Comunicado del Comité Central Israelita del Uruguay ante la liberación de los rehenes israelíes

El Comité Central Israelita del Uruguay expresa su profunda emoción por la liberación de los veinte rehenes israelíes, quienes hoy recuperan su libertad tras 738 días de prolongado y doloroso cautiverio.

Compartimos la alegría de sus familias y del pueblo de Israel, y reafirmamos nuestra exigencia moral por la liberación inmediata de los cuerpos sin vida que permanecen en poder de los terroristas.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la libertad y la dignidad humana, y con la esperanza de que prevalezcan la paz y la justicia.

COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY