Concentración y marcha en contra del antisemitismo

Los movimientos juveniles judíos (nucleados en la Nueva Federación Juvenil Sionista) junto a la Organización Sionista del Uruguay invitan a la colectividad judía uruguaya a participar de una concentración contra el antisemitismo, el domingo 21 de setiembre a las 16 hs. en el Memorial del Holocausto. BASTA DE ANTISEMITISMO EN URUGUAY

Desde los movimientos juveniles, en conjunto con la Organización Sionista del Uruguay, decimos basta al antisemitismo; no podemos seguir así. Hemos sufrido los insultos, la condena y el dolor de la apatía hacía nuestro pueblo, pero se cruzaron los límites: ningún uruguayo debe vivir con miedo en nuestro país.

Este domingo 21 de setiembre

16 h

Memorial del Holocausto

Le hacemos frente al antisemitismo y marchamos todos juntos. Para que nadie salga a la calle con miedo por ser judío en el Uruguay

Te esperamos.