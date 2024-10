Cómo los editores pro-Hamás de Wikipedia secuestraron la narrativa sobre Israel y Palestina

Un poderoso grupo de editores está secuestrando Wikipedia, impulsando propaganda pro palestina, borrando hechos clave sobre Hamás y reformulando la narrativa en torno a Israel con una influencia alarmante.

Una campaña coordinada liderada por alrededor de 40 editores de Wikipedia ha trabajado para deslegitimar a Israel, presentar a los grupos islamistas radicales bajo una luz favorable y posicionar las opiniones académicas marginales sobre el conflicto entre Israel y Palestina como dominantes en los últimos años, intensificándose después del ataque del 7 de octubre.

Seis semanas después del 7 de octubre, uno de estos editores eliminó con éxito la mención de la carta de 1988 de Hamás, que llama al asesinato de judíos y a la destrucción de Israel, del artículo sobre Hamás.

El grupo también pareció intentar promover los intereses del gobierno iraní a través de una serie de artículos, incluida la eliminación de “enormes cantidades de crímenes de derechos humanos documentados por funcionarios [del Partido de la República Islámica]”.

Un grupo llamado Tech For Palestine lanzó una campaña separada pero complementaria después del 7 de octubre, que violó las políticas de Wikipedia al coordinarse para editar artículos sobre Israel y Palestina en el grupo Discord de 8.000 miembros.

Tech For Palestine abandonó sus esfuerzos y sus miembros entraron en pánico después de que un blog descubriera lo que estaban haciendo; el grupo eliminó todas sus páginas de Wiki Talk y Sandboxes que habían estado usando para coordinar sus esfuerzos de edición, y la editora principal eliminó todos sus chats del canal Discord del grupo.

Wikipedia es el escenario de una batalla candente de ideas y valores que, en ocasiones, estalla en guerras de edición intestinas y calientes, y que trata de temas que van desde la política estadounidense hasta las marcas corporativas. Pero ningún tema es más candente que el de Israel y Palestina. El tema es tan candente que la designación de los Artículos sobre Palestina e Israel (PIA, por sus siglas en inglés) se utiliza como sinónimo de su propia abreviatura de resolución de disputas: Solicitudes de arbitraje/Artículos sobre Palestina e Israel, conocidas como ARBPIA en el lenguaje de Wiki.

Aunque siempre ha sido polémica, durante los últimos cuatro años aproximadamente, y se ha intensificado desde el 7 de octubre, PIA ha sido objeto de una campaña altamente coordinada, sostenida y notablemente eficaz para alterar radicalmente la percepción pública del conflicto. Dirigida por unos 40 editores, en su mayoría veteranos, la campaña ha trabajado para deslegitimar a Israel, presentar a los grupos islamistas radicales bajo una luz favorable y posicionar las opiniones académicas marginales sobre el conflicto entre Israel y Palestina como dominantes.

Una campaña separada pero complementaria, lanzada después del 7 de octubre y organizada desde un grupo de Discord de 8.000 miembros llamado Tech For Palestine (TFP), empleó modalidades tecnológicas comunes (creación de tickets, sesiones de planificación de estrategias, chats grupales de audio de “hora de oficina”) para modificar más de 100 artículos. Operando del 6 de febrero al 3 de septiembre de este año, TFP se convirtió en una operación bien engrasada, llegando tan lejos como para intentar usar Wikipedia como un medio para presionar a los miembros del parlamento británico para que cambiaran sus posiciones sobre Israel y la guerra de Gaza.

Estos esfuerzos tienen un éxito notable. Escriba “sionismo” en el cuadro de búsqueda de Wikipedia y, además del artículo principal sobre sionismo (y una página de desambiguación), el autocompletado muestra: “El sionismo como colonialismo de asentamiento”, “El sionismo en la era de los dictadores” (un libro de un trotskista propalestino), “El sionismo desde el punto de vista de sus víctimas” y “El racismo en Israel”.

El efecto agregado de estos esfuerzos es un cambio radical en el panorama del tema Palestina-Israel en Internet. Como informé en una investigación anterior de Pirate Wires, esto se debe en gran medida a Google, que otorga a Wikipedia un estatus de “nación más favorecida” y los artículos aparecen automáticamente en primer lugar en cualquier resultado de búsqueda relacionado con el tema. Si buscas en Google “sionismo y colonialismo de asentamiento”, por ejemplo, lo que obtienes es un artículo de Wikipedia que aparece automáticamente en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google, con su propio panel de información a la derecha. Un concepto marginal que hace apenas dos años sólo habría mostrado un puñado de artículos sin foco –antes de que se creara el artículo– ahora tiene su propio escenario de máxima audiencia en Internet.

