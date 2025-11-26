Comunicado del CCIU

El Comité Central Israelita del Uruguay condena los hechos sucedidos en la tarde de ayer, donde dos jóvenes liceales fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos.

Junto con las familias llevamos adelante las denuncias correspondientes, confiando en la justicia uruguaya y el peso de ley, para que esta acción sea firmemente condenada de acuerdo a derecho.

Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por hechos que ocurren a miles de quilómetros de nuestro país, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo.

Reforzaremos nuestra labor y continuaremos trabajando arduamente por una convivencia pacífica y respetuosa para todos.

COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY

Montevideo, 26 de noviembre de 2025