Consejo de Derechos Humanos. Hipocresias y mentiras.

El CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, está integrado por 47 países miembros, que son en muchos casos ejemplos de dictaduras y son ellos los que pretenden de hablar de democracia y respeto a los derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos (CDH), es un organismo que depende las Naciones Unidas (UN), y fue creado en el año 2006 por la Asamblea de las Naciones Unidas. Este organismo nació anteriormente con el nombre de “ Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 16/2/1946 “

La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 adoptó la Declaración de los Derechos Humanos, precisamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice :

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Esta es la base de los Derechos Humanos, que contiene palabras claves como “familia humana”, “libertad” ,“justicia” y “paz en el mundo”…

Esta Comisión a través de su historia tuvo una actuación espantosa , sesgada y obsesionada contra Israel, que parece ser que era el único objetivo de la subsistencia de dicha Comisión. A tal punto fue la actuación aberrante de dicha Comisión que en el año 2003 fue presidida por Libia, país que estaba gobernado por el dictador Muhammad Gaddafi. Este solo hecho habla de por sí de la hipocresía de dicho organismo y demuestra que no podía esperarse de esta Comisión más que resoluciones antiisraelíes carente de todo fundamento. También hay otros países en los cuales los derechos humanos eran una quimera y que también integraban esta Comisión, como Cuba, Zimbabwe, Sudán, etc. Además esta Comisión estaba sesgada totalmente a favor de los intereses de Irán, Irak, China, Libia, Rusia y países de la Organización para la Cooperación Islámica, que es un organismo internacional creado en el año 1969 en Rabat (Marruecos) y que agrupa a países de confesión islámica. Este solo hecho habla de por sí, que esta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas era una “FARSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”, ya que incluso en esos países se violaban a mansalva los derechos humanos además de tener una visión en contra de Israel.

En el año 2005, siendo Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, dándose cuenta de la falta de credibilidad de esta Comisión que además dañaba también la reputación de las Naciones Unidas, decide reformarla y se constituye como CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, en adelante CDHNU, después de una votación en las Naciones Unidas el 15/3/2006. Las esperanzas que el nuevo CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, pudieran abrir una etapa acorde a los objetivos de preservar los derechos humanos de las personas quedaron totalmente sepultadas, ya que la vieja Comisión solo cambió de nombre por el de Consejo, sin que sus actitudes contrarias a Israel hayan cambiado en lo mas mínimo. Incluso mas, Israel es el único país que tiene una agenda permanente de análisis en el CDHNU, a pesar que Israel es el único país realmente democrático y libre de todo Medio Oriente en el que se respetan a rajatabla los derechos humanos de todos sus habitantes, independientemente de su fe religiosa u otro tipo de creencias. En pocas palabras, el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS es un organismo detestable, mal intencionado y carente de toda objetividad de las Naciones Unidas que sigue dañando su reputación, ya de por sí totalmente devaluada a juzgar por sus resoluciones totalmente sesgadas contra Israel y en contra de toda lógica y que únicamente se explican por el odio mismo y por intereses geopolíticos.

Para dar un ejemplo adicional de la falta total de respeto a los derechos humanos, VENEZUELA, integra el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. Sì, VENEZUELA, una narco dictadura militarizada que barrió en ese país con todo el respeto al ser humano y la libertad.

El Grupo de Lima (integrado por 14 países ) solicitó el 13/10/2020 a la Corte Penal Internacional que investigue por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro y precisamente este dictador representa a Venezuela e integra el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

También integran el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, otros países en los cuales la libertad es solo una palabra como Cuba, Sudan, Pakistán, etc.

La publicación Noticias de Israel, manifiesta que “en el año 2006 en que fue creado el CDHNU, se emitieron 82 resoluciones unilaterales en contra de Israel y 136 resoluciones en contra para el resto de los países del mundo “que son casi 200 países. En el año 2019 el 25% de las resoluciones del CDHNU fueron emitidas contra Israel, en las cuales solo le cambian la fecha y el número de la resolución. O sea que es un organismo automático de condena a Israel. No es de extrañar además que este organismo reúne a los peores personajes del mundo. Es verdad, que dentro del CDHNU existen excepciones pero ellas no alcanzan para torcer el destino final de las resoluciones. El 19/6/2018 Estados Unidos de Norteamérica se retira del CDHNU, y este gobierno por la voz de su representante Nikki Haley califica a este organismo un “nido de motivaciones políticas”. Pregunto cuántas resoluciones de condena contra Irán, Venezuela, Cuba, Sudán, Congo etc. por no respetarse en esos países los derechos humanos, la libre expresión y la vida de las personas. La respuesta es sencilla, ninguna.

Con motivo del ataque brutal del grupo terrorista HAMAS que lanzó una lluvia de misiles contra Israel desde el 10/5/2021 al 20/5/2021 y que en 11 dias lanzó 4354 misiles contra la población de Israel, el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS aprobó una resolución para investigar la posible comisión de violaciones a los derechos humanos que” Israel podría haber cometido contra los habitantes de Gaza” desde el 13/4/2021. O sea, en vez de condenar al agresor que es el grupo terrorista HAMAS que gobierna la Franja de Gaza y que el mismo utiliza a sus habitantes como escudos humanos el CDHNU decide investigar a Israel por proteger a sus propios habitantes y ejercer una defensa de los mismos. Tamaña hipocresía no es nueva pero no deja de sorprender una vez más.

Llegó la hora de disolver el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS porque en los términos en que está concebido atenta contra los derechos humanos no solo de Israel sino en contra de los principios de libertad, democracia y de entendimiento entre los pueblos del mundo. Se debería constituír un nuevo organismo internacional de derechos humanos, que lejos de ser un nido de ratas de los dictadores y opresores del mundo, se dedique a defender el preámbulo de las Naciones Unidas que cito una vez más:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias…”

Quiero enfatizar que Israel y los judíos de todo el mundo formamos parte de la familia humana y también merecemos libertad, justicia y paz, a pesar que muchos países parecen olvidar. Israel es el único país del Medio Oriente que honra el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

