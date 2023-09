Con Roby Schindler, sobre los múltiples desafíos del Comité Central Israelita que preside

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

A casi seis meses de haber asumido la presidencia del CCIU, Roby Schindler fue entrevistado por Ana Jerozolimski; repasa su historia comunitaria, lo hecho y lo por hacer en el CCIU, entre otras cosas. “Es un presidente que trabaja combinando razón y corazón, convencido de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros.”

P: Roby, hace ya unos meses que estás al frente del Comité Central Israelita del Uruguay. ¿Cómo te sentís con la responsabilidad?

R: La verdad es que la responsabilidad es mucho mayor de lo que en lo previo había pensado ya que diariamente se suceden instancias que debemos atender que no estaban en los planes.

P: El Comité es la instancia representativa de la colectividad judía ante las autoridades y ante la sociedad civil. Es mucho sobre los hombros. ¿Cómo sentís que lidiás con ello?

R: Es la parte que más me gusta y con la que más cómodo me siento. Estar presente, ser parte y demostrar interés no solo con las autoridades políticas, sino también con la sociedad civil .Eso es parte fundamental de la tarea.

P: Ahora que ya llevás unos meses en el cargo ¿cómo explicarías en qué consiste el trabajo del Comité Central?

R: Desde siempre la misión del CCIU consistió en trabajar para garantizar que los judios sigamos siempre viviendo una vida libre y digna en el Uruguay, trabajar contra el antisemitismo y toda otra forma de discriminacion y para defender el derecho de Israel a existir. Pero más allá de eso, y tal como recién expresé, el trabajo del CCIU consiste en estar y ser parte del quehacer nacional, insertándonos en todos los ámbitos de la sociedad uruguaya de la que somos parte integral, contribuyendo desde nuestros valores milenarios, a la construcción de una sociedad mejor.

P: Llegaste al Comité Central después de muchos años de actividad comunitaria en distintos marcos. Sería bueno repasar un poco todo eso y evaluar lo que sentís que te aportó cada cosa. Y luego, sí, compararlo-si cabe el término- con la actividad del comité.

R: Yo diría que mi actividad comunitaria comienza cuando desde muy chico empecé a ir a mi querida tnua: Macabi Tzair. Ahí fue donde me enseñaron y aprendí sobre liderazgo, compañerismo y sionismo. Paralelamente asistí a la escuela de tradición de la NCI donde aprendí lo poco que sé de hebreo y tradición, y estudié para mi bar-mitzvá. Luego de cumplir los 18 años y estudiar fuera del país, y viajar mucho, me casé a los 25 años, con el amor de mi vida, Deborah, con quien llevamos 37 años y medio de matrimonio y hemos formado una hermosa familia.

P: Me gustó eso de “y medio”. Ustedes son una hermosa pareja, y vos seguís contando el tiempo compartido…divino. Tenés dos hijos a los que tengo el placer de ver y entrevistar cada vez que representan a Uruguay en fútbol en la Macabeada… y dos nietitos hermosos de Martín. Sé que la familia es clave para vos.

R: Así es, no hay ninguna duda sobre eso. Y te diré que la necesidad de asegurar el sustento para la familia, me impidió comprometerme con el trabajo comunitario hasta el año 2005, en el cual ingrese’ a la directiva de Hebraica y Macabi. Luego entré en la Bnai Brith, en donde con otras parejas de amigos, formamos la filial Derej, la cual tuve el honor de presidir. En el año 2009 entré casi sin querer en la Directiva de la NCI, sin cargo, como cooptado bajo la Presidencia del querido Daniel “Coco” Fraenkel, y cuando me quise acordar me propusieron para que fuera Presidente del 2012 al 2015. Esa fue una época espectacular y de enorme crecimiento. Aprendí a priorizar el bien colectivo antes que el mío propio y confirmé que la vida comunitaria mitiga el dolor que nos toca vivir, y de la misma forma, multiplica la felicidad en los momentos de alegria.