“El reciente problema con la página de Wikipedia sobre el ‘sionismo’ es fundamentalmente un problema de Google”, afirma alguien familiarizado con el tema. “Los artículos de Wikipedia actúan como una puerta trasera desprotegida que lleva a los primeros resultados de búsqueda de Google, y la introducción del artículo suele llenar el panel de información, lo que da la impresión de que Google ha examinado este contenido, cuando no es así. Los editores maliciosos explotan esta vulnerabilidad, dando prioridad a opiniones marginales sobre fuentes más fiables”.

El tipo de coordinación que llevan a cabo estos grupos viola muchas de las políticas más fundamentales de Wikipedia, incluida una de sus políticas de contenido principales, Neutral Point of View (NPOV), que establece que “Wikipedia tiene como objetivo describir disputas, pero no involucrarse en ellas “. La práctica también viola la directriz Gaming the System, que prohíbe a los editores “diseñar una ‘victoria’ en una disputa de contenido”. Va en contra del ethos más amplio de Wikipedia que desalienta el Tag teaming, cuando “los editores coordinan sus acciones para eludir el proceso normal de consenso”. Lo más flagrante es que viola una directriz llamada Canvassing, que prohíbe la coordinación secreta con la “intención de influir en el resultado de una discusión de una manera particular”.

Para evitarlo, el grupo pro-Palestina aprovecha el profundo conocimiento de Wikipedia para coordinar esfuerzos sin levantar sospechas. Trabajan en pequeños grupos, con sólo dos o tres personas activas en el mismo artículo en un momento dado. Por sí solas, muchas de estas ediciones parecen menores, incluso triviales. Pero en conjunto, su alcance es asombroso: se han realizado dos millones de ediciones en más de 10.000 artículos, la mayoría de los cuales son PIA o están relacionados con un tema. En docenas de casos, las ediciones del grupo representan más del 90% del contenido de un artículo, lo que les da un control total sobre los temas.

Uno de los miembros más destacados del grupo pro-Palestina es el usuario Iskandar323, un editor prolífico cuyo enfoque matizado de los artículos históricos e incluso esotéricos es representativo de un esfuerzo más amplio. En el artículo sobre los “judíos”, por ejemplo, eliminó la “Tierra de Israel” de una oración clave sobre el origen del pueblo judío. Cambió la breve descripción del artículo (un resumen condensado que aparece en la versión móvil de Wikipedia y en los resultados de búsqueda del sitio) de “Grupo etnoreligioso y nación del Levante” a “Grupo etnoreligioso y comunidad cultural”. Aunque sutil, la implicación es significativa: a diferencia de las naciones, las “comunidades culturales” no requieren, ni justifican, sus propios estados.

Iskandar también trabajó para sanear artículos sobre Hamás, en un caso eliminando la mención de la carta de Hamás de 1988, que llama al asesinato de judíos y la destrucción de Israel, del artículo “Hamás”. (La edición permanece intacta hoy). Eliminó la mención de la carta de Hamás de 1988 en al menos otros tres artículos.

Para ampliar su alcance, Iskandar también se dedica a editar a toda velocidad. En agosto pasado, eliminó 22.000 caracteres del artículo sobre Amnistía Internacional que criticaban a la organización, en uno de los casos eliminando por completo un pasaje de 1.000 palabras relacionado con la crítica a su postura sobre Israel. En el artículo “Historia de Israel”, Iskandar eliminó un párrafo crítico con el gobierno iraní; eliminó un relato de la inmigración judía a Israel en el siglo XVI; suprimió una mención a la alianza del Muftí palestino de Jerusalén con Hitler; e hizo docenas de ediciones similares, todo en cuestión de minutos.

Sin embargo, lejos de ser un lobo solitario, Iskandar es parte de un grupo de editores que utiliza tácticas coordinadas de “enjambre” que, en conjunto, invierten la visión fundadora de Wikipedia, convirtiendo la neutralidad y autoridad percibidas del sitio en un vector de ataque que puede ser secuestrado para promover objetivos ideológicos a escala masiva.

