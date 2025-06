Convocando a más pogromos

“Desde Israel, el embajador de Estados Unidos dijo que los informes falsos de CNN y BBC demuestran la falta de profesionalismo de cadenas internacionales que aceptan y publican lo que dice una organización terrorista”

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) es una organización norteamericana fundada en febrero de este año, con sede en Delaware. Su objetivo es llevar ayuda humanitaria a Gaza. Desde su creación, ha sido duramente criticada por todos los amorales funcionarios de la ONU que jamás han impedido que la ayuda no fuera robada y comercializada por Hamas, y mucho menos han impedido que Hamas asesinara a civiles cuando éstos intentaron que la ayuda cumpliera sus fines; y ha sido combatida por Hamas y todas las siglas de organizaciones que son igualmente Hamas pero que las llaman o Ministerio de Salud o Ministerio de Defensa. En menos de una semana (la última) la Fundación ha distribuido 6 millones de comidas, por lo que se convirtió en un peligro existencial para Hamas y ONU. Por consiguiente, el fin de semana inventaron un relato señalando que 31 civiles murieron durante el reparto de víveres. BBC y CNN no chequearon la veracidad del libelo, y como tantas otras noticias falsas, hicieron pública una mentira. La Fundación inmediatamente declaró que” no existieron ni disparos ni víctimas durante la entrega de alimentos ni en la zona ni cerca de ella. No hubo incidente alguno. Hemos tomado conocimiento de los informes falsos e inventados hechos por Hamas”.

Pero la irresponsabilidad de los medios genera reacciones. Desde Israel, el embajador de Estados Unidos dijo que los informes falsos de CNN y BBC demuestran la falta de profesionalismo de cadenas internacionales que aceptan y publican lo que dice una organización terrorista. La vocera de la Casa Blanca hizo duras declaraciones sobre cómo informa la BBC y la cadena inglesa le replicó que pusieron la misma noticia tres veces con números diferentes porque estaban chequeando las fuentes. Esas fuentes fueron organizaciones paramédicas de Hamas, el Ministerio de Salud de Gaza, o sea, Hamas, y la Cruz Roja, o sea, la organización que en octubre de 2023 le dijo a los familiares de los secuestrados que no tenían posibilidades de llevar medicamentos a Gaza porque no los dejaban pasar, pero hoy le informa a la BBC sobre un tiroteo que no sucedió y le proporciona hasta el número de muertos.

Desde el 7/10/23, BBC nunca ha publicado que Hamas es una organización terrorista, sino “un grupo militante”. El daño que provoca la reiteración de mentiras de BBC y otras cadenas lleva a subir el odio contra el estado judío. 145 artículos publicados en la prensa inglesa desde enero a abril de este año mencionado a Hamas, sólo 8% lo describió como terroristas, y 21% como “grupo armado” o “grupo militante”. La política tendenciosa de la BBC funciona. Otro ejemplo desquiciante. Yariv Mozer hizo el documental “Volveremos a bailar” sobre el festival Nova arrasado por la masacre perpetrada por Hamas el 7/10. Para poder exhibirlo por la BBC se le exigió no mencionar a Hamas como organización terrorista. Mozer declaró al respecto que fue “un precio que acepté pagar para que el público británico pudiera ver las atrocidades cometidas por Hamas y que ellos mismo pudiera decidir sin o no terroristas”. Una vez, este año, la BBC se tuvo que disculpar cuando sintiéndose impune para llevar la inmoralidad a su rango máximo dijo a través de su presentadora de noticias Nicky Schiller que Hamas había liberado tres “prisioneros” en lugar de secuestrados. Pero nada quita lo que significa la convocatoria al odio que las grandes, pequeñas y medianas cadenas que se autodenominan informativas vienen haciendo un día sí y otro también.

Los medios de alcance mundial cuidan el entorno, y BBC tiene hoy un entorno que ayuda a su política de desinformación. El primer ministro laborista del Reino Unido Keir Starmer y su secretario de relaciones exteriores David Lammy son muy críticos de Israel y la semana pasada decidieron anunciar que iban a interrumpir convenios y acuerdos económicos con Israel debido a que el accionar de Israel es “intolerable”. El diario The Telegraph fue contundente: “La decisión de Lammy de sumarse al movimiento anti sionista suspendiendo las negociaciones comerciales con Israel debido a sus “intolerables” operaciones militares en Gaza es totalmente coherente con su visión del mundo. En lugar de condenar a los verdaderos artífices de la miseria de Gaza, los yihadistas de Hamás, respaldados por Irán, que iniciaron el conflicto con su mortífero ataque del 7 de octubre contra Israel, Lammy ha optado por la opción fácil.