P: Hermosa descripción…

R: Es realmente lo que siento. Luego seguí otros tres años acompañando a Dani Cohn en su presidencia y en paralelo ingresé en el Comité Central bajo la Presidencia de Lito Buszkaniec, donde estuve siete años ocupando los cargos de Vicepresidente y Secretario General en dos oportunidades. Recién en Marzo de 2023 fui nombrado Presidente. En el año 2019 fui postulado por el CCIU, para integrar la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminacion. Entré por dos años, y ya llevo cinco años en esta comisión, que fue creada por ley 17.817 redactada por Nahum Bergstein z”l. Básicamente todo mi trabajo comunitario estuvo enfocado en el trabajo “de puertas hacia adentro”, mientras que el trabajo en el CCIU, está dedicado “hacia el afuera”, generando contacto con autoridades y otros sectores de la sociedad civil. De todas formas, no son contradictorios sino que son complementarios.

P: Exacto, distintas aristas de una gran misión. Roby, desde que asumiste decidiste dedicarte enteramente al Comité Central, aunque es un cargo voluntario evidentemente, no remunerado. Por suerte, la sociedad con tus hijos en tu trabajo te lo permite, pero creo que con eso no alcanza. Hay que tener muchas ganas de fondo para hacer algo así. ¿Por qué?

R: Tal como decís, mis hijos, Martín y Federico, son mis socios y quienes me permiten dedicarme a tiempo completo a la actividad comunitaria. ¿Por qué? Primero porque me gusta dedicarme de lleno a aquellas cosas en las que creo. Es una forma de devolverle a la sociedad parte de lo que recogí de ella. Ya he dicho en otras oportunidades que si los judíos vivimos como vivimos en este bendito país, no es por casualidad, sino por el trabajo que realizaron grandes hombres que nos precedieron, y en parte es como tributo a ellos que dedico el tiempo que dedico. Además, hay una frase en el Talmud que dice: que yo no estoy obligado a hacer TODA la tarea, pero SÍ, estoy obligado a hacer mi parte. Y esto que hago con tanto orgullo y pasión, es MI parte. Además es un hermoso ejemplo para mis hijos, así como mi madre, Lila Schindler, lo fue para mi, cuando ella fue Presidenta de Wizo durante cuatro administraciones seguidas. Mi padre falleció apenas 9 días antes que yo asumiera la Presidencia y sé que desde donde esté, con su humildad, ilumina y guía mi camino. ¿Hacen falta más razones?

P: Muy emotiva tu explicación Roby, hermosísima. Te preguntaba antes en qué consiste tu trabajo…y quizás sería bueno dar ejemplos concretos de todos los lugares a los que fuiste los últimos días, antes de emprender viaje a Israel junto al intendente de Canelones Yamandú Orsi. Para tener una idea de cómo se traduce en la práctica este desafío.

R: Asumí hace seis meses y es tanto y tan variado el recorrido…, por ejemplo, desde asistir a la Beatificación del Padre Jacinto Vera un domingo lluvioso y recibir emocionado el aplauso de miles de personas cuando el Cardenal Sturla menciona nuestra presencia, hasta estar presente en los dos actos por el Genocidio Armenio. Desde ir a las fiestas nacionales de las embajadas que invitan al Comité Central, hasta viajar a Colombia para el encuentro anual que organiza el CJL (Congreso Judio Latinoamericano). Desde recibir una delegación de 12 personas del AJC (American Jewish Committee) y acompañarlos a todas sus reuniones hasta visitar a todas las tnuot en ocasión de Iom Hatzmaut. En estos momentos en que te respondo esta nota, me encuentro justamente con Diego Sonnenschein y Nicolás Litvan en el viaje a Israel acompañando a Yamandú Orsi en una visita oficial que seguramente redundará en muchos beneficios para el país, así como también para la colectividad judía del Uruguay. Y paro por acá, para no aburrir a tus lectores…

P: No hay de qué aburrirse, para nada. Recuerdo que hace muchos años, el Profesor Manuel Tenenbaum (z”l), en su calidad de Director del Congreso Judío Latinoamericano, me dijo que uno de los grandes desafíos de su cargo era lidiar con el mundo judío. Dos judíos y tres opiniones sería la forma más sencilla de presentarlo. ¿Cómo vivís vos esto, al frente de una institución que representa y engloba a diversas instancias comunitarias uruguayas?