En agosto, un análisis de la intensidad de la edición en PIA entre enero de 2022 y septiembre de 2024 reveló que el principal colaborador de PIA por número de ediciones, un usuario llamado Selfstudier, realizó más de 15.000 ediciones en el espacio en ese período. Iskandar323 contribuyó con más de 12.000 ediciones a artículos de PIA en el mismo período. Otros miembros del grupo pro-Palestina son igualmente prolíficos, y entre los principales colaboradores se encuentran CarmenEsparzaAmoux (8.353), Makeandtoss (8.074), Nableezy (6.414), Nishidani (5.879), Onceinawhile (4.760) y un administrador llamado Zero0000 (2.561).

Las 15.000 ediciones de Selfstudier y las 12.000 de Iskandar323 colocan a estos dos usuarios en el 99,975% de los mejores editores por número de ediciones, solo por sus ediciones de PIA realizadas en menos de tres años. Las ediciones de PIA de los otros miembros del grupo pro-Palestina de este período los colocan entre el 99,9% de los mejores editores de Wikipedia. En total, los 20 mejores editores de este grupo realizaron más de 850.000 ediciones en más de 10.500 artículos, la mayoría de ellos en el área temática Palestina-Israel o artículos históricos relacionados con el tema.

No es solo el número de ediciones lo que importa. El mismo análisis muestra que el 90% de las ediciones totales de Selfstudier en ese período se realizaron a artículos sobre Palestina e Israel. Otros miembros del grupo registran el 90% (sean.hoyland), el 86% (CarmenEsparzaAmoux), el 82% (Makeandross), el 64% (Nishidani) y el 43% (Onceinawhile). Después del 7 de octubre, la intensidad aumentó y Selfstudier alcanzó un pico del 99% en octubre de 2023, mientras que otros llegaron al 97%, 98% e incluso al 100% de sus ediciones mensuales totales dedicadas a PIA.

Para evitar ser detectados, el grupo trabaja en parejas o tríos, un enfoque que los protege de la detección. También parecen rotar sus grupos por la misma razón. Asimismo, uno o más de los editores del grupo pueden acudir en ayuda de otro en caso de rechazo. En muchos casos, la edición por parte del grupo se realiza en artículos centrados en cuestiones históricas, donde un solo editor puede estar patrullando para detectar este tipo de abuso, lo que facilita que dos usuarios dedicados abrumen o agoten al editor solitario.

Un análisis independiente muestra que la cantidad de casos en los que dos miembros del grupo editaron el mismo artículo es extraordinariamente alta. En el momento de la publicación, Nableezy y Onceinawhile han coeditado 1.418 artículos. Nableezy e Iskandar323 han coeditado 1.429 artículos. Onceinawhile y Zero0000 han coeditado 2.119 artículos. Zero000 y Nableezy han coeditado 1.754 artículos. Onceinawhile e Iskandar323 han coeditado 1.594 artículos. Huldra y Onceinawhile han coeditado artículos 2.493 veces. Nableezy y Huldra han coeditado 1.764 veces.

Uno de los artículos que el grupo ha atacado con más intensidad es el de Amin Al-Husseini, el muftí de Jerusalén entre los años 1920 y 1950, una figura fundamental en la historia palestina. Si bien Iskandar323 trabajó para eliminar el contenido negativo del artículo de Al-Husseini, fueron otros dos miembros del grupo -Zero0000 y Nishidani- quienes tendrían el mayor impacto, ya que juntos realizaron más de 1.000 ediciones al artículo, a menudo en un intento de borrar o restar importancia a la bien documentada colaboración de Al-Husseini con Hitler.

En una ocasión, en abril de 2021, Zero0000 y Nishidani trabajaron juntos para mantener fuera del artículo una foto de Al-Husseini recorriendo un campo de concentración nazi. Mientras que un solo editor, Shane (un novato), abogó por su inclusión, un trío de veteranos, entre ellos Zero0000, Nishidani y Selfstudier, contraatacaron. Después de que Selfstudier acusara a Shane de ser un troll por defender la inclusión de la foto, Zero0000, días después, “se opuso” a su inclusión, citando problemas de procedencia. Nishidani intervino para respaldar a Zero0000, lo que provocó una respuesta de Shane. Al día siguiente, Zero0000 contraatacó a Shane, quien respondió. Al día siguiente, Nishidani regresó con su propio contraataque. El esfuerzo en equipo resultó demasiado para Shane, quien simplemente se dio por vencido, y el esfuerzo tuvo éxito: la foto sigue sin aparecer. Hasta la fecha, las contribuciones de Nishidani al artículo sobre Al-Husseini comprenden el 56,4% de su contenido.

