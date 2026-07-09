Conferencia en Haifa alerta sobre la evolución del antisemitismo a través del lenguaje y la ideología

Investigadores, académicos y escritores se reunieron en Haifa para la inauguración de una conferencia que analiza el impacto del creciente antisemitismo en Europa y Estados Unidos. El evento, que se había pospuesto desde principios de año debido a la guerra, se llevó a cabo con la participación de cientos de personas de más de 20 países. “Antisemitismo contemporáneo 2026″ explora las formas en que las culturas pueden influir en cómo identifican, comprenden y afrontan el sentimiento antijudío y antiisraelí. Crédito foto: James Spiro

Uno de los temas más importantes que se abordaron fue el poder del lenguaje y cómo las definiciones pueden moldear el discurso público e influir en el surgimiento de nuevas formas de antisemitismo. Fue un recordatorio aleccionador para muchos de los asistentes, provenientes del ámbito académico, de la necesidad de abordar el antisemitismo institucional en los círculos educativos y políticos.

Las definiciones importan

Uno de los paneles principales del día inaugural examinó la importancia de las definiciones, explorando cómo las interpretaciones legales, históricas y teológicas del antisemitismo dan forma a la manera en que las sociedades identifican y responden al odio contra los judíos.

La profesora Dina Porat, de la Universidad de Tel Aviv, analizó la evolución de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), argumentando que las definiciones proporcionan un marco necesario para distinguir entre la crítica legítima a Israel y la retórica que raya en el antisemitismo.

Aunque no sea lo ideal, hoy en día es una herramienta que genera conciencia, que suscita el debate, que ayuda a monitorear el antisemitismo”, dijo Porat, describiendo el papel que desempeña la definición provisional en el seguimiento y la lucha contra el antisemitismo contemporáneo, a pesar de que aún no está codificada.

Y eso, según ella, es precisamente lo que debe cambiar.

“Lo que comenzó principalmente como una herramienta para monitorear el antisemitismo ha evolucionado hasta convertirse en un punto de referencia político, simbólico y legal, que refleja posturas más amplias sobre Israel y la memoria del Holocausto, y se ha convertido en el marco más ampliamente aceptado a través del cual se negocia el antisemitismo pública, política y, cada vez más, legalmente”, concluyó. “Por lo tanto, podemos cambiarlo, y debemos hacerlo”.

El debate también analizó cómo el lenguaje puede moldear las percepciones sobre los judíos e Israel. El profesor Nikolay Tabah, de la Universidad de Haifa, sostuvo que, si bien la retórica antisemita ha evolucionado a lo largo de los siglos y los movimientos políticos, persisten ciertos patrones recurrentes. “El contexto histórico activa tensiones simbólicas e ideológicas más profundas en torno al colectivo judío”, afirmó. “El vocabulario cambia, pero la estructura simbólica se mantiene notablemente constante”. Finalmente, destacó cómo las acusaciones históricas contra los judíos por parte del nazismo, el antisionismo soviético y el discurso islámico pueden reaparecer en contextos políticos y sociales modernos.

El auge mundial del antisemitismo

Los debates se produjeron en un contexto de creciente sentimiento antisemita e incidentes similares en todo el mundo. En toda Europa, las comunidades judías siguen enfrentándose a niveles récord de hostilidad. En 2024, el Reino Unido registró 3,556 incidentes antisemitas , su segundo total anual más alto de la historia, mientras que Francia contabilizó 1,570 actos antisemitas, lo que representa casi dos tercios de todos los delitos de odio por motivos religiosos en el país.

Según la Liga Antidifamación (ADL), 2025 fue el tercer año con mayor número de incidentes antisemitas desde 1979, cuando comenzó a registrarlos. También fue el año más violento de la historia, con un aumento del 4% en los incidentes relacionados con agresiones y del 39% en los ataques con armas mortales. El FBI informó que los delitos antisemitas representaron casi el 70% de todos los crímenes de odio por motivos religiosos en todo el país.

A nivel mundial, casi la mitad de los adultos encuestados por la ADL tienen creencias antisemitas significativas, una tendencia que se está afianzando más rápidamente entre las generaciones más jóvenes.

Este repunte ha estado acompañado de ataques contra sinagogas, instituciones judías y campus universitarios, lo que refuerza la preocupación entre académicos y responsables políticos de que el antisemitismo sigue siendo un desafío.

‘Espiritualmente israelí’

La Dra. Liram Koblentz-Stenzler, jefa del Departamento de Extremismo y Antisemitismo del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, examinó cómo el lenguaje en línea puede pasar gradualmente de la crítica política a la focalización antisemita.

