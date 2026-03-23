COMUNICADO DEL CCIU ANTE ATENTADO EN LONDRES

El Comité Central Israelita del Uruguay expresa su más enérgico repudio ante el ataque perpetrado contra ambulancias de la organización judía de asistencia médica Hatzala en la ciudad de Londres.

Este hecho, que es investigado como un posible crimen de odio antisemita, constituye un acto de extrema gravedad. Atacar servicios de emergencia no solo implica una agresión directa contra una institución comunitaria, sino que pone en riesgo la vida de personas que dependen de atención urgente.

La reiteración de episodios de violencia y antisemitismo en distintas partes del mundo resulta alarmante y exige una respuesta firme por parte de las autoridades.

El Comité Central Israelita del Uruguay reafirma su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, el odio y toda forma de discriminación, y expresa su solidaridad con la comunidad judía del Reino Unido.

23 DE MARZO DE 2026

COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY