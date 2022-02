Con Eli Aljanati, tuitero uruguayo, un judío combativo en las redes

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

El Dr. Eli Aljanati hace años está vinculado al Comité Central Israelita del Uruguay, como integrante de su Comisión de Prensa y Difusión (Copredi). En los últimos tiempos, Eli se ha destacado por su participación en las redes sociales, sobre todo twitter, brindando información de interés para los judíos y sobre todo, denunciando situaciones de antisemitismo. Recogemos la entrevista que le realizó la periodista Ana Jerozolimski.

Eli Aljanati , además de las horas dedicadas a su trabajo, dedica no pocas a Twitter. Pero no anda navegando sin sentido son utilizando diariamente esta red social para aprender, nutrirse de información valiosa y a su vez volcar información. Comenta, se contacta con gente de todo el mundo, pero no sólo por temas personales y “light” que a todos nos surgen en la dinámica diaria, sino para denunciar expresiones de antisemitismo y de odio irracional hacia Israel.

Días atrás escribió una excelente nota-que puedes leer apretando aquí-sobre la necesidad de un judaísmo proactivo, combativo en el esfuerzo por repeler injustos ataques, no un judaísmo que viva explicando lo que no necesita ninguna explicación.Aquí puedes conocerlo más.

P: Eli, cuando te pregunté qué te parece que hagamos una entrevista, me preguntaste a quién…no te pareció que podía referirme a vos mismo. Imagino que eso se debe a que aunque sos miembro de COPREDI, o sea la Comisión de Prensa y Difusión del Comité Central Israelita del Uruguay-a nivel individual, no como representante de una institución- no ostentás un cargo formal.

R: Gracias por invitarme a esta entrevista Ana. Nos conocemos hace ya unos cuantos años y esta vez me toca a mi estar de este lado. Un gusto.

Cuestión de actitud

P: Me pareció más que relevante entrevistarte porque en tu andar hacés lo que en una muy buena nota que escribiste días atrás, recomendaste y defendiste: la necesidad de reafirmar un judaísmo proactivo, combativo en el sentido de no dejar pasar el antisemitismo. Y sin duda cada uno puede aportar mucho desde su lugar, si decide ponerse las pilas. Contame por favor un poco-e iremos entrando en detalles- cuáles son los temas a los que estás prestando especial atención estos días.

R: Desde hace ya bastante, entendí que no era algo saludable, ni desde el punto de vista teórico, ni estratégico, actuar en función de las agresiones o ataques que regularmente reciben las comunidades de la Diáspora o el propio Israel. No digo que no se deba, pero hay que agregar algo más. Es decir, pasar a marcar la cancha nosotros. En el artículo que escribí la semana pasada para este portal Semanario Hebreo Jai, comenté algunos ejemplos que me parecían paradigmáticos en ese sentido. También me parece que, como toda actividad destinada a un propósito concreto, la misma debe ser planificada en función de los intereses que debemos defender en primer lugar. Eso requiere mucho tiempo y esfuerzo, que no siempre podemos comprometer, pero lo importante es la actitud con la cual se encaran las actividades.

P: ¿En resumen?

R: Dejar de ser ser reactivo, para pasar a ser proactivo. Dejar de estar a la defensiva para pasar a la ofensiva. Y ¿por qué combativo ? Porque no serlo, no nos ha servido de nada.No evitamos agresiones de esa manera.

P: ¿Y cómo se es combativo?

R: No rehuyendo la lucha, básicamente dialéctica, pero -¿por qué no?- judicial si amerita. Como hace ACOM por ejemplo en España, llevando a juicio a quienes discriminan, boicotean a Israel y tienen actitudes propias de motivación antisemita.

P: ACOM es un ejemplo más que excelente. Además , tienen muchísimo éxito.

R: Así es, sin duda ninguna.

Antisemitismo

P: ¿Qué ves en las redes al respecto que nos debe preocupar en especial?