Tras analizar la expresión “espiritualmente israelí” en diversas plataformas, argumentó que, entre los usuarios de internet, evolucionó de una expresión ambigua a una etiqueta aplicada a individuos, con connotaciones negativas más amplias asociadas a la identidad israelí y judía. «¿Cómo es posible que una palabra que simplemente describe una nacionalidad se convierta ahora en una etiqueta para la personalidad, los valores y el juicio moral?”, preguntó a la audiencia.

Koblentz-Stenzler describió este proceso como “deriva semántica”, donde los significados negativos se desarrollan gradualmente mediante la repetición y la normalización antes de volverse explícitos. Su investigación, argumentó, subraya el desafío de identificar el antisemitismo antes de que sea abiertamente reconocible y aceptado.

“Si mi argumento es correcto, entonces la pregunta fundamental no es solo por qué los judíos han generado reacciones tan intensas a lo largo de la historia”, reflexionó. “Es por qué la idea judía se ha convertido repetidamente en un punto central a través del cual las civilizaciones negocian sus cuestiones morales, políticas e históricas más profundas”.

Reconociendo el pasado y la resiliencia

La primera noche concluyó con un evento de gala que incluyó un mensaje grabado de Katharina von Schnurbein, coordinadora de la Comisión Europea para la lucha contra el antisemitismo, para felicitar a los organizadores y participantes.

“Respeto su decisión deliberada de reunirse en Israel, incluso en estos tiempos de incertidumbre, ya que transmite un fuerte mensaje de resiliencia y solidaridad”, dijo. “La notable resiliencia de las comunidades judías en toda Europa y más allá es lo que debería darnos esperanza a todos en la lucha contra el antisemitismo”.

La profesora Dina Porat, historiadora jefe de Yad Vashem y profesora emérita de Historia Judía en la Universidad de Tel Aviv, recibió un premio a la trayectoria profesional por sus contribuciones a la investigación sobre el antisemitismo, en un gesto que la profesora expresó con profunda gratitud, humildad y alegría.

“Miren el gran camino que hemos recorrido en esta impresionante conferencia”, dijo a la multitud, elogiando el trabajo de las universidades y agencias que siguen realizando y publicando investigaciones sobre el antisemitismo. Finalizó su intervención expresando su gratitud a los jóvenes presentes, quienes podrán explorar nuevas formas de compartir su trabajo “en esta conferencia y en los años venideros”.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Deborah Lipstadt, distinguida catedrática de la Universidad de Emory, quien se desempeñó entre 2022 y 2025 como Enviada Especial de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. Conocida por haber derrotado al negacionista del Holocausto David Irving en un caso histórico de difamación, Lipstadt argumentó que el antisemitismo actual está cada vez más impulsado por una convergencia de movimientos ideológicos “conocidos como la Alianza Rojo-Verde”, en lugar de un espectro político tradicional.

“Llegué a reconocer que la estructura en forma de herradura también es inadecuada”, dijo. “No incluye a la tercera fuerza, y cada vez más dominante, en la propagación del odio hacia los judíos: el yihadismo islamista”.

Concluyó advirtiendo que el antisemitismo, en última instancia, “no se trata solo de los judíos… Se trata de la civilización occidental en general”.

Mirando hacia el futuro

El ex disidente soviético y activista de derechos humanos Natan Sharansky, quien actualmente preside el Instituto para el Estudio del Antisemitismo y la Política Global (ISGAP), también reflexionó sobre los paralelismos entre el movimiento global que luchó por los judíos soviéticos y la lucha actual contra el antisemitismo. En una entrevista exclusiva con JNS, argumentó que, si bien los desafíos actuales son diferentes, ambos movimientos se basan en la solidaridad internacional y la voluntad de las personas de defender la identidad judía.

“Los judíos soviéticos, los judíos estadounidenses y los judíos europeos luchamos juntos”, dijo Sharansky, argumentando que un sentido similar de responsabilidad colectiva sigue siendo necesario hoy en día.

Añadió que los jóvenes tienen un papel importante que desempeñar, animándolos a que encuentren fuerza en su identidad, independientemente de las presiones o el rechazo social.

“A veces eso significa que fue excluido de su grupo de WhatsApp, ¿y eso se considera una gran tragedia? Tengo que recordarle que la libertad interior de formar parte de su pueblo es mucho más importante que ser expulsado de un grupo de WhatsApp”.

“Antisemitismo Contemporáneo” es la mayor conferencia académica anual dedicada al estudio del antisemitismo contemporáneo. La edición de este año reúne a unos 550 participantes y 220 ponentes presenciales, además de muchos otros que se suman de manera virtual desde distintos países.