En otro caso, Nishidani trabajó con un miembro de los editores del grupo pro-Palestina, Onceinawhile, para producir un artículo titulado “Sionismo, raza y genética” (el título del artículo fue cambiado posteriormente a “Concepciones raciales de la identidad judía en el sionismo”). El artículo intenta vincular las raíces del sionismo con las opiniones del siglo XIX sobre la “ciencia de la raza” adoptadas por los nazis, trazando así un paralelo implícito –y, al menos en un caso del artículo, explícito– entre el sionismo y el nazismo. El miembro del grupo pro-Palestina Onceinawhile creó el artículo en julio del año pasado, acompañado de una nota en la que sostenía que “los primeros sionistas fueron los principales partidarios de la idea de que los judíos son una raza, ya que ofrecía una ‘prueba’ científica del mito etnonacionalista de la descendencia común”. En conjunto, las contribuciones de Onceinawhile y Nishidani representan casi el 90% del contenido del artículo. De vez en cuando continuaría impulsando este punto de vista en numerosos otros artículos , incluido el artículo sobre el “sionismo”.

En marzo, un usuario de Wikipedia presentó un caso al Comité de Arbitraje de Wikipedia (Arbcom) en el que denunciaba “la eliminación sistemática de casos que documentaban crímenes contra los derechos humanos cometidos por funcionarios iraníes en Wikipedia, acompañada de la adición de información engañosa que favorecía al IRP (Partido de la República Islámica) en la plataforma”. El caso muestra que un miembro del grupo pro-Palestina llamado Mhhossein editó el artículo sobre las protestas de Mahsa Amini (las manifestaciones contra el régimen que duraron meses y que sacudieron Irán cuando una joven murió bajo custodia tras ser arrestada por llevar indebidamente su pañuelo en la cabeza) para cambiar palabras clave y representar falsamente un apoyo generalizado al régimen iraní y encubrir los llamamientos violentos de los contramanifestantes progubernamentales.

Según las acusaciones, Iskandar323 (que ha coeditado con Mhhossein casi 400 veces) trabajó con un editor independiente para eliminar “enormes cantidades de crímenes de derechos humanos documentados por funcionarios [iraníes]”. Esto incluía una afirmación sobre las comisiones de la muerte posrevolucionarias de Irán que ejecutaron a miles de prisioneros políticos; detalles que mostraban que las ejecuciones fueron llevadas a cabo por “miembros de alto rango del actual gobierno de Irán”; mención del “reinado de terror sin precedentes” del gobierno iraní a principios de los años 1980; la condena de un funcionario iraní a cadena perpetua en Suecia por su papel en las ejecuciones; el ataque a un grupo disidente iraní con “guerra psicológica”, y docenas de otros.

Las acusaciones son graves y las pruebas que las respaldan son abundantes. Sin embargo, siete meses después, el caso Arbcom sigue pendiente. La razón es sistémica: en una extensa solicitud de arbitraje sobre un caso separado de PIA, uno de los árbitros de Wikipedia señaló que el panel de toma de decisiones final está integrado por 12 voluntarios, de los cuales solo 10 están activos. “Está claro que AE [ejecución del arbitraje] se ha quedado sin fuerzas para manejar el atolladero de problemas de conducta de los editores en PIA”, escribió el árbitro. “PIA es un nudo gordiano; y AE se ha quedado sin desenredadores de nudos”.

Elegir a más miembros del Arbcom requeriría una revisión a gran escala de las normas que rigen el sitio, una tarea similar a la que llevaría a cabo el gobierno de Estados Unidos si enmendara su constitución. Y aunque la Fundación Wikimedia, propietaria del sitio, tiene alrededor de 500 millones de dólares en activos, debido a la brecha entre Wikipedia y WMF y al espíritu voluntario de la misión de Wikipedia, ni un solo centavo puede utilizarse para contratar a personas que supervisen temas polémicos.

