también envía creadores de contenido a la Marcha por la Vida

En vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto en Israel, el 24 de abril, los creadores de contenido en redes sociales buscan aprovechar TikTok para educar a las generaciones más jóvenes sobre el asesinato de seis millones de judíos a manos de los nazis.

Esta semana, por segundo año consecutivo, TikTok Israel reúne a 14 de los principales creadores de contenido del país para participar en la Marcha de los Vivos, la caminata simbólica desde Auschwitz hasta Birkenau a la que asisten miles de adolescentes, adultos y sobrevivientes judíos de todo el mundo.

La plataforma social, acusada de permitir la proliferación de contenido antiisraelí y antisemita, también se asocia con una nueva iniciativa liderada por un profesor de la Universidad Hebrea para utilizar videos cortos con el fin de proporcionar información y combatir la propagación de la distorsión del Holocausto y el antisemitismo en línea.

“Tenemos diversas iniciativas para la educación sobre el Holocausto a través de diferentes universidades y ministerios gubernamentales en Alemania e Israel”, declaró un portavoz de TikTok a The Times of Israel.

“Nos comprometemos a erradicar el fenómeno del odio y el antisemitismo y a preservar digitalmente la memoria del Holocausto para las generaciones futuras”, afirmó Lior Weintraub, director de relaciones gubernamentales de TikTok Israel. “Estos principios se expresan en esta bienvenida iniciativa, que este año convertimos en una tradición”.

Los 14 creadores, cada uno de los cuales tiene cientos de miles de seguidores, documentarán su viaje de cuatro días a través de sus videos, llevándolo a audiencias jóvenes de todo el mundo, dijo TikTok.

La iniciativa está organizada por TikTok Israel en coordinación con el gobierno israelí. La delegación de creadores de contenido del año pasado produjo colectivamente decenas de videos que tuvieron más de 22 millones de visualizaciones.

La marcha de este año conmemora el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los campos de concentración en la Europa ocupada por los nazis.

Esfuerzos de limpieza

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en enero, la compañía lanzó una serie de recursos educativos, incluyendo un centro dentro de la aplicación con videos de testimonios de sobrevivientes del Holocausto, visitas a lugares conmemorativos del Holocausto, historias de víctimas del Holocausto y más.

TikTok ha sido criticado en el pasado por permitir la propagación desenfrenada de material antisemita en su plataforma. Un estudio de noviembre de 2023 indicó que los usuarios fieles de TikTok eran más propensos a tener opiniones antisemitas que los usuarios de X o Instagram, y que se registraron 54 visualizaciones de videos con hashtags pro-palestinos por cada visualización de un video de TikTok con un hashtag pro-Israel en Estados Unidos.

Sin embargo, las amenazas del gobierno estadounidense de prohibir TikTok en el país, así como la presión de los inversores proisraelíes de la compañía, han obligado a su empresa matriz, ByteDance, a esforzarse por demostrar que está adoptando un nuevo enfoque.

En un comunicado compartido con The Times of Israel, TikTok afirmó que utiliza una combinación de tecnologías y moderación humana para identificar y eliminar contenido o cuentas que infringen sus directrices, y que cuenta con decenas de miles de moderadores de contenido que velan por el cumplimiento de las normas contra las expresiones de odio y racismo.

“También nos unimos al Código de Conducta de la Comisión Europea para contrarrestar el discurso de odio ilegal en línea y trabajamos con el Congreso Judío Mundial para eliminar contenido antisemita en la plataforma”, afirmó la empresa.

Si bien TikTok se asocia ampliamente con las generaciones más jóvenes, varios sobrevivientes del Holocausto ya han reconocido el valor de la plataforma con fines educativos. Lily Ebert, una sobreviviente del Holocausto que llegó a millones de personas en redes sociales, incluyendo TikTok, antes de fallecer el año pasado a los 100 años, y Gidon Lev, de 88 años, han utilizado la plataforma para luchar contra el antisemitismo y la desinformación sobre el Holocausto.

Historias de la Shoah para educadores

En una iniciativa independiente, el profesor Tobias Ebbrecht-Hartmann, de la Universidad Hebrea, lanzó una nueva plataforma llamada Historias de la Shoah, que recopila contenido de video corto para su uso en aulas y entornos educativos informales.

“Desde 2021, he colaborado en la organización de seminarios de capacitación, en Alemania y en todo el mundo, enseñando a educadores cómo usar plataformas como TikTok para hablar sobre el Holocausto”, declaró Ebbrecht-Hartmann a The Times of Israel. “El objetivo es crear un espacio donde los docentes puedan encontrar videos cortos sobre diferentes temas dentro del ámbito de la educación sobre el Holocausto, así como recursos educativos para guiarlos en el uso del material”.

El proyecto, apoyado por TikTok Alemania y financiado por la Fundación Alfred Landecker, proporcionará una biblioteca de videos cortos confiables de TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, junto con recursos didácticos que los educadores pueden integrar en las clases sobre la educación del Holocausto.

“Estamos trabajando con educadores en diferentes memoriales del Holocausto en todo el mundo y esperamos ampliar nuestra biblioteca para incluir material en diferentes idiomas”, afirmó Ebbrecht-Hartmann.

“Este tipo de videos ofrece a los espectadores un fácil acceso a un tema complejo”, añadió Ebbrecht-Hartmann. “Obviamente, no pueden reemplazar el aprendizaje en el aula ni las visitas a memoriales y museos, pero pueden despertar la curiosidad de las personas”.

“Lo que hace únicos a estos videos es que pueden usarse para centrarse en pequeños detalles, en historias no contadas, en perspectivas personales y, por lo tanto, crear diferentes tipos de conexiones emocionales. Ese es el valor añadido”.