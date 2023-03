Cómo me convertí en un objetivo de la República Islámica de Irán

Ynet Español- por Emily Schrader

La corresponsal cuenta se experiencia: “Como feminista, israelí, estadounidense y periodista, soy el epítome de todo lo que el régimen iraní desprecia y quiere destruir”.

Durante la última década, he cubierto regímenes autoritarios como China, Rusia e Irán, como periodista y activista en mis propias plataformas de redes sociales, en particular en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

Por lo tanto, no es de extrañar que cuando estallaron las protestas en todo el país en Irán, comencé a hablar a través de mis plataformas de redes sociales sobre la difícil situación del pueblo iraní y haciéndome eco de sus demandas de cambio de régimen.

El hecho de que yo sea estadounidense-israelí me sitúa en una posición única para comprender profundamente la realidad de dos mundos: el optimismo y el idealismo de Occidente y la dura realidad de Oriente Medio. Es precisamente por esta razón, creo, que la República Islámica me ha estado atacando directamente con amenazas e intentos de silenciarme. No los dejaré.

Como feminista, israelí, estadounidense y periodista, soy el epítome de todo lo que la República Islámica desprecia y quiere destruir. Aún más problemático para ellos, su propia gente está conmigo, no ellos, porque estoy hablando por el pueblo de Irán a nivel mundial, y el régimen islámico está haciendo lo contrario.

En los últimos seis meses, me comenzaron a seguir en mis redes más de 70.000 iraníes dentro de Irán, y miles más en la diáspora iraní también. Estos iraníes provienen de todas las comunidades: religiosas, seculares, persas, baluchis, kurdas, bahá’ís y de una amplia variedad de puntos de vista políticos. Esto me ha permitido tener una visión única de lo que el pueblo de Irán está buscando interna y externamente.

Durante 44 años, la República Islámica del Irán ha gobernado a su población con puño de hierro y un brutal programa teocrático y sangriento. Pero esta generación, después del asesinato de Mahsa Amini, de 22 años, sintió que había tenido suficiente. Comencé a hablar porque sé muy bien que las consecuencias para tantos iraníes dentro y fuera de Irán pueden ser mortales, y se lo debo a esas valientes mujeres, ser su voz cuando la República Islámica las silencia.

Casi de inmediato, mi activismo se encontró con la oposición de los partidarios del régimen, incluido el ejército cibernético del régimen islámico. Recibí numerosos intentos de piratería y phishing, fui contactada por “académicos” invitándome a conferencias que no existían en Europa y otros fenómenos extraños.

En las redes sociales mi primer video sobre el levantamiento iraní, con casi 3 millones de visitas, fue eliminado espontáneamente de Instagram a pesar del hecho de que no hubo violación, un fenómeno que también ocurrió con muchas celebridades iraníes que publicaron contenido contra el régimen.

Al final resultó que el régimen había estado pagando a los moderadores de contenido de las redes sociales detrás de escena para eliminar contenido e incluso desactivar cuentas en algunos casos. Hablé sobre esta escandalosa violación de mi libertad de expresión y continué construyendo conexiones con el pueblo de Irán, llegando a más de 30 millones de personas sólo en octubre de 2022.

Desde entonces he hablado a través de las redes sociales tanto a Occidente como al pueblo de Irán sobre lo que estaba sucediendo en el terreno, desde ataques hasta amenazas militares, ejecuciones, portavoces extranjeros de la República Islámica, como el Consejo Nacional Iraní Americano (NIAC), y de la cobardía de Occidente al enfrentar la realidad de lo que realmente es la República Islámica.

Cuando expuse a la organización NIAC, cuyos activistas y líderes como Trita Parsi y Jamal Abdi han repetido los mismos puntos de conversación que la propia República Islámica durante años en sus posiciones políticas, mi video recibió millones de visitas. Luego comenzaron las campañas de desprestigio y empecé a recibir amenazas de muerte.

Parsi, Abdi y otros afiliados del NIAC no sólo se subieron inmediatamente al carro antisemita, insinuando teorías de conspiración de que estoy actuando en nombre del estado judío, sino que también recibí cientos de mensajes de cuentas no auténticas con la bandera de la República Islámica o fotos de funcionarios del régimen, prometiendo destruir a Israel, “bombardear” mi casa en Tel Aviv. así como una variedad de amenazas sexuales.

Poco después, junto con líderes de la comunidad persa-israelí, organicé la protesta de solidaridad con el pueblo iraní en Tel Aviv. Participé y hablé en mitines en todo el mundo, y comencé a trabajar con el iraní-estadounidense Hooman Khalili para producir murales de apoyo al pueblo iraní en las ciudades israelíes, una muestra simbólica y poderosa de solidaridad de aliados históricos.

Sin embargo, con todo sucediendo, y Occidente todavía discutiendo un retorno a las negociaciones para un acuerdo nuclear, a principios de 2023 comencé a reunirme más agresivamente con funcionarios electos de todo el mundo para presionar para que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sea reconocido como una organización terrorista. Desde diciembre, he discutido la política de Irán con legisladores en los Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, los Países Bajos, Australia, el Reino Unido y algunos más. Continuaré hasta que Occidente haya reconocido a la República Islámica por lo que realmente es, pero la amenaza del régimen también está aumentando contra mí.

En el último mes, el periódico del régimen ha escrito sobre mí repetidamente, acusándome de ser un “espía del Mossad” que está tratando de “unir al pueblo iraní”. También he estado recibiendo mensajes y publicaciones de mis fotos con objetivos en mi cara de cuentas de bots. Algunas de las amenazas estaban incluso en hebreo, otra táctica conocida del ejército cibernético iraní.

Soy consciente de que soy una de las voces israelíes más prominentes, trabajando para construir puentes entre la comunidad persa e Israel. Durante 44 años, el pueblo de Israel ha estado aislado de nuestros aliados naturales en Irán: el pueblo. Las mismas personas con las que teníamos relaciones prósperas antes de la Revolución Islámica de 1979, cuando Irán fue tomado por una dictadura teocrática y misógina.

La comunidad que he construido con iraníes en Irán demuestra que la misión del régimen islámico de adoctrinar a su pueblo con odio contra Israel ha fracasado, y ésa es la verdadera razón por la que el régimen no puede soportarme. Estoy orgullosa de quién soy como israelí, como estadounidense, como feminista y como aliada del pueblo iraní que se está levantando contra el régimen. No habrá suficiente intimidación de la República Islámica que me silencie.