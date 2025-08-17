COMUNICADO DEL COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY

Ante las últimas decisiones del gobierno uruguayo, manifestaciones de actores políticos locales y comentarios desde fuera del país, manifestamos:

1. Confiamos en que se generen rápidamente las condiciones políticas necesarias para restablecer el acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalem, poniendo fin al “congelamiento” momentáneo

2. El diálogo sigue siendo el único camino válido para encontrar puntos de acuerdo y trabajar por necesarios consensos.

3. El Comité Central Israelita mantiene y reitera su vocación de diálogo con el gobierno uruguayo. En la coincidencia o en la diferencia siempre hemos encontrado con el señor presidente de la República, Yamandú Orsi, y con el canciller, Mario Lubetkin, ámbitos propicios para el diálogo respetuoso y sincero.

4. Los agravios, incitaciones al odio y descalificaciones personales solo contribuyen a potenciar a los enemigos de la convivencia democrática.

5. Una vez más y como cada vez, reclamamos la inmediata devolución de los 50 rehenes aún cautivos en manos del terrorismo