COMUNICADO DE PRENSA. DEPLORABLES Y MEZQUINAS DECLARACIONES ¿Será que justifican esta barbarie? 

Comunicado del CCIU ante las declaraciones que durante los últimos días fueron emitidas por el Partido Comunista del Uruguay, el Frente Amplio, el PIT-CNT y la FEUU. “…rechazamos cada una de las declaraciones que con pulso tembloroso apenas expresaron su condena, en varios casos sin siquiera hacer mención al terrorismo, en otros justificando lo injustificable.”

El sábado 7 de octubre, los uruguayos amanecimos con la noticia de lo que sucedía en Israel: miles de soldados terroristas ingresaron a su territorio provocando una masacre, asesinando indiscriminadamente a la población civil, hombres, mujeres, niños, bebés, familias enteras, ancianos, algunos incluso sobrevivientes del Holocausto.

Aún no podemos dejar de estremecernos al ver fotos y videos de la crueldad y la saña, prueba de la barbarie que nos retrotrae a la época del nazismo.

No fue un reclamo, no fue por territorio, no fue por política. Fue terrorismo asesino. Fue una masacre.

Ese día, ese primer día de imágenes dantescas y horrorizantes, el Partido Comunista emitió una declaración.

¿No se avergüenzan?

¿Será que justifican esta barbarie?

Pasaron horas, pocos días, y las imágenes y noticias empeoraron. Cientos de cadáveres de jóvenes fueron hallados en un bosque donde se desarrollaba un recital por la paz, decenas de bebés decapitados, terroristas exhibiendo asesinatos en redes, como llegó a hacerlo el ISIS.

Con toda esta información e imágenes, surgieron las declaraciones del Frente Amplio y del Pit-Cnt.

¿No se avergüenzan?

¿Será que justifican esta barbarie?

Y las más desgraciadas de las declaraciones: FEUU Uruguay. A ellos no les cabe la pregunta. Ellos, justifican esta barbarie!

Hoy, con todo nuestro dolor aflorado y la herida que sangra por cada muerto, expresamos con firmeza que rechazamos cada una de las declaraciones que con pulso tembloroso apenas expresaron su condena, en varios casos sin siquiera hacer mención al terrorismo, en otros justificando lo injustificable.

La Colectividad Judía del Uruguay, una vez más, condena enérgicamente el terrorismo y expresa su incondicional apoyo al Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa.

Comité Central Israelita del Uruguay

11 de octubre, 2023