R: Sin lugar a dudas coincido plenamente con el Profesor Tenembaum. Vivimos en un país donde cualquiera se puede expresar libremente, Baruj Hashem, pero estaría bueno que todos estemos de acuerdo en que podemos discrepar. Tanto mis compañeros de Directiva como yo, debemos lidiar con la crítica de algunos pocos, quienes desde la comodidad de NO hacer nada, expresan que: “no se sienten representados por el Comité Central”. Ojalá se acercaran a trabajar al Comité, en lugar de criticar.

Los proyectos a impulsar

P: ¿Tenés proyectos especiales para llevar adelante?

R: En realidad hay varios temas que tenemos pendientes y querríamos ver cristalizados en el tiempo que nos falta para terminar nuestra gestión, a saber:

a Proyecto de ley para incluir la enseñanza de la Shoá en los tres niveles de educación. Proyecto del diputado colorado Felipe Schipani.

b Proyecto de ley para penalizar la negación de la Shoá y cualquier otro genocidio reconocido por Uruguay y Naciones Unidas. Proyecto del diputado colorado Conrado Rodríguez.

c Proyecto de ley de feriados religiosos. Proyecto de la Senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín.

d Conseguir que más jóvenes se sumen a trabajar en diferentes ámbitos del Comite Central.

e Conseguir que más mujeres se sumen a trabajar en diferentes ámbitos del Comite Central, más allá de WIZO y Congreso Uruguayo de Mujeres Judías.

La diáspora e Israel

P: Un gran tema en el mundo judío hoy es cómo maniobrar con la compleja situación compleja en Israel. Creo que esta claro que el Comité Central decidió o entrar en esa polémica, pero como es sabido, hay distintas posturas en la diáspora. ¿Cómo consideras que hay que manejar el tema?

R: Sin dudas que como manifiestas, el mundo judío está dividido en referencia a la reforma judicial. Estoy seguro que también dentro de los diez integrantes de Directiva del CCIU, hay diferentes posiciones respecto de la reforma. Sin embargo, no permitimos que las diferencias de opinión nos dividan. Es por eso, que junto con las demás 15 comunidades judías de América Latina, suscribimos una carta que hace un llamado a la unión. Dicha carta fue entregada “en mano” a cada embajador de Israel en los respectivos países, sin hacerla pública.

P: El llamado es importante, pero claro que con lo álgido de la discusión en Israel, es muy complicado. El tema de la división también tocó la reciente visita del Canciller israelí Eli Cohen a Uruguay. ¿Qué impresión te dejó?

R: Fue muy significativo que luego de cuarenta años desde la última visita de un canciller israelí a Uruguay, el Ministro de RREE haya elegido venir a nuestro país. Además de Paraguay, la única otra visita que hizo fue venir a Uruguay. Su discurso de aprox 30 minutos tuvo muchos pasajes de referencia a la participación de Uruguay en la votación de la ONU y fue muy cauto en cuanto a la reforma judicial. Me causó una buena impresión.

Se fortalecen las relaciones bilaterales

P: El Presidente de la República autorizó la apertura de una oficina de innovación en Jerusalem, una gran noticia sin duda. Y se espera que llegue a Israel para inaugurarla. ¿Cómo ves las posturas del Presidente respecto a Israel? ¿Y la cercanía a la colectividad?

R: El año pasado, en ocasión de recibir el Premio Jerusalem, por parte de OSU, el Presidente Luis Lacalle Pou dijo que el Premio que estaba recibiendo, más que un reconocimiento, representaba para él un desafío y prometió la apertura de una oficina de Tecnología e Innovación. En lo personal creo que tanto el, cómo su padre han dado sobradas muestras de afecto y cercanía para con Israel y la colectividad judía.

A modo de resumen, de cara a Rosh Hashaná

P: Roby, está por terminar el año judío y el 15 de setiembre al anochecer comienza el nuevo. ¿Cómo resumís tu año, a nivel personal y familiar y a nivel comunitario? A nivel personal, sé que sos abuelo así que tengo claro cuántas satisfacciones hay en el seno de la divina familia que formaste con Déborah.

R: El año que está por terminar ha sido un año pleno de realizaciones tanto a nivel personal como familiar. No podría pedir más. Solo puedo desearle a la comunidad toda, mi deseo de salud, prosperidad y paz.

P: Amén. Muchas gracias Roby.

R: A vos Ana.