Así, los esfuerzos del grupo a favor de Irán no reciben ningún tipo de control. Uno de sus miembros más destacados, Nableezy (más de 6.000 ediciones en PIA desde 2022), ha dedicado un esfuerzo considerable a suavizar las asperezas del más poderoso representante de Irán, Hezbollah. Nableezy —que dio el extraordinario paso de incluir un cuadro de usuario en su página de Discusión que enlaza con un texto que dice “Este usuario apoya a Hezbollah”— ha trabajado para refutar las afirmaciones de que Hezbollah es una organización terrorista. En una ocasión, Nableezy se opuso a que otro usuario caracterizara un ataque de Hezbollah a centros de población israelíes como un ataque terrorista, argumentando que “un ataque a objetivos militares no es terrorismo”. El año pasado, Nableezy, que parece ser estadounidense, argumentó en la página de Discusión del artículo “Hezbollah” que “el ejército estadounidense está designado como un grupo terrorista por Irán, ¿deberíamos incluir eso como nota final en todos los lugares donde se menciona al ejército estadounidense?”.

Pero el principal tema de interés de Nableezy es Israel. Para ello, la edición de Nableezy ha incluido movimientos sutiles e ideológicamente coherentes, como eliminar una imagen de los Rollos del Mar Muerto del artículo “Israel” (la imagen sigue sin aparecer en el momento de la publicación), presionar para que se elimine la historia antigua de Israel del artículo y cambiar una oración sobre el sionismo que lo describía como un llamado de sus líderes a la “restauración de los judíos a su patria” por un llamado a la “colonización de Palestina por judíos europeos”.

Este intercambio encarna el enfoque retórico adoptado por el grupo: el cambio de lenguaje, la tortura de las definiciones establecidas y el posicionamiento de la teoría académica marginal como dominante, un enfoque desarrollado por la izquierda radical, en concierto con los movimientos islamistas globales, a raíz del 11 de septiembre, cuando los ataques pusieron al islamismo en una posición moral a la defensiva. En respuesta, la alianza izquierdista-islamista lanzó dos décadas de asalto ideológico contra Estados Unidos y Occidente en general. La misma dinámica posterior al 11 de septiembre tuvo lugar después del 7 de octubre, cuando la brutalidad del ataque de Hamas abrió una vulnerabilidad, ya que el público en general lo reconoció como un ataque bárbaro contra civiles.

En respuesta, la reacción ideológica contra Wikipedia se intensificó. En febrero, se lanzó un esfuerzo explícitamente coordinado cuando los líderes de un grupo llamado Tech For Palestine (TFP) —lanzado en enero por Paul Biggar, el cofundador irlandés de la plataforma de desarrollo de software CircleCI— abrieron un canal en su canal de Discord de 8.000 miembros llamado “tfp-wikipedia-collaboration”. En el canal, dos líderes del grupo, Samira y Samer, se coordinaron con otros miembros para editar en masa una serie de artículos de PIA. El esfuerzo incluyó reclutar voluntarios, procesarlos a través de una orientación formal, resolver problemas y realizar horas de oficina remotas para resolver problemas y generar ideas. El mensaje de bienvenida del canal planteó una pregunta reveladora: “¿Por qué Wikipedia? Es un recurso de amplio acceso y su contenido influye en la percepción pública”.

En el corazón de la Colaboración TFP Wikipedia estaba una editora veterana llamada Ïvana, quien fue elegida como experta residente en el sitio, y cuyo nombre de usuario de Discord presentaba el triángulo rojo asociado con los ataques de Hamas.

Con la guía de Ïvana, así como su edición práctica de artículos, el grupo de colaboración de Wikipedia de TFP coordinó tanto en Discord como en Wikipedia, donde crearon plataformas de edición en páginas de discusión que incluían elementos como “Tabla de trabajo en progreso”, “Investigar y decidir” y una bolsa de trabajo para voluntarios con responsabilidades detalladas. Fuera de la wiki, el grupo creó documentación de planificación con agendas, notas de reuniones, establecimiento de objetivos, asignación de roles, habilidades y desgloses. Sus actividades variaron desde editar artículos de celebridades agregando declaraciones a favor de Palestina que hicieron hasta crear nuevos artículos de la nada, como un artículo propuesto llamado “Palestina: la solución”. El grupo se centró ampliamente en el artículo para el supermercado de descuento alemán Lidl, agregando una sección en la sección “Crítica” sobre productos de Israel que se etiquetan incorrectamente como marroquíes. También pusieron especial énfasis en los artículos sobre violencia sexual perpetrada por Hamás el 7 de octubre, con Ïvana cuestionando la veracidad de los informes de violación de ese día, mientras agregaba a otros artículos afirmaciones de que soldados israelíes violaron a palestinas. (En marzo, una alta funcionaria de la ONU que investigó la violencia sexual del 7 de octubre concluyó que “hay motivos razonables para creer que se produjo violencia sexual relacionada con el conflicto, incluidas violaciones y violaciones en grupo, en múltiples lugares de Israel y la periferia de Gaza durante los ataques del 7 de octubre de 2023”. La funcionaria escribió que su investigación produjo un “’catálogo de las formas más extremas e inhumanas de asesinato, tortura y otros horrores’, incluida la violencia sexual”).