R: El antisemitismo en redes es bestial. Es inimaginable todo lo que se publica. Desde información falsa, amenazas, insultos, campaña de desinformación, difusión de imágenes y videos editados o adulterados. En cuanto a si debe preocupar… Si, ya que quien nada conoce de los temas y pretende informarse, seguramente no podrá hacerlo a través de las redes solamente, por más que se trabaje arduamente para combatir toda esa campaña antisemita. Hay que recordar que existen medios y personas que cuentan con recursos financieros enormes para trabajar en redes. Es una batalla que no tiene fin y por eso es necesario un trabajo permanente de divulgación y de conocimiento de la verdad. Ya no solo para convencer , sino para demostrar que buena parte de lo que se publica sobre Israel o los judíos es falso. Ahora…. Contra quien no quiere saber nada y solo odia, no hay información que lo convenza, ahí solo vale su combate en el ámbito de las redes.

P: ¿También ves quizás aspectos que pueden alentarnos? Yo siempre estuve convencida de que no estamos solos, que tenemos muchos buenos amigos que también nos pueden acompañar en las malas.

R: Soy de los que piensa que nuestros aliados son los que piensan que tenemos razón y no quienes sufren lo mismo que nosotros pero no nos acompañan. Es mi punto de vista.

P: Es una distinción interesante.

R: Israel como país, hoy cuenta con muchos aliados, varios ya conocidos, pero muchos otros no tan conocidos o que jamás podrían decir que lo son… pero lo son. Ya no porque compartan nuestra causa, sino porque tienen enemigos comunes o porque Israel tiene las capacidades militares y de inteligencia para acudir en su defensa. Por eso, en estos momentos estoy involucrado en difundir un concepto que tal vez resulte novedoso o extraño para muchos. Es el de LIDERAZGO REGIONAL DE ISRAEL.

P: Estoy segura que eso es lo que ven los Emiratos Árabes Unidos por ejemplo, con los que la relación se desarrolla a un nivel impresionante. Volviendo a antisemitismo y alianzas…o mejor dicho amistades y si se manifiestan o no ¿cómo ves la situación de las comunidades judías?

R: En cuanto a las. comunidades , ahí la situación es mas difícil y heterogenea. Hay países donde las comunidades judías viven una vida razonablemente pacífica y normal , entre los que por suerte puedo incluir a Uruguay, pero hay muchos otros países donde las comunidades judías no la pasan nada bien. Desafortunadamente, varios de esos países, son aquellos que uno pensaría que por su desarrollo económico y social no deberían tener esos problemas. Pienso que hoy Europa es un lugar difícil para desarrollar un judaísmo pleno. Hay países que tristemente son los peores de la clase , por ejemplo Francia donde ha habido, asesinatos, atentados, golpizas, marchas y acoso de carácter antisemita. El 20 % de la comunidad judía francesa, ya se fue . No quiero lo mismo para ningún otro país. Pero está pasando. Los números de nuevos Olim, inmigrantes a Israel, no mienten. En USA , también hay referenciados infinidad de incidentes antisemitas, sin contar los eventos trágicos como matanzas o tomas de rehenes en sinagogas. Esto antes no pasaba .

¿Y Uruguay?

P: Vos andás mucho por las redes y ves lo que pasa en el mundo en general. ¿Cómo evaluás la situación en Uruguay?

R: Como ya comenté, Uruguay es un lugar relativamente pacífico para nosotros. Si bien hemos enfrentado situaciones límites en el pasado reciente (el caso Fremd, cuya resolución judicial, me genera muchas dudas, o la ya mencionada ola antisemita de 2014). Aparte de ello, debo decir que no somos una isla. En Uruguay, a mi parecer, existe un antisemitismo larvado, que surge en forma espontánea e inmediata, ante disparadores determinados. Por ejemplo; estoy cansado de escuchar a innmurables personas comparar el Holocausto con el conflicto palestino. Esto ha sido ampliamente explotado por los antisemitas que pretenden inventar un genocidio donde no lo hay o hacer creer que los nazis de ayer , son los israelíes de hoy. Esto es ya viejo , pero no deja de aparecer, ya que el público se renueva. Estas cosas pasan por desconocimiento (en el mejor de los casos) de lo que fue el Holocausto, por lo que me parece excelente que se informe del mismo en la Educación Nacional.

P: A veces ignorancia y otras mala intención.

R: Es cierto. Más ejemplos: los estereotipos del judío amante del dinero, el judío dueño de los medios, los judíos conspiradores. Esto último lo vimos muy seguido entre los grupos antivacunas, el Maguen David amarillo (la Estrella de David) , las acusaciones al CEO de Pfizer Albert Bourla, que es judío, y mucho más.

