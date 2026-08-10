Concurso Bergstein: XII Edición

El martes 25 de agosto la XII Edición del Concurso Bergstein, en la ocasión con el tema “Holocausto: 100 años de Ana Vinocur”. Será a partir de las 14.30 hs. se realizará en el Campus Pocitos de Universidad ORT Uruguay. Hasta el 10 de agosto están habilitadas las inscripciones para participar a través de la página www.concursobergstein.com

El evento, que es para jóvenes de hasta 18 años contará con un jurado integrado por Sylvia Facal, Roberto Cyjon, Ramiro Rodríguez Villamil y Ana Ribeiro.

BASES

CONVOCATORIA

A instancias de la familia de Nelly y Nahum Bergstein, nos complace convocar a la XI Edición del Concurso «Nelly y Nahum Bergstein». Esta iniciativa aspira a promover y difundir el estudio de la cultura judía en el Uruguay a través de un certamen de conocimientos.

El Concurso fue declarado de “interés educativo” por el Consejo Directivo Central de la Administración de la Enseñanza Pública según resolución del 17 MAR de 2026.

TEMA

La edición 2026 tiene como tema «HOLOCAUSTO: A 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE ANA VINOCUR”.

PARTICIPANTES

La convocatoria está dirigida a estudiantes liceales no mayores de 18 años. Podrán participar todos los jóvenes que al día 25 de Agosto, fecha de realización de la prueba final, acrediten contar con la edad requerida.

Quienes ya hubieren obtenido el primer premio en ediciones anteriores, no podrán volver a presentarse.

La organización se reserva el derecho de admitir otros participantes. Quedan explícitamente inhibidos de participar del certamen los familiares en primer grado de consanguinidad (hermanos e hijos) de los integrantes del jurado, de los organizadores, y de toda persona vinculada directamente con la organización del certamen.

A MANERA DE PRESENTACIÓN

El 1º de mayo del 2011 fallecía el Dr. Nahum Bergstein. Su familia ha tenido la iniciativa de honrar su memoria a través de la institución del presente premio, vinculado a una de las tantas áreas en las cuales tanto Nelly -su esposa- como Nahum volcaran parte de sus mejores esfuerzos: la difusión del judaísmo, la defensa de la causa de Israel, el combate contra el antisemitismo y el esclarecimiento permanente para hacer frente a toda forma de discriminación en la sociedad uruguaya. La familia ha creído que un premio de esta naturaleza, destinado a todos aquellos estudiantes interesados en el tema, habría de complacer el espíritu de los homenajeados.

Nelly hasta hoy y Nahum a lo largo de toda su vida, vivieron su judaísmo con alegría y orgullo. Siempre creyeron en la potencia vital judía. Imbuidos de una singular vocación de servicio, cultivaron la tolerancia como expresión y natural aceptación de la diversidad, instrumentos insuperables e insustituibles para alcanzar la paz. En Israel vieron la materialización de ideales largamente acariciados por el pueblo judío. Pero nada de ello fue en desmedro de su condición de orientales a carta cabal: su condición de uruguayos y de judíos coexistía en ellos en plena armonía, con total naturalidad, e incluso haciendo gala de esa doble identidad. Lo judío y lo uruguayo eran para ellos las dos caras de una misma moneda: era en Uruguay donde su judaísmo debía alcanzar su máxima expresión.

He aquí los ideales a que esta convocatoria rinde tributo. Si en alguna medida ella pudiera contribuir aunque más no sea mínimamente a su realización, su misión se habría visto sobradamente satisfecha.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y FECHA DEL CERTAMEN

Los interesados deberán inscribirse hasta el día 10 de Agosto de 2026. Sólo podrán participar quienes se hayan inscriptos hasta esa fecha. Las formas de inscripción son las siguientes:

– Por email, enviando sus datos personales a concursobergstein@gmail.com o completando el formulario de inscripción en la web www.concursobergstein.com.

Quedará inscripto oficialmente luego de recibir confirmación desde el mail de la organización.

La fase final y pública del certamen tendrá lugar en la sede de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales – Universidad ORT, el 25 de Agosto en horario a determinar.

La organización se reserva el derecho de prorrogar el plazo de inscripción así como de modificar la fecha del certamen.

PREMIO

Se instituye un premio al ganador del certamen consistente en la suma de US$ 2.000 (dólares estadounidenses dos mil ), un segundo premio a quien se posicione en segundo lugar por la suma de US$ 1.000 (dólares estadounidenses mil), y un tercer premio por la suma de US$ 500 (dólares estadounidenses mil).

Todos los finalistas recibirán un diploma que acredite su participación.

El ganador de esta XII Edición del certamen se compromete a colaborar con la organización de la XIII Edición del mismo certamen en 2027.

El premio ha sido instituido por la familia Bergstein