En su caso más audaz, los miembros del TFP desarrollaron un proyecto para utilizar Wikipedia como un medio para presionar a los miembros del Parlamento británico para que cambien su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina antes de las elecciones británicas de julio. El plan exigía extraer datos sobre las visitas de los parlamentarios a Israel e información sobre donantes relacionados con Israel, para crear un artículo de Wikipedia dedicado a utilizar los datos para (como lo expresó el creador del proyecto) informar a “los votantes para que ejerzan presión antes de las próximas elecciones [parlamentarias]”.

Dentro del canal TFP, siempre hubo una conciencia de fondo de que lo que estaban haciendo no se ajustaba a las normas de Wikipedia. Al principio de la existencia del canal, un usuario y editor veterano de Wikipedia llamado shushugah escribió: “Estoy un poco confundido sobre cuál es el objetivo aquí. Soy un editor activo de Wikipedia, y para cualquier tema sobre Israel/Palestina se necesita un conocimiento sólido de la política/cultura de Wikipedia, y tener 500 ediciones/30 días de actividad… sin atajos”. En cuestión de minutos, otro usuario, Heba, escribió: “Charlemos [emoji de gesto de la mano]”. Uno de los usuarios avanzados del canal, zei_squirrel, que tiene una cuenta X con 270.000 seguidores, señaló que “es importante mantener esto lo más descentralizado y orgánico posible para evitar que se use en nuestra contra, pero nuevamente, todo esto debería ser familiar para aquellos que saben cómo funciona la wiki”.

La ansiedad no era injustificada. En septiembre, un investigador descubrió el canal TFP Wikipedia Collaboration y publicó una serie de artículos en un blog llamado Wikipediaflood. (Una revista llamada Jewish Insider también se topó con el grupo, pero en su mayoría no logró apreciar su significado completo). Estos eventos hicieron que el grupo entrara en pánico, y Ïvana borró todos sus chats en el canal y eliminó las páginas de Discusión y las páginas de preparación de Sandboxes que había creado. El grupo cerró el canal TFP Wikipedia Collaboration en septiembre. Como mínimo, el grupo revisó al menos 112 artículos sobre celebridades, ciudades estadounidenses, organizaciones pro-Palestina y figuras y eventos relacionados con la guerra de Gaza.

No cabe duda de que la coordinación inteligente y cuidadosa de Wikipedia que hemos detallado anteriormente continuará. Wikipedia es una herramienta demasiado poderosa (y demasiado fácil de manipular) como para que actores como el grupo pro-Palestina y los activistas del TFP se mantengan alejados de ella. Pero Wikipedia está llegando a una encrucijada. La modalidad de preguntas y respuestas de la IA generativa erosionará el valor de la posición privilegiada del sitio dentro del ecosistema de información de Google. Los grupos menos expertos que los pro-Palestina también aprenderán a explotar el sitio, con un efecto mucho más público. Como sucede con tantas de nuestras instituciones antaño apreciadas, se perderá la confianza y la credibilidad pronto le seguirá.

Una de las características de una institución en crisis es que, lejos de prepararse para el futuro, apenas es capaz de gestionar el presente. Con Arbcom paralizado y guerras de edición estallando en todos los rincones —todo mientras la Fundación Wikimedia, tocando las melodías barrocas de la DEI, ha centrado su atención en financiar el activismo progresista— parece que Wikipedia se enfrenta exactamente a este desafío. En la mayoría de los casos, decir que una crisis es existencial es exagerado. Aunque Wikipedia puede que todavía no haya llegado a ese punto, está claro que ese momento no está lejos.