El problema con la ONU

P: Eli, vos analizás un tema, le hacés un seguimiento y lo volcás en las redes. Lo primero que yo capté de tu actividad e interés especial en este sentido, fue tu seguimiento de lo que ocurre en las Naciones Unidas, a través de la actividad de la ONG Un Watch. Es una ong, recordemos, observadora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denuncia irregularidades, injusticias, violaciones de la propia carta del organismo mundial , por los nombramientos y resoluciones en la ONU. No siguen sólo el tema de la obsesión anti israelí de la ONU sino también la permisividad hacia dictaduras en general. ¿Por qué es importante en tu opinión conocer el tema a fondo?

R: Mi interés por seguir a UN Watch se dio básicamente, para entender cómo la ONU, y sus organismos , trataban a Israel. Una vez que comprendí, el grado de sesgo anti israelí de casi todos ellos, di un paso más. Claro que también me interesaba en especial, por razones obvias, cuál era la postura de Uruguay en cada una de las votaciones.

P: Sabemos que hubo un cambio para bien con el gobierno actual. Pero ameritaba analizarlo también desde antes.

R: Para mi, hubo un antes y un después en Uruguay en el 2014, cuando el conflicto con Hamas en aquel año. Todos recordamos las desafortunadas (por decir lo mínimo) declaraciones de Mujica y Almagro y la ola de antisemitismo que eso generó, un antisemitismo que nunca se había vivido en el país. Pues bien, a partir de ahí, empece a chequear a UN Watch y otros sitios que realizan seguimientos a diferentes organismos. Cuando cambió el gobierno, asumí que habría un cambio en las votaciones. Y lo hubo, no en todos los casos y no sin antes tener que llamar la atención cuando las mismas nos parecieron equivocadas.

P: Así es, hubo sin duda un cambio pero también hubo algunas votaciones que a mí personalmente me parecieron inaceptables. No porque no se pueda discrepar con Israel sino porque eran votaciones de propuestas de resoluciones que distorsionaban totalmente la realidad y acusaban a Israel de mentiras absolutas. Ahora…que la ONU es tendenciosa contra Israel, no es secreto. ¿A qué otras conclusiones llegaste con tu seguimiento?

R: La principal conclusión a la que llegué es que la ONU ha perdido total relevancia a nivel mundial. Lo sabemos claramente en el caso de Israel , pero también en muchos otros conflictos. También ha perdido la posición de ser un interlocutor válido para prevenir los mismos. Además, y en el medio del nuevo equilibrio mundial, es notorio que China y Estados Unidos la han radiado a un lugar menor.

Compartiendo principios, en Twitter

P: En las redes sociales, también en Twitter, hay lugar para todos y también para reunirse virtualmente con quien uno desee, según origen, afinidad, temas en común. Y llegamos a Jwitter. ¿Me podés explicar qué es eso?

R: El Jwitter es una especie de grupo inorgánico de personas e instituciones , judías y no judías que en forma aleatoria o cuando una ocasión nos convoca, trabajamos en forma medianamente ordenada, para difundir contenidos que creamos o tomamos prestados, en la lucha contra la mentira y la desinformación en las redes. En otras ocasiones para apuntalar campañas de difusión de acontecimientos que queremos que el mundo conozca u otras veces para denunciar a personas o grupos que generan odio contra los judíos.

P: ¿De dónde viene tu interés Eli? ¿Dirías que va más allá del interés natural que todo judío puede tener en estos temas?

R: Soy curioso, y a veces no entiendo por qué las cosas se dan de una manera y no de otra. Porque, si a mi me enseñaron que en la vida hay que manejarse a través de determinados principios éticos y morales, hoy el mundo es un lugar donde lo político prima sobre todo lo demás. Donde las cosas son o no son, en función de la cara del agresor o agredido de turno. Y encima tengo que ver como se elaboran sesudas teorías seudo sociológicas que lo justifican. No es lo que pensé que sería el mundo hoy, y me interesa saber por qué.

P: Interesantísimo Eli . ¿Algo más que consideres oportuno agregar?

R: Que quienes quieran o entiendan que puedan colaborar, se unan a los que trabajamos en redes para aportar un poco de esfuerzo y cabeza a lo que hacemos. Mientras más seamos, mejor.

R: Y te pueden encontrar fácilmente en Twitter, ahí “combatiendo” por la verdad. Muchas gracias.

R: A vos Ana.