Además, al adoptar una política tan fundamentalmente errónea respecto al conflicto de Gaza, Lammy está poniendo en peligro, sin darse cuenta, nuestra propia seguridad. Al ignorar la amenaza que representa una organización terrorista sofisticada como Hamás, Londres envía el mensaje a otras entidades de inspiración islamista, como la República Islámica de Irán, de que no tiene ningún interés en frenar sus actividades”.

Así como la prensa española tiene el apoyo del feroz antisemitismo del gobierno actual y las cadenas francesas ven y oyen el doble discurso del presidente, Inglaterra entró en una ecuación similar. Como ya expresamos en columnas anteriores, el antisemitismo en Europa no precisa ayuda porque vive desde hace siglos por sí solo, pero si además encuentra respaldos desde el Estado mismo, las agresiones, ataques, asesinatos contra los judíos en el Viejo Continente no debieran llamar la atención, aunque sí deberían tener el repudio de los sectores presuntamente democráticos y civilizados.

En América del Sur, las convocatorias a perpetrar pogromos son una desgracia diaria como todos sabemos y sufrimos, sean desde Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia. Las hemos denunciado y detallado una y otra semana. Y no van a decrecer. Desde que asumió el nuevo gobierno de izquierda en Uruguay el 1 de marzo pasado, hemos visto como su mesa política, donde están todos los miembros de la coalición, comenzaba a insistir con la denigración, no al estilo europeo sino al de Hamas.

El pogromo del 7/10 quedó en la bruma, los secuestrados bien lejos en los túneles, y el gran demonio pasó a ser exclusividad de Israel, y, por ende, como Israel queda lejos, pero la ignorancia y el odio es local, la comunidad judía viene sufriendo un embate tras otro. Ayer, otra vez la mesa política del Frente Amplio volvió al ataque. Emitió una resolución por la cual convoca a manifestaciones pacíficas contra Israel, a quien acusa de genocidio y de ser culpable, sí, ser culpable de que no se liberen los secuestrados. Hubo réplicas inmediatas desde distintos ámbitos. Nos permitimos transcribir algunas líneas de una de esas reacciones.

“Ante la resolución hecha pública por el Frente Amplio el 3 de junio de 2025, desde el Partido Colorado queremos expresar nuestra más profunda preocupación por el contenido y las implicancias de dicho comunicado, que en lugar de contribuir a la paz, promueve el odio y la demonización del Estado de Israel y del pueblo judío, evocando peligrosamente el camino iniciado por los regímenes totalitarios del siglo pasado. Convocar a manifestaciones contra Israel sin mencionar el accionar del grupo terrorista Hamas —que gobierna Gaza desde 2007 sin elecciones, violando sistemáticamente los derechos humanos y arrastrando al pueblo palestino a un conflicto permanente— es un acto de irresponsabilidad y negación de la realidad. Desde hace años, Hamas utiliza millones de dólares destinados a ayuda humanitaria para construir túneles y lanzar ataques contra Israel, en lugar de invertir en salud, educación, infraestructura o bienestar para su población. Tampoco se menciona a las decenas de rehenes israelíes que continúan en manos de Hamas. Condenamos la incitación al odio bajo la apariencia de solidaridad”.

En Uruguay también importa el entorno. Los gobiernos de los países latinoamericanos que ya mencionamos han hecho de la fobia contra Israel su política exterior. E incitan sin pausa. En Uruguay, la incitación que tuvo su lanzamiento en 2014 desde el gobierno del Frente Amplio de entonces llevó a que en 2016 se asesinara a un comerciante judío al grito de Alá es grande, y para peor, el asesino esté hace rato en libertad. Como dijeron los partidos de la oposición y en particular el que mencionamos hace unos instantes, estamos ante la evocación e invocación de caminos iniciados en Europa en el siglo pasado. En este contexto, la guerra en Gaza es una excusa para que el viejo y nuevo antisemitismo se abran camino. Al ser así, que cada uno, en donde sea que suceda, se haga cargo de sus dichos y sus hechos cuando se los enfrenta como lo merecen.